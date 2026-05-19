Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής αύριο.

Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας ουσιαστικά ότι από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας ΑΠ».

Με την ίδια συνταγή

«Το βασικό σκεπτικό εδράζεται στην άποψη πως “δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και ΑΠ”, ενώ αναλόγως είχε πράξει το ανώτατο δικαστήριο και στις 2/8/2024 όταν είχε ζητηθεί η κλήση της τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη και του αντεισαγγελέα Αχ. Ζήσης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Με το ίδιο σκεπτικό είχε απορριφθεί αίτημα στις αρχές Ιανουαρίου 2024 όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό έλεγχο της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του δικαστηρίου και προέδρου του Πειθαρχικού Ελ. Φραγκάκη, όσο και της Αντεισαγγελέως Ευδ.Πούλου που διενήργησε την έρευνα».