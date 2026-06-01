Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία

Έρευνα για μεγάλη τουριστική επένδυση στην Αλβανία, η οποία συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόνλαντ Τραμπ, διεξάγουν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ανάπτυξη σε μία από τις πιο ευαίσθητες φυσικές περιοχές της αλβανικής ακτογραμμής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής. Οι επικριτές του σχεδίου υποστηρίζουν ότι η κατασκευή μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων ενδέχεται να αλλοιώσει τον φυσικό χαρακτήρα της περιοχής.

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) εξετάζει αποφάσεις που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τους όρους προστασίας της έκτασης. Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι διευκόλυναν την προώθηση της επένδυσης, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη της έρευνας.

Ο Κούσνερ είχε παρουσιάσει τα επενδυτικά σχέδια για την περιοχή πριν από περίπου δύο χρόνια. Το project προβλέπει την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών με χιλιάδες δωμάτια και υποστηρικτικές υποδομές.

Από την πλευρά της αλβανικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υποστηρίζει ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση και ότι όλες οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές διαδικασίες θα τηρηθούν πριν προχωρήσει οποιοδήποτε έργο. Παράλληλα απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι η επένδυση επηρεάζει προστατευόμενες ζώνες άγριας ζωής.

Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι

Οι κινητοποιήσεις πολιτών και περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν οι κατασκευαστές τοποθέτησαν μεγάλους φράχτες με συρματοπλέγματα στην προτεινόμενη περιοχή ανάπτυξης στο Ζβέρνετς της νότιας Αλβανίας, εμποδίζοντας την πρόσβαση κατοίκων και τουριστών στην παραλία.

Το βράδυ της Κυριακής, διαδηλωτές, πολίτες και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν έξω από κυβερνητικά κτίρια και ζήτησαν τη διακοπή του έργου, την προστασία της περιοχής από οικοδομική ανάπτυξη και ακόμη και την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Νέες κινητοποιήσεις

Νέα διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί στα Τίρανα για το βράδυ της Δευτέρας, καθώς και κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία, έξω από την Αυλώνα, στις 6 Ιουνίου, ενώ εντείνονται οι εκκλήσεις της κοινωνίας των πολιτών για δράση.

Μετά τις διαμαρτυρίες του Σαββάτου, δημοσιοποιήθηκε βίντεο στο οποίο ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας φαίνονται να επιτίθενται σε διαδηλωτή και στη συνέχεια να τον σέρνουν κατά μήκος ενός γκρεμού, ενώ παράλληλα απειλούσαν άλλους διαμαρτυρόμενους που προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους φράχτες και να σταματήσουν τις εργασίες.

Οι αλβανικές αρχές αφαίρεσαν τις άδειες λειτουργίας δύο ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας μετά το περιστατικό, ενώ ένας φύλακας συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Παράλληλα, περίπου 15 διαδηλωτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ενώ ο τοπικός αστυνομικός διοικητής απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

«Θέλω να κάνω την Αλβανία μια χώρα που θα αποτελεί ζηλευτό προορισμό στην περιοχή και αυτό το έργο αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ράμα.

Η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ εγκατέλειψε το 2025 ένα μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακό έργο στη Σερβία, ύστερα από αντιδράσεις και έρευνες των τοπικών αρχών κατά της διαφθοράς.