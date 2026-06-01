Ξέσπασε ο Πασκουάλ: «Γελοιοποιηθήκαμε, ήμασταν ανύπαρκτοι»
Euroleague 01 Ιουνίου 2026, 10:31

Ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν έξαλλος με την απόδοση των παικτών του στη βαριά ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Βαλένθια.

Η Μπαρτσελόνα έχασε με κάτω τα χέρια από τη Βαλένθια στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στην ACB, μένοντας έτσι εκτός τετράδας, με τον Τσάβι Πασκουάλ να είναι έξαλλος στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Καταλανός τεχνικός τόνισε ότι ήταν χωρίς αμφιβολία το χειρότερο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του γελοιοποιήθηκε και ήταν ανύπαρκτη.

Οι δηλώσεις του Τσάβι Πασκουάλ:

«Ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, το χειρότερο παιχνίδι μας στη φετινή ACB. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και παρουσιάσαμε μια πολύ κακή εικόνα σε κάθε πτυχή του αγώνα. Γελοιοποιηθήκαμε, ήμασταν απαράδεκτοι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Και είναι πραγματικά παράξενο, γιατί προερχόμασταν από ένα πολύ καλό σερί, αλλά σήμερα ήμασταν ανύπαρκτοι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεχαστεί.

Η σημασία του αγώνα ήταν τεράστια, αλλά αντί να μας δώσει κίνητρο, μας προκάλεσε ένα πλήρες ψυχολογικό μπλοκάρισμα. Αυτές οι καταστάσεις είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Ύστερα από 20 χρόνια στους πάγκους, εξακολουθούν να υπάρχουν μέρες που συμβαίνουν απρόσμενα πράγματα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί.

Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε όσα έρχονται. Κάθε παιχνίδι θα είναι κρίσιμο και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους. Η ομάδα πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό της σεζόν, με απολογισμό 22 νίκες και 6 ήττες σε αυτό το διάστημα, αν και δεν ήταν αρκετό για να πετύχουμε τον στόχο μας, που ήταν να τερματίσουμε στις πρώτες θέσεις. Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε.

Σήμερα αξίζουμε κάθε κριτική που θα δεχθούμε, όλοι μας. Ήμασταν απαράδεκτοι, ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεχαστεί. Είναι πάντα το ίδιο με εμάς· μόλις τα πράγματα γίνουν λίγο πιο δύσκολα, καταρρέουμε».

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

