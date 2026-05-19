newspaper
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαΐου 2026, 17:08

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης

«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια επισκέφθηκε σήμερα, μέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του Μουσείου, Έφη Μαυροπούλου και είχε την ευκαιρία να δει τις φωτογραφίες, τους χάρτες, τα κείμενα και τα κειμήλια, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται η Γενοκτονία και ο βίαιος ξεριζωμός των Ελλήνων του Πόντου.

Στη δήλωσή του στα ΜΜΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στάθηκε στα πολλαπλά μηνύματα της σημερινής ημέρας, η οποία, όπως είπε, αποτελεί φόρο τιμής σε όσους και όσες έχασαν τη ζωή τους, αλλά στους απόγονούς τους.

Τον Σωκράτη Φάμελλος συνόδευσε η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά και η αναπληρώτρια συντονίστρια Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειων Προαστίων, Μαίρη Μαργαριτοπούλου.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Η επίσκεψή μας στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού σήμερα, την ημέρα που τιμούμε τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων, είναι παράλληλα φόρος τιμής σε όσους και όσες έχασαν τη ζωή τους, αλλά και φόρος τιμής στους απόγονούς τους, που εδώ, στην πατρίδα μας, αλλά και ως αναπόσπαστο τμήμα του απόδημου Ελληνισμού, δημιούργησαν ξανά, με πείσμα, με ψηλά το κεφάλι, με ισχυρό Πολιτισμό και Παιδεία, τη νέα ταυτότητα της πατρίδας μας.

Γιατί η Κιβωτός της Ρωμιοσύνης είναι Κιβωτός όλης της Ελλάδας.

Τα μηνύματα για τη σημερινή μέρα είναι πάρα πολλά:

Για την ανοιχτή αγκαλιά και την αλληλεγγύη στην προσφυγιά, αλλά και την προσπάθειά μας να μην υπάρχουν πρόσφυγες.

Για την ανάγκη η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας από τους Κεμαλιστές και τους Νεότουρκους να αποτελέσουν βάση της Ειρήνης και της φιλίας των λαών.

Αλλά και για να πούμε ένα μεγάλο “όχι” σε αυτά τα εγκλήματα. Εγκλήματα που δυστυχώς και σήμερα επαναλαμβάνονται και στη γειτονιά μας.

Η Ιστορία, αλλά και η δημιουργικότητα και η αντοχή των προσφύγων, αποτελούν τη βάση για μια σύγχρονη προοδευτική κοινωνία.

Γιατί αυτό που μας έδειξαν με το πείσμα τους είναι ότι είναι και υπερήφανοι, αλλά και δημιουργικοί άνθρωποι. Αυτό είναι πρόοδος».

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Business
ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Σύνταξη
Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Η ανακοίνωση 19.05.26

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Σύνταξη
Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου

Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Σύνταξη
Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα, λέει ο Φάμελλος - Αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες μας

Σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας - Τι είπε για Πολάκη

Σύνταξη
Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
On Field 19.05.26

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League

Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Βάιος Μπαλάφας
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Σύνταξη
Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
Succession 19.05.26

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε

Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος –Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο έληξε με τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντιτς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Ελλάδα 19.05.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Σύνταξη
Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Αρτεμισία Παπαδάκη 19.05.26

Συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή

Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Σύνταξη
Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 19.05.26

Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση για Κασσελάκη - Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague 19.05.26

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Σύνταξη
Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Πρωτοπόρος 19.05.26

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες

Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Motorsport 19.05.26

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies