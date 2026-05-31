Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια

Οι οικονομικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν προσθέσει εκατοντάδες δολάρια στα έξοδα των νοικοκυριών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική οικονομία μετρά ζημίες.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Moody’s Analytics, το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό δαπάνησε επιπλέον 447,19 δολάρια σε έξοδα που σχετίζονται με τα καύσιμα από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αύξηση, λόγω των υψηλότερων τιμών της βενζίνης και των αυξανόμενων αεροπορικών εισιτηρίων, κόστισε στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά τους τελευταίους τρεις μήνες.

The economic fallout from the US-Israeli war on Iran has added hundreds of dollars to household expenses across the US, according to new data from Moody’s Analytics. 🔴 LIVE updates: https://t.co/WuRrVgfuBS pic.twitter.com/51xrqO3onK — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 30, 2026



Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNBC, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η οικονομική πίεση είναι πιθανό να ενταθεί εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Εκτός εάν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, οι οικονομικά πιεσμένοι καταναλωτές δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να γίνουν πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους», δήλωσε ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s. Ο οποίος τόνισε ότι αυτή η μείωση των δαπανών θα «επιδεινώσει μια ήδη αδύναμη οικονομία».

2.000 δολάρια επιπλέον έξοδα

Η ανάλυση της Moody’s υποδηλώνει ότι εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, το μέσο νοικοκυριό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τεράστιο κόστος. Το υπολογίζει σε σχεδόν 2.000 δολάρια σε πρόσθετα έξοδα μέχρι την πρώτη επέτειο του πολέμου.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις ευρύτερες οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης, η οποία έχει διαταράξει τις αγορές ενέργειας και έχει αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές πολύ πέρα ​​από το πεδίο της μάχης στη Μέση Ανατολή.