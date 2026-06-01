«Η γη της ελιάς»: Συγκλονιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια αυτής της εβδομάδας

Οι σχέσεις δοκιμάζονται και η αλήθεια γίνεται πιο απειλητική από ποτέ.

Νέες συμμαχίες, επικίνδυνες αποφάσεις και συγκλονιστικές αποκαλύψεις οδηγούν τους ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», στα όριά τους.

Ο Παυλής φτάνει στα άκρα και κρατά τον Ρούσσο αιχμάλωτο, αναζητώντας απαντήσεις με βίαιες μεθόδους.

Η Αλεξάνδρα φτάνει μέχρι τον Εισαγγελέα, καταγγέλλοντας τη Χριστιάνα για εμπλοκή σε κύκλωμα trafficking και ναρκωτικών.

Η ανησυχία για την υγεία του Στάθη εντείνεται, δημιουργώντας ένα κλίμα ασφυκτικής πίεσης για τον ίδιο αλλά και για όσους βρίσκονται δίπλα του.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 1η έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου:

Επεισόδιο 130 (Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 23:00)

Η Ισμήνη, με γρήγορες κινήσεις, νοικιάζει το σπίτι όπου έμενε πριν ο Στέφανος κι έτσι ο Μιχάλης το χάνει και γίνεται ακόμα πιο έξαλλος μαζί της. Ο Παρασκευάς προσπαθεί να μεταπείσει τον Λυκούργο και η Βασιλική να μαλακώσει τη Χάιδω, αλλά και οι δυο αποτυγχάνουν.

Το διαζύγιο της Ερωφίλης βγαίνει κι εκείνη, όλο χαρά, ενημερώνει τον Στάθη, όμως εκείνος, απορροφημένος από το πρόβλημά του, δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό της.

Ο Παυλής μιλάει στην Αλεξάνδρα για τις νέες φωτογραφίες που τράβηξε ο ντετέκτιβ με τη Μαρουσώ, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα βρίσκει μία άκρη στην Ιταλία κι ελπίζει ότι θα ανακαλύψει κάτι που θα τη βοηθήσει να λύσει το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Ορέστη.

Η Ισμήνη αποφασίζει να προχωρήσει σε συναινετικό διαζύγιο, ενώ η Φρύνη επιδιώκει ένα τελικό ξεκαθάρισμα μαζί της. Η Αλεξάνδρα ζητά τη βοήθεια της Ασπασίας προκειμένου να ξεσκεπάσει τη Χριστιάνα.

Επεισόδιο 131 (Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 23:00)

Η Φρύνη ξεκαθαρίζει στην Ισμήνη ότι δεν θα ανεχτεί ξανά τις προσβολές της και της επισημαίνει ότι από δικά της λάθη έχασε τον άντρα της.

Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι μπήκε κι ο Ρούσσος στη λίστα των υπόπτων.

Η αγωνία του Στάθη μεγαλώνει όσο περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και ο Λυκούργος του δίνει κουράγιο.

Η άρνηση της Αναστασίας να γυρίσει στο σπίτι προκαλεί τύψεις στη Μαργαρίτα.

Ο Μιχάλης εκδικείται την Ισμήνη που του πήρε το σπίτι μέσα από τα χέρια, θυμίζοντάς της ότι εκεί μέσα έγιναν δύο φόνοι. Ο Παυλής, αποφασισμένος να βρει στοιχεία, βγαίνει εκτός ορίων κι απάγει τον Ρούσσο.

Επεισόδιο 132 (Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 23:00)

Ο Παυλής κλείνει τον Ρούσσο δεμένο και φιμωμένο σε μια αποθήκη, στους στάβλους.

Ο Πότης λέει στη Φρύνη ότι η Χρυσούλα, και όχι η Ισμήνη, ήταν εκείνη που κόλλησε το υβριστικό σημείωμα στην πόρτα του ανθοπωλείου.

Ο Στάθης εξακολουθεί να είναι πολύ πιεσμένος με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που περιμένει, ενώ η Βασιλική προσπαθεί να «ψαρέψει» τον Λυκούργο.

Ο Μανώλης βλέπει τυχαία τη Μαρουσώ με τον Αντώνη να τρώνε σε ένα εστιατόριο.

Κάθε ημέρα που περνάει, η Χριστιάνα είναι όλο και πιο ανήσυχη από τη συμπεριφορά τής Αλεξάνδρας και της Ερωφίλης απέναντί της και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο μεταξύ, ο Αντώνης ψάχνει να βρει τον Ρούσσο, ρωτάει και τη Μαρουσώ αν τον είδε, αλλά κανείς δεν έχει αρχίσει να ανησυχεί ιδιαίτερα.

Ο Κωνσταντίνος και η Ισμήνη συζητούν για το συναινετικό διαζύγιο και η Ισμήνη βάζει έναν όρο που δεν θα του αρέσει καθόλου.

Ο Παυλής, με απειλές και σωματική βία, προσπαθεί να κάνει τον Ρούσσο να ομολογήσει για τις παράνομες δραστηριότητές του με τον Αντώνη, τη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ.

Η Φιλιώ πηγαίνει να βρει την Αναστασία και προσπαθεί να την πείσει να γυρίσει στο σπίτι. Η Αλεξάνδρα μιλάει με τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη και μαθαίνει μία πληροφορία που τη συγκλονίζει.

Επεισόδιο 133 (Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 22:00)

Η Φρύνη μπαίνει στην ταβέρνα και απειλεί τη Χρυσούλα ότι θα της κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Πότης εξομολογείται στην Άννα όσα κρατούσε μέσα του για καιρό, όμως η αντίδρασή της, τον παγώνει.

Μια ανακάλυψη – βόμβα φέρνει την Ασπασία και την Αλεξάνδρα αντιμέτωπες με μια σκοτεινή υποψία που αφορά στον Δημοσθένη και τη Χριστιάνα.

Η περίεργη συμπεριφορά τού Παυλή κάνει τη Δάφνη να πιστέψει ότι έχει ερωμένη, η αλήθεια, όμως, είναι πολύ πιο σκοτεινή.

Ο Λεωνίδας γράφει το ψαράδικο στον αδελφό του και κλείνει ένα κεφάλαιο στη ζωή του.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βγαίνουν κι ο Στάθης πηγαίνει στον Στέφανο αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει με την υγεία του.

Τη στιγμή που ο Παυλής βασανίζει τον Ρούσσο, στην αποθήκη μπαίνει ο Μανώλης κι αυτό που βλέπει δεν αφήνει περιθώρια παρεξήγησης.

Η Αλεξάνδρα περνά την πόρτα του Εισαγγελέα και καταθέτει επίσημη καταγγελία, κατηγορώντας την κόρη της για εμπλοκή σε κύκλωμα trafficking και ναρκωτικών.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

