Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ελεύθερος αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, που συνελήφθη σήμερα, Τρίτη, για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ισάκ Άντιτς.

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντιτς, θεωρώντας τον ύποπτο για εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, ο γιος, που είχε αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας ρούχων, αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Πρέπει να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και δεν μπορεί να φύγει από την Ισπανία. Οι δικηγόροι του Άντιτς έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την πληρωμή της εγγύησης, ώστε να μην περάσει ούτε ένα βράδυ στη φυλακή.

La Fiscalía pide un millón de euros de fianza para Jonathan Andic tras ser detenido por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango https://t.co/aMbH5LZ5SF pic.twitter.com/4dGDRxfHfo — EL MUNDO (@elmundoes) May 19, 2026

Ο θάνατος του «Mr Mango», του ιδρυτή της παγκόσμιας αυτοκρατορίας μόδας Mango, Ισάκ Άντιτς, εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην Ισπανία, καθώς η υπόθεση που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως δυστύχημα συνεχίζει να γεννά ερωτήματα γύρω από τον ρόλο του γιου του, Τζόναθαν.

Ο Ισάκ Άντιτς, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ευρώπης και δημιουργός της Mango, έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο βουνό Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 70χρονος επιχειρηματίας έπεσε από γκρεμό ύψους περίπου 90 μέτρων.

Το γεγονός που προκάλεσε αμέσως εικασίες, όμως, ήταν ότι μαζί του βρισκόταν μόνο ο πρωτότοκος γιος του, Τζόναθαν.