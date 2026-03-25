Κρήτη: Πολλά προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις – Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι από κατολισθήσεις

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττει από το πρωί την Κρήτη προκαλώντας αρκετά προβλήματα κυρίως από κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί σε πολλές περιοχές του νησιού.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων όπου σε πολλά σημεία έχει κλείσει το οδικό δίκτυο.

Στα Χανιά

Ειδικότερα η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών προκάλεσε κατολισθήσεις και στα Χανιά.

Βράχοι έπεσαν και κάλυψαν την άσφαλτο στο Καλάμι, λίγο μετά τη Σούδα. Η κυκλοφορία διεκόπη, ενώ στο σημείο βρέθηκε ευθύς εξαρχής η Τροχαία ΒΟΑΚ.

Στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, ενώ δρόμοι και ιρλανδικές διαβάσεις έχουν κλείσει.

Από νωρίς το πρωί (25/03), έπειτα από συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και της Τροχαίας, έχει αποκλειστεί η διέλευση από τις ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Λυκείου και στον Κατσαμπά για λόγους ασφαλείας των οδηγών. Το φαινόμενο παρακολουθείται και αναλόγως την εξέλιξη θα υπάρξει νέα παρέμβαση.

Επίσης, προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και μηχανήματα από τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και της Τεχνικής Υπηρεσίας, απομάκρυναν χώματα από το οδόστρωμα στην οδό Ωκεανίδων (περιοχή ΕΛΜΕΠΑ) και στην οδό Μιχαλινάκη (Κορακοβούνι).

Επίσης, έχουν καταγραφεί δυο σημεία στον Άγιο Βλάσση όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις χωμάτων και θα επιχειρήσουν την Πέμπτη γκρέιντερ του Δήμου για τον καθαρισμό τους, καθώς και ένα σημείο στο Σκαλάνι.

Μεγάλες πέτρες έχουν πέσει και στην περιοχή της Κνωσού, στην στάση του λεωφορείου.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν το Δήμο, έχουν προκύψει προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

«Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών σε περιοχές που οι δρόμοι δεν παρέχουν ασφάλεια λόγω πλημμυρικών φαινομένων καθώς και να αποφεύγονται οι μετακινήσεις τους, αν δε συντρέχει σημαντικός λόγος. Ενημερώνουμε ότι έχει κλείσει ο δρόμος Αποστόλοι – Θραψανό, από τη λίμνη Λιβάδα έως τη διασταύρωση με τον δρόμο Θραψανό – Ευαγγελισμός.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή και εργάζονται συνεχώς για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.