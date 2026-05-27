Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες
- «Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
- Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ
- Χανιά: Φωτιά σε αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ- Καλά στην υγεία τους οι τουρίστες που επέβαιναν
- «Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς άξονες της Αττικής και σήμερα, Τετάρτη, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε πολλούς δρόμους. Ειδικότερα, σημαντικές καθυστερήσεις εντοπίζονται στον Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας.
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται σχεδόν σημειωτόν. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.
Σημαντική είναι η κίνηση στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό
Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας.
Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.
Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 27, 2026
Προβλήματα καταγράφονται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου από την πόλη.
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατητούνται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία.
- Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
- UEFA Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρονται στον τελικό για μια θέση στην Ιστορία
- Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
- Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
- Θάντερ – Σπερς 127-114: Νίκησαν οι πρωταθλητές και είναι ένα βήμα από τους τελικούς του NBA (vids)
- Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
- 12 μυστικά για την επιτυχία στις πανελλήνιες από το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις