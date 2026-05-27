Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς άξονες της Αττικής και σήμερα, Τετάρτη, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε πολλούς δρόμους. Ειδικότερα, σημαντικές καθυστερήσεις εντοπίζονται στον Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται σχεδόν σημειωτόν. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου από την πόλη.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατητούνται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία.