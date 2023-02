Δραματικές ώρες ζουν Τουρκία και Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ήδη ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τις 2.900, δεκάδες χιλιάδες είναι οι τραυματισμένοι, ενώ οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό είναι τρομακτικές, με κάποιους να μιλούν ακόμη και για 10.000 νεκρούς.

Η αγωνία για τους χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι και παγιδευμένοι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, μεγαλώνει.

Εχθρός των χιλιάδων διασωστών που δίνουν τη μάχη, σκάβοντας κυριολεκτικά μέσα στα χαλάσματα για να εντοπίσουν επιζώντες είναι εκτός από τον χρόνο και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς βρέχει και χιονίζει. Οι συνεχείς δε μετασεισμοί κάνουν το έργο τους ιδιαιτέρως επικίνδυνο.

Το in παρακολουθεί και μεταδίδει τις προσπάθειες των διασωστών που κάθε φορά που καταφέρνουν να βγάλουν κάποιο ζωντανό κλαίνε από συγκίνηση, τις επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων και την ενημέρωση των Αρχών, τη διεθνή κινητοποίηση, τους φόβους και τις εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Ολες οι εξελίξεις

Δείτε LIVE εικόνα από το CNN Turk

06:10 Νέος ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών καταγράφηκε στην κεντρική Τουρκία, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι συνεχής στην Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών τα ξημερώματα της Δευτέρας, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 2.921 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15.834, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, ακόμα προσωρινό απολογισμό της AFAD, της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

05:22 Τουλάχιστον 4.365 νεκροί

Τουλάχιστον 2.921 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 15.834 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα που ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η AFAD, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας.

Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε τουλάχιστον 4.365 τον αριθμό των θανάτων στην Τουρκία και τη Συρία.

04:33 Βοήθεια από τη Νότια Κορέα

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ εξέδωσε διάταγμα για την αποστολή σωστικών συνεργείων και ιατρικού υλικού στην Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του.

Ο κ. Γιουν «έδωσε διαταγή στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες» να καταρτίσουν σχεδιασμούς για «περαιτέρω μέτρα υποστήριξης στην Τουρκία αν χρειάζεται», διευκρινίζεται σε δελτίο Τύπου της νοτιοκορεάτικης προεδρίας.

01:55 Τι είπε ο Τζο Μπάιντεν στον Ερντογάν

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν στην επικοινωνία που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στον Τούρκο πρόεδρο και επαναβεβαίωσε την πρόθεση της Ουάσινγκτον να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ειδών πρώτης ανάγκης.

01:41 Θερμοκρασίες έως και -10 βαθμούς στις περιοχές που έπληξε ο σεισμός

Στις περισσότερες περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο κάτω ή κοντά στου 0 βαθμούς ενώ κατά τόπους κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείεται να φτάσουν και τους -10 βαθμούς και το κρύο αναμένεται τσουχτερό.

Μάλιστα όπως προειδοποίησε ο μετεωρολόγος δρ. Ορχάν Σεν μιλώντας στο CNN Turk υπάρχει κίνδυνος υποθερμίας για όσους είναι τραυματισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Hard #night for #survivors of the #earthquake in #Turkey. The vast majority will spend the night outdoors, afraid of new #earthquakes and more buildings collapsing; and they will do so enduring #temperatures that at night drop up to -10 ºC. 🙏🇹🇷 pic.twitter.com/0Gpz1Bvfm1 — 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@HispanatoliaEN) February 6, 2023

01:31 Στους 3.823 οι νεκροί σε Συρία και Τουρκία

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση οι νεκροί στην Τουρκία είναι 2.379 και 14.483 τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής, 7.840 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν, τα οποία υπολογίζονται σε 4.748.

Στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται σε 1.444, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 711 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.431 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά).

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, 733 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2.100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

01:24 Δημοσιογράφος περιγράφει πώς βίωσε το «χάος» που ακολούθησε τον σεισμό

«Άλλοι έκλαιγαν για τους δικούς τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο, άλλοι έβγαιναν από τα συντρίμμια χωρίς να μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ζωντανοί, άλλοι προσεύχονταν σιωπηλά, με δάκρυα στα μάτια. Παντού γύρω μου επικρατούσε ένα χάος», είπε ο Μαχμούτ Μποζαρσλάν (Mahmut Bozarslan), δημοσιογράφος της VoA, ήταν στο σπίτι του στην περιοχή του Ντιγιαρμπακίρ, όταν ο Εγκέλαδος χτύπησε την περιοχή αυτή της Τουρκίας.

