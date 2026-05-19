Τις τρομακτικές τελευταίες στιγμές που πιθανόν βίωσε η ομάδα των πέντε Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους στην υποθαλάσσια σπηλιά, γνωστή και ως Σπηλιά των Καρχαριών στην Ατόλη Βααβού στις Μαλδίβες, περιγράφει ο πρώην στρατιωτικός δύτης για τις Ένοπλες Δυνάμεις των Μαλδίβων, Σαφράζ Ναΐμ.

Μέχρι στιγμής από τη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί, έχει εντοπιστεί μόνο η σορός του 44χρονου εκπαιδευτή Τζιανλούκα Μπενεντέτι, η οποία βρέθηκε στην είσοδο της σπηλιάς.

Όσο για τις σορούς των υπολοίπων τεσσάρων, έχουν εντοπιστεί στο βάθος ενός τούνελ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς. Η σπηλιά χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστούς θαλάμους, που συνδέονται με στενά περάσματα, στα οποία ζουν καρχαρίες, σαλάχια και αστακοί. Η είσοδος της είναι σε βάθος 50 μέτρων το οποίο είναι ήδη σημαντικά βαθύτερο από το όριο των 30 μέτρων για καταδύσεις αναψυχής σύμφωνα με τους κανονισμούς στις Μαλδίβες.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ένα ζευγάρι Ρώσων δυτών να εξερευνά τμήματα σπηλιάς στην οποία έχασαν τη ζωή τους οι 5 Ιταλοί δύτες.

«Έχω επισκεφτεί αυτές τις σπηλιές αμέτρητες φορές. Δεν υπάρχει ρεύμα. Κολύμπησαν σε αυτή την τρίτη σπηλιά. Επέλεξαν να μπουν εκεί», δήλωσε στην Daily Mail.

«Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτής κολύμπησε σκόπιμα μακριά από την ομάδα. Ίσως να προσπάθησε να βγει στην επιφάνεια πριν ξεμείνει από αέρα. Η υπόλοιπη ομάδα πέθανε σε αυτόν τον τρίτο θάλαμο και ο Μπενεντέτι πέθανε στο πέρασμα προσπαθώντας να βγει» πρόσθεσε ο Ναΐμ.

Ο ίδιος – παρά το γεγονός ότι είναι έμπειρος δύτης – δεν έχει μπει ποτέ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς που βρέθηκαν νεκροί οι πέντε Ιταλοί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μιας τέτοιας κατάδυσης.

«Το σπήλαιο είναι αδυσώπητο. Είναι κλειστό, κατάμαυρο και μπορείς να δεις μόνο εκεί πού ρίχνεις το φως. Αν κάτι πάει στραβά, δεν μπορείς να ανέβεις στην επιφάνεια όπως κάνεις σε ανοιχτές καταδύσεις. Σε αυτό το βάθος κάτω από τα 55 μέτρα είναι απλώς εντελώς επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά για την σπηλιά ο δύτης από τις Μαλδίβες.

Ο Σαφράζ Ναΐμ υποθέτει ότι η ομάδα αντιμετώπισε δυσκολίες ενώ βρισκόταν στα σκοτεινά βάθη του σπηλαίου και, χωρίς σχοινιά για να τους καθοδηγήσουν πίσω ή τον κατάλληλο εξοπλισμό, εξαντλήθηκε το οξυγόνο τους.

Εν τω μεταξύ, το γραφείο ταξιδίων που οργάνωσε την κατάδυση ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι οι πέντε Ιταλοί θα καταδύονταν τόσο βαθιά, πολύ πιο χαμηλά από το βάθος που επιτρέπουν οι τοπικές Αρχές (είναι περίπου 30 μέτρα για καταδύσεις για λόγους αναψυχής). Οι πέντε δύτες είχαν εμπειρία, αλλά δεν είχαν τον ειδικό, τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για καταδύσεις σε πολύ μεγάλο βάθος, παρά μόνο εξοπλισμό για αναψυχή.