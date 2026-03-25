Αγριεύει ο καιρός με καταιγίδες: Βροχές και στην Αττική – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει ο καιρός ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες και βαθμιαία σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το πρωί στην Εύβοια. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Μετά το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς και στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό. Πιθανότητα τοπικών όμβρων νωρίς το πρωί στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το πρωί στην Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Λίγα χιόνια θα πέσουν τις πρωινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις Κυκλάδες νεφώσεις και μέχρι το μεσημέρι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη βόρεια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μέχρι το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία από τις προμεσημβρινές σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.