Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Διεθνής Οικονομία 31 Μαΐου 2026, 00:16

Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια

Ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Και η οικονομική πίεση θα αυξηθεί, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, πλήττοντας μια αδύναμη οικονομία.

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Οι οικονομικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν προσθέσει εκατοντάδες δολάρια στα έξοδα των νοικοκυριών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική οικονομία μετρά ζημίες.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Moody’s Analytics, το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό δαπάνησε επιπλέον 447,19 δολάρια σε έξοδα που σχετίζονται με τα καύσιμα από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αύξηση, λόγω των υψηλότερων τιμών της βενζίνης και των αυξανόμενων αεροπορικών εισιτηρίων, κόστισε στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά τους τελευταίους τρεις μήνες.


Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNBC, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η οικονομική πίεση είναι πιθανό να ενταθεί εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Εκτός εάν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, οι οικονομικά πιεσμένοι καταναλωτές δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να γίνουν πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους», δήλωσε ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s. Ο οποίος τόνισε ότι αυτή η μείωση των δαπανών θα «επιδεινώσει μια ήδη αδύναμη οικονομία».

2.000 δολάρια επιπλέον έξοδα

Η ανάλυση της Moody’s υποδηλώνει ότι εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, το μέσο νοικοκυριό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τεράστιο κόστος. Το υπολογίζει σε σχεδόν 2.000 δολάρια σε πρόσθετα έξοδα μέχρι την πρώτη επέτειο του πολέμου.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις ευρύτερες οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης, η οποία έχει διαταράξει τις αγορές ενέργειας και έχει αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές πολύ πέρα ​​από το πεδίο της μάχης στη Μέση Ανατολή.

Business
Νιτσιάκος: Ποιος είναι ο κολοσσός MHP που αποκτά το 70% της εταιρείας

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

World
Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Bloomberg: Στο «κρυφό» χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ τραυματίστηκαν 5 Αμερικανοί στρατιώτες
Κόσμος 31.05.26

Με τις ΗΠΑ να έχουν χτυπήσει δύο σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης και εκτοξευτές την Τρίτη και το Μπαντάρ Αμπάς την Τετάρτη, οι Ιρανοί χτύπησαν βάση στο Κουβέιτ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βρετανία: Εκλογές υπόσχεται ο επίδοξος ηγέτης των Εργατικών Άντι Μπέρναμ – Αν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός
Εργατικό Κόμμα 30.05.26

Ο Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί, αλλά ακόμη δεν το έχει κάνει. Βουλευτές των Εργατικών θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ, ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στο κόμμα.

Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Από την μια πλευρά το ξέσπασμα του Λουίς Ενρίκε και οι αγκαλιές των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, από την άλλη σε άλλο σημείο του γηπεδού οι παίκτες Άρσεναλ ήταν συντετριμμένοι

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκρουέφσκι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα – «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Νίκολα Γκρούεφσκι 30.05.26

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Γκρούεφσκι διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον σύμμαχό του Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς

Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»
Προκαλούν γέλια 30.05.26

Ποιός θα περίμενε ότι ενώ οι Ευρωπαίοι κάποτε έλυναν και έδεναν στη Μέση Ανατολή, συντελώντας εν πολλοίς στα δεινά της περιοχής, προκαλούν σήμερα γέλια σε σατιρικές εκπομπές με την επιζήμια απουσία τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών
Μελετητής 30.05.26

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών από τις βάσεις στην Ευρώπη
Κόσμος 30.05.26

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία αφού ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ
Μαξιμαλιστικές απαιτήσεις 30.05.26

Τα ισραηλινά κανάλια Kan και i24 μετέφεραν τις απαιτήσεις του Ισραηλινού στρατού προς αυτόν του Λιβάνου, γνωρίζοντας πως όλη την στρατιωτική δύναμη στην χώρα την έχει η Χεζμπολάχ

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
Υπάρχουν ελπίδες 30.05.26

Το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει εμβόλιο. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν εμβόλια και δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας».

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Champions League 30.05.26

Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

