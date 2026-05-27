Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της Πάρου θέλει η Δημοτική Αρχή.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πάρου, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Μαΐου 2026, αποφάσισε την υποβολή της πράξης με τίτλο: «Μέτρα αντιμετώπισης κατολισθήσεων παράκτιων πρανών και προστασίας από τη θαλάσσια διάβρωση στις ευρύτερες περιοχές του οικισμού Δρυού του Δήμου Πάρου» προϋπολογισμού 11.741.334,38 ευρώ.

Η πρόταση, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, υποβάλλεται προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Έργα προστασίας ακτών, αντιδιαβρωτικά έργα και προστασία λιμένων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», με στόχο την ένταξη και χρηματοδότησή της από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά παρεμβάσεις κρίσιμης σημασίας για την προστασία της παράκτιας ζώνης του Δρυού, με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων κατολισθήσεων και της έντονης θαλάσσιας διάβρωσης, τα οποία επιδεινώνονται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς ανέφερε:

«Η προστασία των οικισμών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος της Πάρου αποτελεί σταθερή και κορυφαία προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης διεκδικούμε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση της περιοχής του Δρυού απέναντι στα έντονα φαινόμενα διάβρωσης και κατολισθήσεων, τα οποία εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης.

Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της Πάρου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα συμβάλει στην προστασία των κατοίκων, των υποδομών και της παράκτιας ζώνης του νησιού μας για τα επόμενα χρόνια».