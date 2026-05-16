Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Να βρουν τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες και βρήκαν τραγικό θάνατο στην υποθαλάσσια σπηλιά προσπαθούν να απαντήσουν οι αρχές.

Tα θύματα είναι η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει κανένα σενάριο, ενώ διερευνούν εάν οι κακές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρέασαν την ορατότητα των δυτών

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι Αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν από τη σπηλιά τη σορό του εκπαιδευτή καταδύσεων και καπετάνιο του σκάφους της ομάδας, Τζιανλούκα Μπενεντέτι, και στη συνέχεια οι έρευνες εντοπισμού των άλλων 4 σορών σταμάτησαν λόγω καιρού.

Μαλδίβες: «Κάτι πρέπει να συνέβη εκεί κάτω»

Ο Κάρλο Σομακάλ, σύζυγος της Μοντεφάλκονε και πατέρας της Τζιόρτζια, πιστεύει ότι η κάμερα GoPro που φορούσε η σύζυγός του, ειδική στις καταδύσεις, μπορεί να δώσει απαντήσεις.

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Σομακάλ είπε: «Η Μόνικα συνήθως είχε μια GoPro όταν πήγαινε για καταδύσεις. Δεν ξέρω αν είχε μία εκείνη την ημέρα. Αν τη βρουν, ίσως από εκεί μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη».

Επιπλέον, επέμεινε ότι «η σύζυγός μου [ήταν] από τις καλύτερες δύτριες στον κόσμο» και είπε ότι δεν θα έβαζε σε κίνδυνο κανέναν από την ομάδα. «Δεν θα έβαζε ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή της κόρης μας ή τη ζωή άλλων… κάτι πρέπει να συνέβη εκεί κάτω», είπε.

«Ίσως κάποιος από αυτούς είχε πρόβλημα, ίσως οι φιάλες οξυγόνου, δεν έχω ιδέα.», είπε ο άνδρας, που έχασε τη γυναίκα και την κόρη του, την 20χρονη Τζόρτζια Σομακάλ, στην τραγωδία.

Τα τρία λάθη που έκαναν οι δύτες

Η απόφαση των 5 άτυχων Ιταλών να προσπαθήσουν να φτάσουν στο σπήλαιο έχει αμφισβητηθεί από τους ειδικούς, με τρία βασικά στοιχεία να τίθενται στο φως:

Πρώτον, την ημέρα της κατάδυσης είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τον καιρό. Οι ισχυροί άνεμοι έως 50 χλμ. την ώρα σηκώνουν κύματα, τα οποία με τη σειρά τους θα μπορούσαν να σηκώσουν από τον βυθό άμμο και χώμα, θολώνοντας το νερό και εμποδίζοντας την ορατότητα.

Δεύτερον, οι τουρίστες δεν πρέπει να καταδύονται κάτω από τα 30 μέτρα. Το σπήλαιο το οποίο πήγαν να εξερευνήσουν βρίσκεται περίπου 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Και, τρίτον, το ίδιο το σπήλαιο είναι γνωστό για τη δυσκολία πρόσβασης. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, Σαρίφ, δήλωσε ότι το σπήλαιο «είναι τόσο βαθύ που ακόμη και οι δύτες με τον καλύτερο εξοπλισμό δεν προσπαθούν να το πλησιάσουν».

«Θα διεξαχθεί ξεχωριστή έρευνα για το πώς αυτοί οι δύτες έπεσαν κάτω από το επιτρεπόμενο βάθος, αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στην έρευνα και διάσωση», πρόσθεσε.

Τα σενάρια για την τραγωδία

Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει κανένα σενάριο, ενώ διερευνούν εάν οι κακές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρέασαν την ορατότητα των δυτών.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, το γεγονός ότι κανένας από τους πέντε δύτες δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια υποδηλώνει ότι η ομάδα ενδέχεται να χάθηκε μέσα στην υποβρύχια σπηλιά.

Με ελάχιστο φως και κακή ορατότητα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, ενδέχεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους, να πανικοβλήθηκαν και ίσως να εξαντλήθηκε ο αέρας τους ενώ προσπαθούσαν να βρουν την έξοδο.

Οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει επίσης το ενδεχόμενο ένας από τους πέντε να παγιδεύτηκε, ενώ οι άλλοι έμειναν χωρίς αέρα ή πανικοβλήθηκαν προσπαθώντας να ελευθερώσουν τον συνάδελφό τους.

Ένα άλλο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι το τοξικό οξυγόνο το οποίο μπορεί να εισέπνευσαν οι δύτες με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους και να πεθάνουν. Σύμφωνα με έμπειρους στις καταδύσεις σε μεγάλα βάθη ενδέχεται το οξυγόνο να γίνει τοξικό και να προκαλέσει βλάβες στους δύτες. Αυτή η εκτίμηση ενδεχομένως απαντά μερικά βασικά ερωτήματα, όπως τι συνέβη και στους 5 δύτες ταυτόχρονα και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν έγκαιρα.

Οι Αρχές προσπαθούν επίσης να διαπιστώσουν αν η ομάδα χρησιμοποίησε το «νήμα της Αριάδνης» – ένα σχοινί που χρησιμοποιούν οι δύτες κατά την εξερεύνηση σπηλαίων για να παραμένουν κοντά μεταξύ τους και να εντοπίζουν την είσοδο και την έξοδο των σπηλαίων.