Χρειάστηκε δευτερόλεπτα, όπως λέει, για να πεταχτεί πάνω, να βγάλει στον δρόμο την οικογένειά του και να σπεύσει σε μια άλλη περιοχή, όπου είχε καταρρεύσει ένα κτίριο, από την οποία και μεταφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις εικόνες που αντίκρισε εκεί.

«Επικρατούσε χάος αμέσως μετά τον σεισμό. Όλοι όσοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους βρίσκονταν στον δρόμο ή στα αυτοκίνητά τους καθώς είναι χειμώνας και κάνει κρύο. Όταν έφτασα στο συγκεκριμένο σημείο, είδα με τα μάτια μου καμιά 20ρια άτομα να βγαίνουν ζωντανά από τα συντρίμμια μέσα από την απόλυτη καταστροφή, τραυματίες να μεταφέρονται στα ασθενοφόρα και ανθρώπους να τρέχουν δεξιά κι αριστερά αναζητώντας συγγενικά τους πρόσωπα», αφηγήθηκε ο Μαχμούτ.

Ο ίδιος ήταν από τους τυχερούς, αφού το σπίτι του, ένα διώροφο κοντά σ’ ένα χωριό της περιοχής, άντεξε τα πολλά Ρίχτερ κι έμεινε όρθιο. «Ήμουν στο σπίτι μου. Ήμουν ξύπνιος, δεν είχα κοιμηθεί ακόμα κι όταν άρχισε η γη να σείεται πήρα την οικογένειά μου και βγήκαμε όλοι αμέσως έξω. Το σπίτι μου είναι διώροφο, δεν ζω σε διαμέρισμα, ούτε σε κάποιο μεγάλο κτίριο. Παρόλο που δεν είναι ψηλό κτίριο, σείστηκε συθέμελα, ενώ τα κτίρια που δεν άντεξαν ήταν κυρίως αυτά με τους πολλούς ορόφους», είπε ακόμα.

01:10 Δραματική εκτίμηση για 25.000 νεκρούς σε Τουρκία και Συρία από τον ΠΟΥ

Οχταπλάσιος θα είναι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων της ισχυρής σε Τουρκία και Συρία, σύμφωνα με όσα εκτιμάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ),

00:56 Ντοκουμέντο σοκ – Δημοσιογράφος βοηθάει μητέρα με το παιδί της

Το τηλεοπτικό συνεργείο κατέγραφε τις επιχειρήσεις διάσωσης στη Μαλάτια όταν έγινε ο δεύτερος ισχυρός σεισμός το μεσημέρι.

«Σεισμός. Γίνεται σεισμός».

Μετά το πρώτο σοκ, ο Τούρκος δημοσιογράφος περιέγραψε σε απευθείας σύνδεση.

«Καθώς κάναμε ρεπορτάζ στα ερείπια για τις διασώσεις έγινε δυνατός σεισμός. Ο κρότος ήταν τρομακτικός. Βλέπετε εδώ το κτίριο που γκρεμίστηκε, ισοπεδώθηκε. Υπάρχει πολλή σκόνη. Ένας κάτοικος έρχεται, είναι καλυμμένος από σκόνη».

Στο σημείο διακρίνεται μια μητέρα με τα παιδιά της.

«Μια μητέρα προσπαθεί να σωθεί με τα παιδιά της…».

Ο δημοσιογράφος βεβαιώθηκε ότι η μητέρα και τα παιδιά είναι καλά και συνέχισε το ρεπορτάζ στα ερείπια.

00:41 Εθνικό πένθος μέχρι την Κυριακή στην Τουρκία

Η Τουρκία ανακοίνωσε εθνικό πένθος μίας εβδομάδας για τα χιλιάδες θύματα από τον φονικό σεισμό.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου επισυνάπτεται και σχετικό έγγραφο, οι σημαίες στη χώρα αλλά και στις πρεσβείες και στα προξενεία στο εξωτερικό θα κυματίζουν μεσίστιες μέχρι τη δύση του ηλίου της Κυριακής (12/2).

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

00:29 Στους 2.379 οι νεκροί στην Τουρκία

Κάθε ώρα που περνάει αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της χώρας Φουάτ Οκτάι, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 2.379 και οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 14.483.

#BREAKING Death toll from earthquakes in southern Türkiye rises to 2,379, says Vice President Oktay pic.twitter.com/T4ZDy5yMaX — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

00:15 Ώρες αγωνίας στην Αλεξανδρέττα – Ισοπεδώθηκε εν μέρει το κρατικό νοσοκομείο

Ομάδες διασωστών ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια του κρατικού νοσοκομείου του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), το οποίο ισοπεδώθηκε εν μέρει από τους σεισμούς.Καθώς έπεφτε το σκοτάδι στην περιοχή, ένας τραυματίας ανασύρθηκε από τα χαλάσματα.

