Ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Γιώργο Φρανκς στα 400 μέτρα
Ο Γιώργος Φρανκς έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα και έγινε ο πρώτος Έλληνας που έκανε χρόνο κάτω από τα 45 δευτερόλεπτα – Καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη.
Ο Γιώργος Φρανκς έγραψε Ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που «κατέβηκε» τα 45 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα.
Ο 22χρονος αθλητής έκανε χρόνο 44:88 στους Περιφερειακούς Αγώνες του NCAA στο Κεντάκι, κατέλαβε την έκτη θέση στη σειρά του και τη 10η στο σύνολο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.
Η επίδοσή του αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς βελτίωσε το 45:11 του Δημήτρη Ρέγα, που είχε σημειωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2006 και παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, που ανήκει στον ίδιο αθλητή. Επιπροσθέτως, αυτή η επίδοσή του είναι και η κορυφαία φέτος στην Ευρώπη ξεπερνώντας τα 44:95 του Γάλλου, Σαμουέλ Βεσάτ.
Ο ανερχόμενος σπρίντερ πέτυχε επίσης το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, μια διοργάνωση που αποτελεί βασικό στόχο του για τη θερινή σεζόν.
Μετά την ολοκλήρωση του NCAA (10-13 Ιουνίου στο Γιουτζίν του Όρεγκον), ο Φρανκς αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια σειρά δυνατών αγώνων και να προετοιμαστεί για τη διοργάνωση στη Μεγάλη Βρετανία. Πλέον, ο αθλητής κατέχει τα πανελλήνια ρεκόρ στα 400 μέτρα τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο, ενώ επόμενος στόχος του είναι το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα κλειστού στίβου. Τα ατομικά ρεκόρ του στα 200 μέτρα είναι 20:55 στον ανοιχτό και 20:77 στον κλειστό στίβο.
