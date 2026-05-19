Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Χωρίς ενδείξεις διαρροής οι έλεγχοι για την οσμή υγραερίου στην Αττική
Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής.
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά τις αναφορές πολιτών για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και διερευνούν το περιστατικό.
Η ανακοίνωση για την δυσάρεστη οσμή:
Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.
Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.
Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.
Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί εξ’ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής.
Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
- Gas Smell Reported Across Southern Attica, Residents Alarmed
