30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 29 Μαΐου 2026, 23:50

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Τι δείχνει έρευνα της Alpha Bank σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση από την εποχή της πανδημίας βρέθηκε ο κλάδος των αερομεταφορών στην Ευρώπη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή: ο αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ ήταν άμεσος, με την αύξηση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, τα χαμηλά αποθέματα καυσίμων, το κλείσιμο του εναέριου χώρου και τις αλλαγές δρομολογίων να προκαλούν σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές διαταραχές.

Οι επιπτώσεις στον αριθμό των επιβατών, στις τιμές των εισιτηρίων και τα έσοδα του τουρισμού στις ευρωπαϊκές οικονομίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση των γεωπολιτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ανάλυση της Alpha Bank σχετικά με τον κλάδο των αερομεταφορών στην Ευρώπη εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι αερομεταφορές αποτελούν σημαντικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, το εμπόριο και την κινητικότητα ανθρώπων και εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο κλάδος των αερομεταφορών, ο οποίος περιλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της ευρωπαϊκής οικονομίας (European Commission).

Κόστος

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους του κλάδου. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 1/4 του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και καύσιμα αεροσκαφών, έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών Συγκεκριμένα, στις 27 Μαρτίου 2026 οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών εκτοξεύθηκαν, φθάνοντας τα 4,4 δολάρια/γαλόνι από 2,4 δολάρια/γαλόνι ένα μήνα πριν, όταν ξέσπασε ο Πόλεμος.

Σε έναν κλάδο όπου το καύσιμο αντιπροσωπεύει το 20%-30% των λειτουργικών του εξόδων, οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία. Περίπου 1.100 πτήσεις την ημέρα άλλαξαν διαδρομή λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου, με αποτέλεσμα να καταναλώνονται επιπλέον 600 τόνοι καυσίμων καθημερινά.

Επί του παρόντος, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν υποχωρήσει, αλλά εξακολουθούν να είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με τις τιμές πριν από τη σύγκρουση.

Ως εκ τούτου οι αεροπορικές εταιρείες επανεξετάζουν τα δρομολόγιά τους και προετοιμάζονται για πίεση στα περιθώρια κέρδους, με εκείνες που έχουν χαμηλά περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη εξάρτηση από καύσιμα από τον Κόλπο να είναι οι πιο ευάλωτες, με περιορισμένη ικανότητα να απορροφήσουν παρατεταμένες αυξήσεις στα λειτουργικά τους έξοδα (Grant Thornton).

Τιμές και ανταγωνισμός

Ως απάντηση στα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ή επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων, προκειμένου να μετριάσουν τον αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους. Έχει εκτιμηθεί ότι μια σύγκρουση διάρκειας δύο μηνών στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων κατά 5%-10%, ενώ όσο αυξάνεται η διάρκεια της σύγκρουσης, θα αυξάνεται και ο πιθανός αντίκτυπος στις τιμές (Oxford Economics).

Η τρέχουσα κρίση είναι πιθανό να διευρύνει τις διαφορές ανταγωνιστικότητας μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και να επιταχύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές σε ολόκληρο τον κλάδο.

Οι αεροπορικές εταιρείες με ισχυρή ρευστότητα και διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας καυσίμων μπορούν να απορροφήσουν και να μετριάσουν τα υψηλά λειτουργικά κόστη και επομένως να εδραιώσουν το μερίδιο αγοράς τους.

Αντίθετα, οι αεροπορικές εταιρείες με μικρά περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη έκθεση στις αλυσίδες εφοδιασμού καυσίμων της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσανάλογες πιέσεις.

Επιπτώσεις στη Ζήτηση και στην Προσφορά

Η πορεία του κλάδου εν μέσω των γεωπολιτικών αναταραχών στη Μέση Ανατολή έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδιαίτερα εν όψει της θερινής τουριστικής περιόδου και της αυξημένης ζήτησης για αερομεταφορές. Η επιβολή περιορισμών στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής έχει οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένες αναδρομολογήσεις, επηρεάζοντας τη συνολική επιβατική ροή (Eurocontrol).

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι 15 πρώτες ευρωπαϊκές χώρες με βάση τους μεγαλύτερους ημερήσιους μέσους όρους πτήσεων (αναχωρήσεις και αφίξεις) κατά τη διάρκεια 1/1/26-10/5/26. Συγκριτικά με το 2025, μείωση του αριθμού των πτήσεων καταγράφηκε στη Γερμανία (-2%), στη Γαλλία (-1%) και την Ολλανδία (-4%). Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπήρξε μεταβολή, ενώ στις υπόλοιπες χώρες σημειώθηκαν ήπιες αυξήσεις, με τις μεγαλύτερες στην Πολωνία (9%), στην Ελλάδα (7%), στην Ιρλανδία (7%) και τη Δανία (6%).

Σε άλλες μεσογειακές χώρες με μεγάλη τουριστική κίνηση, οι ρυθμοί αύξησης ήταν συγκριτικά χαμηλότεροι (Ιταλία: 4%, Ισπανία: 3%, Πορτογαλία: 3%).

Η εξάρτηση της ευρωπαϊκής αεροπορίας από καύσιμα από τη Μέση Ανατολή οδήγησε αφενός σε εκτίναξη του κόστους, και αφετέρου σε περικοπές πτήσεων και περιορισμό χωρητικότητας από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Οι εξελίξεις αυτές μειώνουν τις αφίξεις από μακρινές αγορές (ιδίως από την Ασία) και διαταράσσουν τις διεθνείς transit ροές μέσω των κόμβων του Κόλπου που αποτελούν κρίσιμους συνδέσμους για την Ευρώπη (Teneo).

Επομένως, η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την ταξιδιωτική ζήτηση και προσφορά, κυρίως στις μεγάλες αγορές που λειτουργούν ως main hubs για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προς την Ασία και την Ανατολή, οδηγώντας σε μετατόπιση προς πιο ασφαλείς προορισμούς.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις στον αριθμό των επιβατών, στις τιμές των εισιτηρίων και τα έσοδα του τουρισμού στις ευρωπαϊκές οικονομίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση των γεωπολιτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

