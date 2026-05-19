Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων
- Υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής εξετάζει ο ΠΟΥ για τον Έμπολα
- Για να γλιτώσουν από τους τουρίστες, οι φώκιες του Ιονίου κρύβονται σε υποβρύχιες φυσαλίδες αέρα
- ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
- Κατασχέθηκαν λαθραία τσιγάρα και σφαίρες στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.
«Για τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν, εξοντώθηκαν, ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και κουβάλησαν μαζί τους τον πόνο, αλλά και τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη μνήμη και την αξιοπρέπειά τους», συνεχίζει η Νέα Αριστερά.
Προσθέτει ότι «ο ποντιακός ελληνισμός, όμως, στάθηκε όρθιος, ρίζωσε ξανά, δημιούργησε, συνέβαλε καθοριστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Η μνήμη του ξεριζωμού του δεν είναι μουσειακό έκθεμα. Είναι ζωντανή υπενθύμιση του τι σημαίνουν ο εθνικισμός, η μισαλλοδοξία, ο πόλεμος, η βία απέναντι στους λαούς».
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων»
Σύμφωνα με την Πατησίων, «και σήμερα, η μνήμη αυτή δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Δεν μπορούμε να τιμούμε τα θύματα μιας γενοκτονίας του παρελθόντος και να σιωπούμε μπροστά στη γενοκτονία που εξελίσσεται στη Γάζα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ιστορική δικαίωση και την ίδια στιγμή να ανεχόμαστε τον αποκλεισμό, τον λιμό, τους βομβαρδισμούς, τον εκτοπισμό και την εξόντωση ενός ολόκληρου λαού».
Τέλος, αναφέρει πως «η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης. Η μνήμη δεν είναι αφορά μόνο το παρελθόν. Είναι όπλο για το μέλλον. Ας κάνουμε αυτή την ημέρα υπόμνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της πάλης για ελευθερία.
- Νέα Αριστερά: Βαρύτατη πολιτικά και θεσμικά η άρνηση Τζαβέλλα – Η Βουλή δεν είναι πάρεργο
- Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
- Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
- Έμπολα: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής
- ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
- Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
- Από πού κατάγεται το βαμβάκι; Γενετική μελέτη υφαίνει μια ιστορία χιλιετιών
- Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις