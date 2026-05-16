Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σκηνές τρόμου εκτιλύχθηκαν σε κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ, όταν οι ορειβάτες που βρίσκονταν εκεί είδαν ξαφνικά στον ορίζοντα να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα μια χιονοστιβάδα.

Οι ορειβάτες παραμένουν ψύχραιμοι και αντιδρούν ακαριαία παροτρύνοντας τους άλλους να μείνουν χαμηλά και να τρέξουν άμεσα στις σκηνές τους μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Δεν περνούν λίγα λεπτά και η χιονοστιβάδα σαρώνει τα πάντα, όπως φαίνεται και στα πλάνα του βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ορειβάτες παραμένουν ψύχραιμοι και αντιδρούν ακαριαία παροτρύνοντας τους άλλους να τρέξουν στις σκηνές

Trekkers at a base camp on Mount Everest were dealt a terrifying blow when a fast-moving avalanche barreled down the world’s largest mountain, forcing climbers to take cover. 😱 pic.twitter.com/cPWTk3RmSO — New York Post (@nypost) May 15, 2026

Έβερεστ: Τη στιγμή που «χτυπάει» η χιονοστιβάδα

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα.

Η ορατότητα σχεδόν μηδενίζεται, η μάζα χιονιού καλύπτει τα πάντα. Οι ορειβάτες και το προσωπικό της αποστολής βρίσκονται μέσα στις σκηνές, ασφαλίζοντας τον εξοπλισμό τους την ώρα που η χιονοστιβάδα περνάει από πάνω τους.

Παρά την ένταση της χιονοστιβάδας, οι ορειβάτες κρατούν την ψυχραιμία τους ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.