Βρήκαν οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Παλαιόχωρα

Μια οβίδα, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στην παραλία της Παχιάς Άμμου στην Παλαιόχωρα την Δευτέρα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το σημείο στην πολυσύχναστη παραλία αποκλείστηκε με σήμανση με προειδοποιητικές κορδέλες.

Ηδη, το Λιμενικό έχει ειδοποιήσει σχετικά προκειμένου να μεταβεί στην περιοχή ομάδα πυροτεχνουργών για την εξουδετέρωση της.