Οι διασώστες σκαρφάλωσαν σε έναν μεγάλο σωρό από τσιμέντο και τούβλα, που κάποτε ήταν η μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου. Παρά τη βροχή και το κρύο, ελπίζουν ότι θα βρουν και άλλους ζωντανούς. Οι γεννήτριες δουλεύουν συνεχώς, δίνοντας φως στην περιοχή.

Πολλοί συγγενείς ασθενών έχουν συγκεντρωθεί, περιμένοντας να μάθουν μια είδηση για τους αγαπημένους τους.

Στο τμήμα του νοσοκομείου που στέκει ακόμη όρθιο, γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό,τι μπορούν για να φροντίσουν τους τραυματίες, εν μέσω χάους. Καθώς τα ασθενοφόρα δεν επαρκούν, πολλοί φτάνουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα, δεκάδες κείτονται ξαπλωμένοι σε στρώματα στο πάτωμα, πλάι στην είσοδο του νοσοκομείου.

00:04 Η στιγμή που εντοπίζεται επιζώντας μετά από 18 ώρες στα χαλάσματα

Οι τιτάνιες προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα χαλάσματα συνεχίζονται στην Τουρκία.

Μάλιστα συγκλονιστική είναι η στιγμή που αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Anadolu και δείχνει τη στιγμή της διάσωσης ενός ατόμου που διασώθηκε μετά από 18 ώρες στα συντρίμμια εξαώροφης πολυκατοικίας στη Σανλιούρφα.

One person was rescued from the rubble of a 6-story building that collapsed in southeastern province of Sanliurfa after about 18 hours https://t.co/9XuWtuDWGi pic.twitter.com/8vFuotS64I — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

23:55 Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο και αγωνιούν για τους ανθρώπους τους

Συγκλονίζουν οι εικόνες καθώς πέφτει η νύχτα στην Τουρκία αφού χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους.

Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι ακόμα και μικρά παιδιά αναζητούν ένα μέρος για να ζεσταθούν από το τσουχτερό κρύο ενώ άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά στα χαλάσματα αγωνιώντας για τους δικούς τους ανθρώπους που αγνοούνται στα χαλάσματα.

23:43 Ξεπερνά κάθε προσδοκία η προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης

Κάθε προσδοκία ξεπερνά η προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης, ρουχισμού, ειδών υγιεινής στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη.

«Οι εθελοντές συνδράμουν για τις πληγείσες περιοχές (…) Τουλάχιστον 1.000 άτομα κάνουν αλυσίδα για την συγκέντρωση κιβωτίων αγαθών κάθε είδους. Το κρύο είναι τσουχτερό και δυσχεραίνει τη διαδικασία, όσο και τις επιχειρήσεις διάσωσης».

23:30 Αναβλήθηκαν οι αγώνες της Εφές και της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague

Την αναβολή των αγώνων της Αναντολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης και της Φενερμπαχτσέ με την Αρμάνι Μιλάνο για την 24η αγωνιστική ανακοίνωσε η Euroleague.

Euroleague Basketball games in Turkey suspended. The Euroleague Basketball family is deeply saddened by the tragedy in Turkey and neighboring countries. We wish to express our deepest condolences to the families of the victims and all those affected by the ongoing tragedy. — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2023

23:12 Στους 1.293 οι νεκροί στη Συρία

Τουλάχιστον 1.293 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.400 τραυματίστηκαν λόγω των σεισμών sτη Συρία (το επίκεντρο των οποίων εντοπίζεται στη γειτονική Τουρκία), σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 593 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.411 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά).

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, περισσότεροι από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.050 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

23:00 Στέλνουν διασώστες οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ στέλνουν δύο ομάδες έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία για να βοηθήσουν στις προσπάθειες για εξεύρεση επιζώντων από τον φονικό σεισμό όπως έκανε γνωστό ο Λευκός Οίκος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας, Τζον Κίρμπι, μία ομάδα με 79 άτομα προσωπικό θα μεταβεί στην Τουρκία «για να συμβάλλει στις προσπάθειες διάσωσης και να βοηθήσει όλους χρειάζονται βοήθεια και έχουν χτυπήσει ή εκτοπιστεί εξαιτίας του σεισμού».

Ακόμα σημείωσε πως οι υπηρεσίες βοήθειας των ΗΠΑ και το Πεντάγωνο έχουν επικοινωνία με τους ομολόγους τους στην Τουρκία για πρόσθετη βοήθεια.

Μάλιστα όπως είπε ανθρωπιστική βοήθεια θα σταλεί και στους συμμάχους των ΗΠΑ στη Συρία, σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση της Δαμασκού.

