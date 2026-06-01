Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Airbnb: Έρχονται ραβασάκια της Eφορίας για αδήλωτα εισοδήματα
Οικονομία 01 Ιουνίου 2026, 11:42

Airbnb: Έρχονται ραβασάκια της Eφορίας για αδήλωτα εισοδήματα

Τι υποχρεούνται να πράξουν όσοι ιδιοκτήτες Airbnb λάβουν ειδοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb θα λάβουν στα e-mail τους ειδοποιητήρια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η φορολογική διοίκηση καλεί τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα σε διορθώσεις, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να καλύψουν αδήλωτα ή ανακριβώς δηλωμένα εισοδήματα και να περιορίσουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Όσοι αγνοήσουν τις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο

Στο στόχαστρο τα Airbnb

Από τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ ενημερώθηκαν ότι, κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που διενήργησαν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, διαπίστωσαν ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020, 2021, 2022 ή 2023.

Για τις υποθέσεις του 2020, η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Ιουνίου 2026, καθώς στο τέλος του έτους εκπνέει ο χρόνος παραγραφής και η ΑΑΔΕ επιδιώκει να κλείσει τις εκκρεμότητες πριν χαθεί το δικαίωμα ελέγχου. Για τα επόμενα έτη, από το 2021 και μετά, οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Ιουλίου 2026.

Οι διορθώσεις αφορούν τόσο το έντυπο Ε2 όσο και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Στα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας myAADE περιγράφονται αναλυτικά οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν, ενώ οι φορολογούμενοι καλούνται είτε να αποδεχθούν τα ευρήματα και να διορθώσουν τις δηλώσεις τους είτε να υποβάλουν αντιρρήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι διορθώσεις αφορούν τόσο το έντυπο Ε2 όσο και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ώστε τα ποσά που έχουν δηλωθεί να ταυτιστούν με τα στοιχεία που διαβίβασαν οι πλατφόρμες. Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, θα εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα με τον επιπλέον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ή είχαν δηλωθεί μειωμένα.

Μαζί με τον πρόσθετο φόρο θα υπολογιστούν και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις. Ωστόσο, η έγκαιρη ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις επιβαρύνσεις, καθώς προβλέπεται μείωση των προστίμων έως και κατά 50% για όσους προχωρήσουν οικειοθελώς στις απαραίτητες διορθώσεις

Όσοι αγνοήσουν τις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο, που μπορεί να οδηγήσει σε καταλογισμό υψηλότερων φόρων, τόκων και αυξημένων προστίμων.

Πηγή: OT

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Έρευνα Αllianz 31.05.26

AI 31.05.26

Πήρε παράταση 31.05.26

Ακρίβεια 31.05.26

Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Του ΕΣΠΑ 31.05.26

Serie A 01.06.26

Ελλάδα 01.06.26

Planet Travel 01.06.26

Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Champions League 01.06.26

Πολιτική 01.06.26

Συνέντευξη 01.06.26

Κόσμος 01.06.26

Στίβος 01.06.26

Media 01.06.26

Love Story 01.06.26

Αυτοδιοίκηση 01.06.26

Ελλάδα 01.06.26

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

