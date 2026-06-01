Οι κάστορες επιστρέφουν για να σώσουν τη Βρετανία από πλημμύρες και ξηρασίες
Περιβάλλον 01 Ιουνίου 2026, 18:19

Οι κάστορες επιστρέφουν για να σώσουν τη Βρετανία από πλημμύρες και ξηρασίες

Οι κάστορες κυνηγήθηκαν κάποτε μέχρι εξαφάνισης. Πλέον είναι καλοδεχούμενοι για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες τους.

Εξαφανισμένοι από τη Βρετανία εδώ και 400 χρόνια, οι κάστορες κάνουν θεαματική επιστροφή ως αρχιτέκτονες τοπίου, μια φυσική λύση για τις απρόβλεπτες πλημμύρες και ξηρασίες που φέρνει η κλιματική αλλαγή.

Στον σταθμό του μετρό στο Γκρίνφορντ του Λονδίνου, το υπόγειο εκδοτήριο εισιτηρίων πλημμύριζε με κάθε καταιγίδα. Η λύση ήρθε τον Οκτώβριο του 2023, όταν μια οικογένεια καστόρων απελευθερώθηκε στο πάρκο των 80 στρεμμάτων δίπλα στον σταθμό.

Δουλεύοντας σκληρά κάθε σούρουπο και κάθε ξημέρωμα, οι κάστορες δημιούργησαν ένα φυσικό φράγμα στον χείμαρρο που περνά από το πάρκο, δημιουργώντας μια λίμνη που συγκρατεί το νερό.

«Ουσιαστικά μετέτρεψαν την περιοχή σε ένα τεράστιο σφουγγάρι που απορροφά τη βροχή και απελευθερώνει το νερό αργά, βελτιώνοντας σημαντικά την προστασία από πλημμύρες» είπε στο αμερικανικό NPR ο Σον ΜακΚόρμακ, κτηνίατρος και εμπνευστής της πρωτοβουλίας Ealing Beaver Project, με στόχο την επιστροφή των καστόρων στον δήμο Ίλινγκ του Λονδίνου.

Οι κάστορες –το δεύτερο μεγαλύτερο τρωκτικό του κόσμου μετά το καπιμπάρα της Νότιας Αμερικής- προσέφεραν σημαντικό όφελος, καθώς οι τοπικές αρχές ακύρωσαν το πολυδάπανο σχέδιο για την κατασκευή υδατοφράκτη και ταμιευτήρα για τα όμβρια ύδατα.

Χάρη στους κάστορες, το πάρκο δίπλα στον σταθμό του λονδρέζικου μετρό στο Γκρίνφορντ έγινε πλούσιος υγρότοπος (Ealing Beaver Project)

Χάρη στους κάστορες, το πάρκο δίπλα στον σταθμό του λονδρέζικου μετρό στο Γκρίνφορντ έγινε πλούσιος υγρότοπος (Ealing Beaver Project)

Και δεν είναι μόνο η προστασία από τα νερά. «Ρίχνοντας τα δέντρα, άνοιξαν τον θόλο των δέντρων και πλέον βλέπουμε μια αφθονία βιοποικιλότητας» ανέφερε ο ΜακΚόρμακ.

Στο πάρκο έκαναν την εμφάνισή τους γαρίδες του γλυκού νερού, οκτώ νέα είδη πτηνών, δύο είδη νυχτερίδων και μια σπάνια πεταλούδα. Όχι κι άσχημα για ένα πάρκο στη μέση μιας μεγαλούπολης.

Η πρωτοβουλία του Ίλινγκ είναι μια από τις δεκάδες που υλοποιούνται σε όλη τη Βρετανία για την αποκατάσταση υγροτόπων και για αντιπλημμυρική προστασία.

Οι κάστορες κυνηγήθηκαν σχεδόν μέχρι εξαφάνισης στην Αμερική και την Ευρασία. Στις αρχές του 20ού αιώνα, μόνο 1.200 άτομα εκτιμάται ότι απέμεναν στην Ευρώπη και τη βόρεια Ασία, κυρίως στη Νορβηγία, τη Γαλλία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Μογγολία και την Κίνα.

