Φωτιά σε διαμέρισμα στον Λυκαβηττό – Ένας τραυματίας

Φωτιά σε δώμα πέμπτου ορόφου, επί της οδού Αρματολών και Κλεφτών στον Λυκαβηττό, ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, σε περιοχή του δήμου Αθηναίων Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 12, 2026



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοικος του διαμερίσματος χρειάστηκε να πηδήξει σε διπλανό χώρο για να μην κινδυνεύσει και κατά τη διαφυγή του τραυματίστηκε στα άκρα, δίχως η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

