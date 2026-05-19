Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
Οι νεόνυμφοι στο Ιράν συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας
Οι αρχές στο Ιράν οργάνωσαν χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη δημόσιες, ομαδικές γαμήλιες τελετές για ζευγάρια, τα οποία έχουν δηλώσει πως είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ επωφελούνται από ένα πρόγραμμα που στηρίζει το κράτος.
Στις τελετές, που διεξήχθησαν σε μεγάλες πλατείες της πρωτεύουσας, συμμετείχαν εκατοντάδες ζευγάρια. Οι γάμοι αναμεταδόθηκαν στην τηλεόραση με στόχο να ενισχύσουν το ηθικό του πληθυσμού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές για νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή σταματώντας τους βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τον Τύπο στο Ιράν, οι νεόνυμφοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δηλώσει εθελοντές, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.
Σε φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, διακρίνονται ζευγάρια να φθάνουν στο πλατεία Imam Hossein με στρατιωτικά τζιπ εξοπλισμένα με πυροβόλα, προτού παντρευτούν κατά τη διάρκεια μιας τελετής που πραγματοποιεί ένας θρησκευτικός ηγέτης.
Στο ντεκόρ, διακοσμημένο με μπαλόνια, δεσπόζει ένα τεράστιο πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την άνοδό του στην εξουσία, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.
«Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, όμως οι νέοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παντρευτούν», δήλωσε μια νεαρή Ιρανή, σε ένα βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
Σύμφωνα με το Mehr, 110 ζευγάρια πήραν μέρος στην τελετή που οργανώθηκε στην πλατεία Imam Hossein.
