Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του

Από καθαρή τύχη σώθηκε ένας 13χρονος μαθητής γυμνασίου στον Χολαργό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση στο προαύλιο του σχολείου.

Αρχικά, ο πατέρας τον μετέφερε στο σπίτι. Ωστόσο, όταν το παιδί παρουσίασε δύο επεισόδια εμετού, οι γονείς ανησύχησαν και το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος, που πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον θόλο του κρανίου και εκτεταμένο αιμάτωμα.

Άμεσα υποβλήθηκε σε τετράωρη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση αιματώματος, ενώ στο κεφάλι του τοποθετήθηκαν μεταλλικές πλάκες.

«Μας είπαν ότι χτύπησε λίγο»

Η μητέρα του παιδιού καταγγέλλει ότι ενημερώθηκε από καθηγήτρια, η οποία της είπε πως «ο γιος σας χτύπησε λίγο», χωρίς να της δοθεί εικόνα της σοβαρότητας της κατάστασης.

Οι γονείς κάνουν λόγο για σοβαρές παραλείψεις από τη σχολική μονάδα και δηλώνουν ότι προτίθενται να κινηθούν νομικά.

Καταγγελίες για έλλειψη εποπτείας

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η καθηγήτρια έβγαλε τους μαθητές στο προαύλιο χωρίς να ενημερώσει ούτε τη διεύθυνση ούτε τη σχολική νοσηλεύτρια, η οποία παρακολουθούσε τον 13χρονο λόγω του προβλήματος υγείας του.

Όπως καταγγέλλουν, μετά τον τραυματισμό δεν κλήθηκε ασθενοφόρο, ούτε ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο ίδιος ο μαθητής περιέγραψε: «Ήταν η τελευταία ώρα και μας είπαν να βγούμε έξω. Δεν ενημερώθηκε η νοσηλεύτρια. Καθώς τρέχαμε, μπλέχτηκα στο φιλέ του βόλεϊ και έπεσα πίσω, χτυπώντας το κεφάλι μου. Η καθηγήτρια πήρε τη μητέρα μου από το κινητό της και είπε ότι έχω χτυπήσει λίγο».

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί το χειρότερο»

Οι γονείς εκφράζουν έντονη οργή για τους χειρισμούς του σχολείου, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

«Δεν κάλεσαν ασθενοφόρο. Θα περίμεναν εμάς να πάμε να πάρουμε το παιδί; Αν ήμασταν μακριά; Το παιδί έχει διαβήτη και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση», δήλωσε ο πατέρας.

Από την πλευρά της, η μητέρα σημείωσε πως δεν υπήρχε καν λόγος να βγουν οι μαθητές στο προαύλιο: «Μάλλον δεν ήθελε να κάνει μάθημα και τους είπε να βγουν έξω να παίξουν».

Η υπόθεση προκαλεί έντονα ερωτήματα για τα μέτρα ασφάλειας και την τήρηση των πρωτοκόλλων στα σχολεία.