Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
Φωτιά στη Δραπετσώνα: Παραδόθηκε στις φλόγες διαμέρισμα – Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
Ελλάδα 21 Μαΐου 2026, 06:42

Φωτιά στη Δραπετσώνα: Παραδόθηκε στις φλόγες διαμέρισμα – Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία

Η φωτιά φαίνεται πως ξέσπασε από φιάλη υγραερίου - Ηλικιωμένη στον τρίτο όροφο αρνείται να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της

Φωτιά ξέσπασε στις 5πμ σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη Δραπετσώνα στο οποίο διέμενε μία μητέρα με το γιο της.

Οι δυο τους κατάφεραν να διασωθούν εγκαταλείποντας την πολυκατοικία αλλά η φωτιά έχει αρχίσει να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ μία ηλικιωμένη ένοικος του 3ου ορόφου αρνείται να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της.

Πνίγηκε από καπνούς η περιοχή

Η περιοχή έχει γεμίσει από πυκνούς και μαύρους καπνούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα διακριβωθεί ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 21.05.26

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Ελλάδα 21.05.26

Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο

Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Ελλάδα 21.05.26

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα

Ενας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 20.05.26

Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας - Οι οδοί, οι μέρες και οι ώρες εφαρμογής του μέτρου

Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

EPPO: Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
Ελλάδα 20.05.26

Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη

Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον περιορισμό των εξουσιών της, οι επιστολές Κοβέσι σε Φλωρίδη, οι κυβερνητικές διευκρινίσεις και η μομφή για «περιθωριοποίηση της χώρας από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας».

Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς
Ελλάδα 20.05.26

Η υποστελέχωση στο ΨΝΑ οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς

Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό της δολοφονίας ενός τρόφιμου από έναν άλλο στο Δαφνί, ο Νεκτάριος Χαϊντάρ, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΨΝΑ, μιλά στο in για την εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο το περιβάλλον του οποίου γίνεται επισφαλές για ασθενείς και εργαζόμενους.

Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς
Τραγωδία 20.05.26

Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Δαφνί αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

