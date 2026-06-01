Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα
Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Κόλπο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ του Ιράκ.
Το πλοίο που δέχθηκε την επίθεση ήταν το MSC SARISKA V
Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, σύμφωνα με την υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου – UKMTO).
Σύμφωνα με το UKMTO, δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άμεση περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:
UKMTO WARNING 063-26
Click here to view the full warning⤵️https://t.co/RyUM9BRf69#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/tZtykTLbyN
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) June 1, 2026
Με σημαία Παναμά το πλοίο που δέχθηκε την επίθεση
Σύμφωνα με το Alsumaria News, το πλοίο MSC SARISKA V, που φέρει σημαία του Παναμά, ήταν αυτό που δέχτηκε επίθεση στα ιρακινά ύδατα μετά την εκφόρτωση του φορτίου του στο λιμάνι του Ουμ Κασρ.
Δείτε σχετικό βίντεο:
«Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν»
Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ έγραψε στο Χ: «Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν.
Δεν θα επιτρέψουμε τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού, ούτε θα γίνει ανεκτή η κλιμάκωση των εντάσεων στο Λίβανο.
Η υπομονή των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει τα όριά της».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
تنگه هرمز تحت مدیریت ایران است. اجازه تداوم محاصره دریایی را نخواهیم داد و تشدید تنش در لبنان هم تحمل نخواهد شد. صبر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حدی دارد.
— محسن رضایی (@ir_rezaee) June 1, 2026
Νωρίτερα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, μετέδωσε ότι το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ με τη βοήθεια των Χούθι της Υεμένης, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα
