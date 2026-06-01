Διαλύεται το κόμμα Κόσμος – Αποχώρησε ο Πέτρος Κόκκαλης
Ο συμπρόεδρος του κόμματος Κόσμος, Νίκος Ράπτης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει διαδικτυακή συνέλευση για να διευθετηθεί «ο οργανωτικός επίλογος της κοινής μας προσπάθειας»
- Η Αθήνα στις 10 πιο τουριστικά πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου – 10,2 εκατ. επισκέπτες το 2025
- Προϋπολογισμός ΕΕ: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης
- Οι κάστορες επιστρέφουν για να σώσουν τη Βρετανία από πλημμύρες και ξηρασίες
- Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κεντροαριστερά μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ αφού και το κόμμα Κόσμος οδηγείται σε διάλυση.
«Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία»
Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ράπτης, ο ιδρυτής και γραμματέας του Κόσμου, Πέτρος Κόκκαλης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση που κατείχε, καθώς και την αποχώρησή του από το εγχείρημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in, ο Πέτρος Κόκκαλης θα είναι στο Πολιτικό Κέντρο της ΕΛΑΣ.
Η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη για την απόφαση του Πέτρου Κόκκαλη:
«Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος – Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.
Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.
Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.
Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.
Νίκος Ράπτης
1/6/2026».
Η ανάρτηση στο Facebook:
Ποιος είναι ο Πέτρος Κόκκαλης
Ο Πέτρος Κόκκαλης είναι Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και τέως ευρωβουλευτής της πολιτικής ομάδας Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.
Μέχρι σήμερα ήταν γραμματέας και συνιδρυτής του πολιτικού κόμματος Κόσμος, ενώ έως το 2023 ήταν μέλος της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με τον οποίο εκλέχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο.
Είναι γιος του επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκκαλη και της Σοφίας Σκούρα.
Από την πλευρά του πατέρα του είναι εγγονός του Πέτρου Κόκκαλη, γιατρού και υπουργού στην «Κυβέρνηση του Βουνού», όπως έχει μείνει γνωστή στην ιστορία η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), η οποία συγκροτήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1944 στη Βίνιανη Ευρυτανίας από το ΕΑΜ.
- Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
- Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
- Έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις και 48ωρο λουκέτο σε τρεις σε επιχειρήσεις εστίασης
- Ζάκυνθος: Κλειστό και φέτος το «Ναυάγιο»
- Ο Γκουαρντιόλα είπε «όχι» στον Μπέκαμ
- Ηράκλειο: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη επιχειρηματίας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του
- Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
- Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις