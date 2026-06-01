Ουγγαρία: O Μαγιάρ απειλεί τον πρόεδρο της χώρας με νομικές διαδικασίες αν δεν παραιτηθεί
Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 12:21

Ουγγαρία: O Μαγιάρ απειλεί τον πρόεδρο της χώρας με νομικές διαδικασίες αν δεν παραιτηθεί

Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν κατηγόρησε τον Μαγιάρ ότι εξέδωσε «παράνομο τελεσίγραφο» και δήλωσε ότι ο Σούλιοκ εκπληρώνει τη νόμιμη θητεία του

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε τη Δευτέρα, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ, ότι εάν ο πρόεδρος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνηση θα κινήσει νομικές διαδικασίες για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Το κεντροδεξιό κόμμα «Τίσα» του Μαγιάρ ανέτρεψε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν με μια συντριπτική εκλογική νίκη τον Απρίλιο και δεσμεύτηκε να απομακρύνει διάφορα πρόσωπα που είχε διορίσει ο Όρμπαν σε καίριες δημόσιες θέσεις τα τελευταία 16 χρόνια.

Ο Μαγιάρ κάλεσε τον Σούλιοκ — ο οποίος εκλέχθηκε στις αρχές του 2024 από βουλευτές του κόμματος Φιντέζ του Όρμπαν — να παραιτηθεί, κατηγορώντας τον ότι δεν εκπροσωπεί την εθνική ενότητα σε σημαντικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Όρμπαν και της κυβέρνησής του. Ο Σούλιοκ αρνήθηκε να παραιτηθεί.

«Είπα στον Πρόεδρο ότι αν διατηρήσει τη στάση του και δεν παραιτηθεί, θα ενημερώσω σήμερα τους βουλευτές της Τίσα για τις νομοθετικές μας προτάσεις και θα ξεκινήσουμε αμέσως τις απαραίτητες διαδικασίες», δήλωσε ο Μαγιάρ.

Ανέφερε ότι η νομοθετική διαδικασία θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα και θα περιλαμβάνει την «απομάκρυνση όλων των μαριονετών» που συμμετείχαν στην «καταστροφή του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας».

Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν κατηγόρησε τον Μαγιάρ ότι εξέδωσε «παράνομο τελεσίγραφο» και δήλωσε ότι ο Σούλιοκ εκπληρώνει τη νόμιμη θητεία του, η οποία διαρκεί έως το 2029, και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του.

Ο Σούλιοκ είχε προηγουμένως διατελέσει πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου της Ουγγαρίας, θέση στην οποία είχε επίσης εκλεγεί από το Fidesz το 2016.

Η προεδρία στην Ουγγαρία είναι σε μεγάλο βαθμό τελετουργική, αλλά ο Σούλιοκ μπορεί να αναπέμψει νόμους στο κοινοβούλιο για επανεξέταση ή να παραπέμψει νομοθεσία στο Συνταγματικό Δικαστήριο, επιβραδύνοντας ή εμποδίζοντας ενδεχομένως το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Μαγιάρ.

Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων του κόμματός του για να τροποποιήσει το σύνταγμα και άλλη νομοθεσία, προκειμένου να αναγκάσει τον Σούλιοκ να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης - Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Κόσμος 01.06.26

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σύνταξη
Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
«Το 'χω» 01.06.26

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Σε τεντωμένο σκοινί 01.06.26

Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Κόσμος 01.06.26

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον Πέτρο 01.06.26

Ούτε ο αριστερός υποψήφιος αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κολομβία

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Κολομβία 01.06.26

Ο πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Γάζα 01.06.26

Φονικό πλήγμα του Ισραήλ σε καφενείο

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 01.06.26

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης ζητά ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
Κολομβία 01.06.26

Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια κατά του αριστερού Σεπέδα στον β΄ γύρο των προεδρικών

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα αναμετρηθούν ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια που προηγείται με 43,73%, και ο αριστερός Ιβάν Σεπέδα που εξασφαλίζει το 40,91%.

Σύνταξη
Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Συρία 01.06.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Ελλάδα 01.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Σύνταξη
Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Στίβος 01.06.26

Ο πιο γρήγορος λευκός!

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Media 01.06.26

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA

Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Σύνταξη
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Αυτοδιοίκηση 01.06.26

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 01.06.26

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Σύνταξη
Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους
Στην Καλαμάτα 01.06.26

Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους

Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σύνταξη
Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Ελλάδα 01.06.26

Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

