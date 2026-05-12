Φωτιά σε διαμέρισμα στον Λυκαβηττό – Ένας τραυματίας
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δώμα πολυκατοικίας στον Λυκαβυττό - Τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας που πέρασε σε διπλανή πολυκατοικία για να μην κινδυνέψει
- Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
- Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
- Ιταλικό εφετείο αναγνωρίζει παιδί με τρεις επίσημους γονείς
- O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Φωτιά σε δώμα πέμπτου ορόφου, επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών στον Λυκαβηττό, ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, σε περιοχή του δήμου Αθηναίων Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 12, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοικος του διαμερίσματος χρειάστηκε να πηδήξει σε διπλανό χώρο για να μην κινδυνεύσει και κατά τη διαφυγή του τραυματίστηκε στα άκρα, δίχως η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.
Εικόνες από το σημείο της φωτιάς
- Τι βρέθηκε στο σπίτι του Μπράντον Κλαρκ – Οι πρώτες πληροφορίες
- Φωτιά σε διαμέρισμα στον Λυκαβηττό – Ένας τραυματίας
- Κάννες: Η ψύχραιμη δήλωση της Ντέμι Μουρ για την τεχνητή νοημοσύνη
- Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
- Ρωσία: Σύντομα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο «Sarmat» – Ο διηπειρωτικός πύραυλος με εμβέλεια 35.000 χλμ.
- Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
- Ολυμπιακός: Η σημασία να είναι κανείς σοβαρός…
- Eurovision 2026: Πάρτι στο Χ με τον Akyla – «Απλά φέρτο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις