Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Φ hill Sessions, για μια συναυλία που ενώνει το παρόν της με όλη τη διαδρομή της.

Κρατώντας μέσα της την προσωπική δισκογραφία της αλλά και τα τραγούδια της «Αλληλογραφίας» του Μίκη Θεοδωράκη που ταξίδεψαν μέχρι την Κίνα, την ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, τις επανεκδόσεις των βιβλίων της που συνεχίζουν να ενσωματώνονται οργανικά στους στίχους της, τους σημαντικούς τραγουδοποιούς που αγαπά, αλλά και τα καινούρια τραγούδια από τον νέο της δίσκο, η Μαρία Παπαγεωργίου συνομιλεί και αλληλεπιδρά επί σκηνής με τους σημαντικούς μουσικούς συνεργάτες της, σε μια ατόφια και ουσιαστική συναυλιακή εμπειρία.

Η επιμονή της να εξερευνά και να προτείνει ό,τι νέο τη συγκινεί, σε συνδυασμό με τη συνέπειά της να συνυπάρχει με ό,τι αξιόλογο μας έχει παραδώσει η τραγουδοποιία του παρελθόντος – πάντα μέσα από μια σύγχρονη, προσωπική ματιά – συνθέτουν ένα ζωντανό πρόγραμμα που δεν αναπαράγει, αλλά αφηγείται.

Οι συναυλίες της αποτελούν μια πρόσκληση σε ακρόαση, παρουσία και συμμετοχή.

Παίζουν οι μουσικοί:

Δημήτρης Τσόλης – τύμπανα

Γιώργος Θεοδωρακόπουλος – πλήκτρα, μπάσο

Ευριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Συντελεστές

Ηχοληψία: Μαρία Κοζάρη / Ανδρέας Κουταλάς

Φωτογραφίες: Άκης Χρήστου

Γραφιστική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Official website: https://mariapapageorgiou.com/

Πληροφορίες

Μαρία Παπαγεωργίου

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€

Προπώληση εισιτηρίων στο inMore.com