Η Σουηδία έδωσε το παράδειγμα και σε άλλες χώρες όταν άρχισε να εισάγει κάστορες τη δεκαετία του 1920.

Στη Βρετανία, η αρχή έγινε το 2009 με την απελευθέρωση δύο νορβηγικών καστόρων –της Μίλι και του Μπγιόρναρ- στο δάσος του Κάπντεϊλ , ένα εύκρατο υγρό δάσος στη Δυτική Σκοτία.

Οι κάστορες φωλιάζουν μέσα σε φράγματα που δημιουργούν με κομμένα ξύλα (Jūsų darbas / CC BY-SA 4.0)

Οι κάστορες φωλιάζουν μέσα σε φράγματα που δημιουργούν με κομμένα ξύλα (Jūsų darbas / CC BY-SA 4.0)

Η μεγάλη οικογένεια που δημιούργησαν προστατεύει το δάσος από τις ξηρασίες που πλήττουν όλο και συχνότερα στη Σκωτία, επισήμανε στο NPR ο δασοφύλακας Πιτ Κριτς.

«Οι υγρότοποι είναι από τα πιο πλούσια σε βιοποικιλότητα οικοσυστήματα στον κόσμο», είπε. «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χάσει πάνω από το 95% των υγροτόπων του και τώρα προσπαθούμε εναγωνίως να τους αποκαταστήσουμε».

Οι προσπάθειες όμως δεν είναι πάντα οργανωμένες. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακτιβιστές απελευθέρωσαν κάστορες σε περιοχές για τις οποίες δεν είχαν άδεια.

Η εξάπλωση των ζώων σε ιδιωτικές εκτάσεις συναντά τώρα τις αντιδράσεις των αγροτών, καθώς οι κάστορες ενίοτε δημιουργούν φράγματα σε αρδευτικά κανάλια και πλημμυρίζουν τις καλλιέργειες. Καταστρέφουν επίσης αιωνόβια δέντρα και σε κάποιες περιπτώσεις αποσταθεροποιούν τις όχθες ποταμών και επιταχύνουν τη διάβρωση.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει δημιουργήσει ταμείο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζημιών σε δημόσιους χώρους, όχι όμως και σε ιδιωτικές εκτάσεις.

Η νομοθεσία απαγορεύει την καταστροφή των φραγμάτων αν έχουν ηλικία άνω των δύο εβδομάδων. Οι αγρότες όμως καλούνται να επικοινωνούν με τις αρχές για την παγίδευση των ζώων και τη μεταφορά τους σε άλλες περιοχές.

Από εκεί προήλθαν εξάλλου οι κάστορες που μεταφέρθηκαν στο Ίλινγκ.

Ορισμένοι αγρότες δηλώνουν πάντως ότι δεν ενοχλούνται –απλώς τυλίγουν με κοτετσόσυρμα τα δέντρα που θέλουν να προστατεύσουν από τα ακούραστα σαγόνια των τρωκτικών.

Έπειτα από αιώνες ανελέητου κυνηγιού, οι κάστορες είναι πλέον ευπρόσδεκτοι και σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, την Πορτογαλία και το ουκρανικό τμήμα του Δούναβη. Στις ΗΠΑ, κάστορες απελευθερώνονται σε καμένες εκτάσεις της πολιτείας της Ουάσιγκτον για να προλάβουν τις πλημμύρες.

Ειδικά στη Βρετανία, το μέλλον δείχνει ευοίωνο, δεδομένου ότι οι περισσότεροι θηρευτές των καστόρων, όπως ο λύκος και η αρκούδα, έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες.

Kεντρική εικόνα: Charlie Marshall/ CC BY 2.0

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01.06.26

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας

H φινλανδο-αμερικανική startup έχει πουλήσει 5,5 εκατ. δαχτυλίδια παγκοσμίως από το 2013 και η αξία της ανέρχεται στα 11 δισ. δολάρια – Τι προσδοκά από το νέο μοντέλο «Ring 5»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Νέα έρευνα 31.05.26

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31.05.26

Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία

Από την ανάλυση του τρόπου βάδισης μέχρι την κλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομετρική τεχνολογία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 30.05.26

Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» - Πλησιάζει το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