22:40 Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με Ερντογάν

Σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Τζο Μπάιντεν και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τα θύματα του φονικού σεισμού καθώς και περαστικά στους τραυματίες.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 6, 2023

22:20 Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί στην Τουρκία

Δραματικά αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έφτασαν τους 2.316.

Παράλληλα 13.293 άνθρωποι είναι τραυματίες.

• 5,606 buildings destroyed • Total of 14,720 search and rescue, military personnel

deployed in the field • Over 2,316 killed, 13,293 injured Earthquakes hit 10 provinces in southern Türkiye, home to about 13.5 million https://t.co/gMpky5JWdY pic.twitter.com/1oTOTimVZ7 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

22:09 Βρέφος 18 μηνών ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα στη Συρία

Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια σπιτιού στην πόλη Αζάζ της βορειοδυτικής Συρίας, όμως αρκετά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.

Λίγα λεπτά αφότου ένας διασώστης απομάκρυνε το παιδάκι από τα χαλάσματα, κρατώντας το στοργικά στην αγκαλιά του, θείος του κοριτσιού έλεγε σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters ότι σκοτώθηκαν δύο από τα αδέρφια της μικρής Ραγκντάντ Ισμαήλ και η μητέρα της, η οποία ήταν έγκυος.

Καθισμένο σε μαξιλάρια κοντά σε μια ξυλόσομπα, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, το κοριτσάκι προσπαθούσε να φάει ένα κομμάτι ψωμί την ώρα που ο Άμπου Χουσάμ εξιστορούσε στο Reuters το δράμα της οικογένειας. «Ο πατέρας υπέστη μάλλον κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, η μικρή κόρη του είναι καλά. Η έγκυος γυναίκα του, η πεντάχρονη κόρη του και ο τετράχρονος γιος του σκοτώθηκαν», είπε ο θείος της μικρής Ραγκντάντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα ερείπια του ίδιου κτιρίου διασώθηκαν επίσης μια μητέρα με τα τρία παιδιά της.

Η οικογένεια Ισμαήλ υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στην πόλη Μόρεκ εξαιτίας του εμφυλίου που μαίνεται εδώ και μια δεκαετία στη Συρία. Είχε βρει καταφύγιο στην Αζάζ, μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αντικαθεστωτικών δυνάμεων.

22:00 Αποκαλυπτικά βίντεο από την στιγμή του φονικού σεισμού

Τις στιγμές που ακολούθησαν από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ αποτυπώνουν ντοκουμέντα από τη στιγμή που γίνεται ο μετασεισμός άνω των 7 Ρίχτερ που ακολούθησε.

Σε ένα βίντεο διακρίνεται η στιγμή που γίνεται ο σεισμός κι ενώ ένας δημοσιογράφος μεταδίδει σε απευθείας σύνδεση τουρκικού καναλιού.

Στο βάθος διακρίνονται οι διασώστες που ήταν πάνω στα ερείπια να σπεύδουν να απομακρυνθούν.

Μαζί τους, τρέχουν και πολίτες, απομακρύνονται από γειτονικά κτίρια, για να μην καταπλακωθούν.

Σε ένα άλλο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο πανικός σε σύσκεψη στο υπουργείου Υποδομών. Προσπαθούν όλοι να καλυφθούν, ενώ η γη τρέμει.

21:53 Ο Μπάιντεν θα έχει επικοινωνία με τον Ερντογάν

Επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ η επικοινωνία θα γίνει «πολύ σύντομα».

#BREAKING US President Joe Biden, Turkish President Recep Tayyip Erdogan to speak ‘very soon’ following powerful earthquakes: White House pic.twitter.com/5GnMf75wS5 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

21:43 Οι εικόνες αποκάλυψης σε Τουρκία και Συρία από drone

Βίντεο από drone αποτυπώνει την εικόνα καταστροφής στην Τουρκία και στη Συρία από drone.

Στο βίντεο φαίνονται ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδωμένα με τους διασώστες να παλεύουν να εντοπίσουν επιζώντες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)

21:35 Κοντά στους 1.000 οι νεκροί στη Συρία

Διαρκώς αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών τη Συρία καθώς πλέον έχει ανέβει στους 968.

Στις επαρχίες που ελέγχονται από το καθεστώς του Δαμασκού, όπως το Χαλέπι και η Λατακία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 538 θύματα.

Στις ζώνες που ελέγχονται από τους αντάρτες και τους τζιχαντιστές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 430 σύμφωνα με το aljazeera.com.

21:28 Στους 1.762 οι νεκροί από τον σεισμό στην Τουρκία

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών και καταστροφών οι νεκροί στην Τουρκία αυξήθηκαν σε 1.762.