Φωτιά ξέσπασε στις 5πμ σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη Δραπετσώνα στο οποίο διέμενε μία μητέρα με το γιο της.

Οι δυο τους κατάφεραν να διασωθούν εγκαταλείποντας την πολυκατοικία αλλά η φωτιά έχει αρχίσει να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ μία ηλικιωμένη ένοικος του 3ου ορόφου αρνείται να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της.

Πνίγηκε από καπνούς η περιοχή

Η περιοχή έχει γεμίσει από πυκνούς και μαύρους καπνούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα διακριβωθεί ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα.