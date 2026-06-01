Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας

Η Γαλλία απαγόρευσε την παρουσίαση επιθετικών ισραηλινών όπλων στη φετινή έκθεση Eurosatory, που θα φιλοξενηθεί κοντά στο Παρίσι, ανέφεραν σήμερα οι διοργανωτές. Η Eurosatory είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για την αμυντική βιομηχανία και την ασφάλεια.

Με απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης «επιτρέπονται μόνο οι Ισραηλινοί εκθέτες που θα παρουσιάσουν συστήματα αντιβαλλιστικής και αντιαεροπορικής άμυνας» ανέφερε ο πρόεδρος της COGES Events, Σαρλ Μποντουέν, όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

France has barred Israel from official participation in the Eurosatory defense exhibition in Paris (June 15–18). Israeli government and Defense Ministry representatives will not be allowed to attend or operate a national pavilion. Private Israeli defense companies may… pic.twitter.com/jUsfwwXYp2 — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026



Τον Απρίλιο, οι διοργανωτές της εμπορικής έκθεσης δεν είχαν αποκλείσει την παρουσία Ισραηλινών κατασκευαστών. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα, λόγω των γεγονότων στον Λίβανο, αλλά και τις βιαιότητες εναντίον ακτιβιστών από το Ισραήλ, οι σχέσεις είναι ιδιαίτερα τεταμένες.

«Θα έχει προγραμματιστεί ένα ισραηλινό περίπτερο. Εγγράφηκαν σήμερα. Αύριο θα εξαρτηθεί από την κυβέρνηση», δήλωσε ο Σαρλ Μποντουέν στο γαλλικό δίκτυο BFM Business. «Η κυβέρνηση αποφασίζει εάν θα επιτρέψει ή όχι τη συμμετοχή του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή αντίδραση

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαμαρτυρόταν για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην ισραηλινή αμυντική βιομηχανία. Αναφέρει ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην έκθεση και δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει εθνικό περίπτερο εκεί.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ σημείωσε επίσης ότι «η γαλλική απόφαση περιλαμβάνει: απαγόρευση συμμετοχής κυβερνητικών εκπροσώπων στην έκθεση, απαγόρευση ανοίγματος εθνικού ισραηλινού περιπτέρου και απαγόρευση στις ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες να παρουσιάζουν επιθετικά όπλα, αλλά μόνο προϊόντα αεράμυνας. Αυτό είναι άνισο σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες στον κόσμο και αντίθετο με τους αποδεκτούς κανόνες σε διεθνείς εκθέσεις».

The French government has informed the IMOD of its decision to bar Israel’s official participation in the EUROSATORY defense exhibition, scheduled to take place later this month in Paris. Read More: https://t.co/tc0bAOz990 — Ministry of Defense (@Israel_MOD) June 1, 2026



Το υπουργείο χαρακτήρισε αυτή την απόφαση ως επαίσχυντη που «αποπνέει έντονα πολιτικές και εμπορικές σκέψεις και, δυστυχώς, δεν προκαλεί έκπληξη. Η απόφαση είναι ανησυχητικά συνεπής με μια συνεπή τάση στη γαλλική συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει επανειλημμένα τοποθετήσει τη Γαλλία στη λάθος πλευρά της ιστορίας».

Και προσθέτει:

«Η Γαλλία, η οποία υπερηφανεύεται για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ενεργεί σε άμεση αντίθεση με τις ίδιες τις αρχές που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει. Υπό το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης πολιτικής σκοπιμότητας, αποκλείει τα ισραηλινά επιθετικά αμυντικά συστήματα από μια διεθνή έκθεση – συστήματα των οποίων η ποιότητα υπερβαίνει κατά πολύ τα αντίστοιχα γαλλικά. Αυτό συμβαίνει αφού οι ισραηλινές τεχνολογίες επέδειξαν εξαιρετική ακρίβεια και αποτελεσματικότητα εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων και καθεστώτων που απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα».