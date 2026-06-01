Ουγγαρία: O Μαγιάρ απειλεί τον πρόεδρο της χώρας με νομικές διαδικασίες αν δεν παραιτηθεί
Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν κατηγόρησε τον Μαγιάρ ότι εξέδωσε «παράνομο τελεσίγραφο» και δήλωσε ότι ο Σούλιοκ εκπληρώνει τη νόμιμη θητεία του
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε τη Δευτέρα, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ, ότι εάν ο πρόεδρος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνηση θα κινήσει νομικές διαδικασίες για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.
Το κεντροδεξιό κόμμα «Τίσα» του Μαγιάρ ανέτρεψε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν με μια συντριπτική εκλογική νίκη τον Απρίλιο και δεσμεύτηκε να απομακρύνει διάφορα πρόσωπα που είχε διορίσει ο Όρμπαν σε καίριες δημόσιες θέσεις τα τελευταία 16 χρόνια.
Ο Μαγιάρ κάλεσε τον Σούλιοκ — ο οποίος εκλέχθηκε στις αρχές του 2024 από βουλευτές του κόμματος Φιντέζ του Όρμπαν — να παραιτηθεί, κατηγορώντας τον ότι δεν εκπροσωπεί την εθνική ενότητα σε σημαντικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Όρμπαν και της κυβέρνησής του. Ο Σούλιοκ αρνήθηκε να παραιτηθεί.
«Είπα στον Πρόεδρο ότι αν διατηρήσει τη στάση του και δεν παραιτηθεί, θα ενημερώσω σήμερα τους βουλευτές της Τίσα για τις νομοθετικές μας προτάσεις και θα ξεκινήσουμε αμέσως τις απαραίτητες διαδικασίες», δήλωσε ο Μαγιάρ.
Hungary will amend the constitution to oust President Tamas Sulyok, Prime Minister Peter Magyar says https://t.co/vtrT5zS5mx
— Bloomberg (@business) June 1, 2026
Ανέφερε ότι η νομοθετική διαδικασία θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα και θα περιλαμβάνει την «απομάκρυνση όλων των μαριονετών» που συμμετείχαν στην «καταστροφή του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας».
Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν κατηγόρησε τον Μαγιάρ ότι εξέδωσε «παράνομο τελεσίγραφο» και δήλωσε ότι ο Σούλιοκ εκπληρώνει τη νόμιμη θητεία του, η οποία διαρκεί έως το 2029, και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του.
Ο Σούλιοκ είχε προηγουμένως διατελέσει πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου της Ουγγαρίας, θέση στην οποία είχε επίσης εκλεγεί από το Fidesz το 2016.
Η προεδρία στην Ουγγαρία είναι σε μεγάλο βαθμό τελετουργική, αλλά ο Σούλιοκ μπορεί να αναπέμψει νόμους στο κοινοβούλιο για επανεξέταση ή να παραπέμψει νομοθεσία στο Συνταγματικό Δικαστήριο, επιβραδύνοντας ή εμποδίζοντας ενδεχομένως το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Μαγιάρ.
Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων του κόμματός του για να τροποποιήσει το σύνταγμα και άλλη νομοθεσία, προκειμένου να αναγκάσει τον Σούλιοκ να παραιτηθεί από το αξίωμά του.
