Ιταλία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από χιονοστιβάδα
Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από χιονοστιβάδες στην Ευρώπη καταγράφηκε φέτος στην Ιταλία με 32 θύματα
Τουλάχιστον δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στην Ιταλία, στην περιοχή του Νότιου Τιρόλο.
Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία διάσωσης βουνού, μια ομάδα περίπου δέκα σκιέρ ορειβασίας παρασύρθηκε από τις χιονοστιβάδες στο βουνό Hohe Ferse, ύψους 2.669 μέτρων, κοντά στο Ratschings.
Για δύο άτομα, η βοήθεια ήρθε πολύ αργά, καθώς ήταν ήδη νεκροί, ενώ πέντε σκιέρ τραυματίστηκαν. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
Η χιονοστιβάδα ξεκίνησε γύρω στις 11:40 π.μ. σε ορεινό έδαφος, σε υψόμετρο περίπου 2.450 μέτρων. Οι περισσότεροι από τους είκοσι σκιέρ που βρίσκονταν στην πληγείσα πλαγιά υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, περίπου δέκα παρασύρθηκαν.
Οι ιταλικές αρχές δεν έδωσαν αρχικά περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των νεκρών. Αρκετοί από τους σκιέρ είχαν μαζί τους συσκευές εντοπισμού, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά την αναζήτηση θυμάτων χιονοστιβάδας. Σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης βουνού, έχουν αποσταλεί αρκετά ελικόπτερα στην περιοχή.
Αυτή τη χειμερινή περίοδο έχουν ήδη σημειωθεί αρκετά ατυχήματα από χιονοστιβάδες στις ιταλικές Άλπεις, με αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς. Σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης βουνού, έχουν τεθεί σε επιφυλακή αρκετά νοσοκομεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων και το νοσοκομείο του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία.
Ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός χιονοστιβάδων φέτος στην Ευρώπη
Τουλάχιστον 125 άτομα έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στα βουνά της Ευρώπης κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο, από τις αρχές Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από χιονοστιβάδες καταγράφηκε στην Ιταλία με 32 θύματα, ακολουθούμενη από την Γαλλία (31) και την Αυστρία (29).
Αυτό προκύπτει από μια επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Προειδοποίησης για Χιονοστιβάδες (EAWS). Μέχρι στιγμής, δεν έχουν σημειωθεί θάνατοι στη Γερμανία.
Οι ειδικοί αναφέρουν την κλιματική αλλαγή ως έναν από τους λόγους. Σύμφωνα με αυτούς, οι παραδοσιακοί εποχιακοί ρυθμοί αλλάζουν λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών, γι’ αυτό και το χιόνι δεν είναι πλέον τόσο σταθερό. Υπάρχουν επίσης ισχυρότεροι άνεμοι, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται επικίνδυνο «χιόνι που παρασύρεται», λένε.
Οι περιοχές της Ιταλίας, στο νότιο τμήμα των Άλπεων, επηρεάζονται ιδιαίτερα. Επιπλέον, οι εκδρομές σκι και οι καταβάσεις εκτός των διαμορφωμένων πιστών έχουν γίνει πιο δημοφιλείς εδώ και αρκετό καιρό.
