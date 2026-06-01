Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά
Editorial 01 Ιουνίου 2026, 09:00

Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά

Δεν είναι αλαζονεία να διεκδικεί ένας νέος αξιόπιστος σχηματισμός να πάει ψηλά στις εκλογές. Για την ακρίβεια είναι αυτό που πρέπει να κάνει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σχολιάζουν ήδη διάφοροι το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας και οι εκπρόσωποι του νέου σχηματισμού, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, υποστηρίζουν ότι ο στόχος είναι να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές. Και αυτό γιατί στα μάτια των επικριτών, αυτό είναι μια υπερβολική και αλαζονική δήλωση. Όμως, στην πραγματικότητα μια τέτοια τοποθέτηση για την ΕΛΑΣ είναι μονόδρομος.

Και αυτό γιατί με την επιλογή μιας τέτοιας στοχοθεσίας τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και οι συνεργάτριες και συνεργάτες του είναι συνεπείς στον στόχο που έθεσαν εξ αρχής, στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε το κόμμα. Γιατί δεν ξεκίνησαν για να φτιάξουν απλώς ένα «κόμμα Τσίπρα», ούτε ένα μικρομεσαίο κόμμα, που θα διαπραγματευτεί με τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης, με πιθανό ορίζοντα να είναι τμήμα ενός μετώπου που θα διεκδικούσε να ασκήσει την κυβερνητική εξουσία. Ο στόχος με τον οποίο θα αναμετρηθούν και θα κριθούν είναι η δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου εξουσίας που θα ανατρέψει τους συσχετισμούς και θα οδηγήσει στην αντιπολίτευση την αντιλαϊκή κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Και ανεξαρτήτως του τι καταγράφουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αποτελούν στην πραγματικότητα «ακτινογραφία» μιας στιγμής και όχι προφητεία για το μέλλον, ένας σχηματισμός που διεκδικεί ρητά να είναι κόμμα εξουσίας και όχι απλώς ένα ακόμη κόμμα διαμαρτυρίας, δεν μπορεί να θέτει μικρότερο στόχο από την εκλογική νίκη.

Όμως, πέραν των συμβολισμών ή της αναγκαίας πολιτικής αισθητικής που πρέπει να έχει ένας νέος σχηματισμός, εκτιμώ ότι υπάρχει και κάτι βαθύτερο στο οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί αυτή η στρατηγική. Και αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή κανένας από τους υπαρκτούς σχηματισμούς της αντιπολίτευσης, ακόμη και όσοι έχουν υιοθετήσει καλές αντιπολιτευτικές θέσεις, δεν εμπνέει τη μεγάλη πλειοψηφία της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Κάτι που εξηγεί γιατί ενώ έχουμε καθολική καταδίκη της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, δεν εμφανίζεται μέχρι τώρα κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό.

Αυτό, αντικειμενικά, σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν κάνει σαφές ότι αναζητούν κάτι νέο, κάτι που θα πείθει ότι αντιστοιχεί όντως στην απαίτηση να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να δοκιμαστεί ένα νέο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, με διαφορετικές αφετηρίες από αυτές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σε όλα τα επίπεδα.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όταν ένας σχηματισμός εμφανίζεται, δηλώνει ότι αντιπροσωπεύει μια νέα πολιτική πρόταση που μπορεί να έχει πλειοψηφική απεύθυνση και να είναι η πολιτική και κυβερνητική «μετάφραση» αυτού του αιτήματος που αναδύεται μέσα στην ίδια την κοινωνία, δεν μπορεί παρά να λέει ότι διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές και να κυβερνήσει. Και δεν μπορεί παρά να ζητήσει από τους ανθρώπους να στρατευτούν και να συμμετάσχουν με τον ενθουσιασμό που αυτή η πρόκληση συνεπάγεται.

Προφανώς και ανάμεσα στην πρόθεση και την επίτευξη ενός στόχου υπάρχει μεγάλη απόσταση. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολιτική είναι ακριβώς η ικανότητα ενός σχηματισμού να καταφέρει να καλύψει αυτή την απόσταση. Ωστόσο, πολιτική σημαίνει ακριβώς και να θέτεις τον πήχη ψηλά, ώστε οι άνθρωποι να σε κρίνουν από το εάν ανταποκρίνεσαι σε ένα τέτοιο στόχο. Αρκεί να ξέρεις ότι δεν θα τους πείσεις με το να θέσεις απλώς έναν στόχο ή εκφράζοντας μια φιλοδοξία, αλλά με το να καταβάλλεις κάθε προσπάθεια και να προσκομίσεις τα κατάλληλα εχέγγυα ότι όντως μπορείς να ανταποκριθείς και δεν θα τους απαγοητεύσεις. Και αυτό σημαίνει να επεξεργαστείς πολιτικές προτάσεις, πρόγραμμα, κυβερνητικές λύσεις και να υποδείξεις πρόσωπα που να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα καθήκοντα. Πάνω από όλα να διαμορφώσεις μια πολιτική διαδικασία που να καθιστά όλους αυτούς τους ανθρώπους συνυπεύθυνους και συμμέτοχους, ξεκινώντας από αυτούς που τώρα σπεύδουν να συνυπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη.

Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να απαξιωθεί ο κόσμος ή τα στελέχη που σήμερα ανήκουν σε άλλους σχηματισμούς του προδοευτικού χώρου; Σίγουρα όχι. Αντιθέτως, από αρκετές απόψεις ισχύει το «κανείς δεν περισσεύει». Υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη αλλαγής «πολιτικού παραδείγματος», την ανάγκη μιας νέας πολιτικής και μιας νέας πειστικής εναλλακτικής πρότασης.

Σε τελική ανάλυση, η ίδια η έννοια της «συμπαράταξης» σε αυτό ακριβώς παραπέμπει. Στην ανάγκη, δηλαδή, να συμπορευτούν διαφορετικά ρεύματα, διαφορετικές πολιτικές εμπειρίες, διαφορετικές ιστορίες εντός της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Μόνο που αυτό δεν σημαίνει συγκόλληση ή απλή «εκπροσώπηση» των σημερινών σχηματισμών. Σημαίνει μια νέα σύνθεση, γύρω από μια νέα αντίληψη σε τελική ανάλυση της ίδιας της πολιτικής πρακτικής και του τρόπου άσκησης της εξουσίας.

Και αυτό δεν έχει σχέση απλώς με κάποια εν γένει αναζήτηση της «καινοτομίας», αλλά με το γεγονός ότι μόνο έτσι θα ξεπεραστεί η βαθύτερη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην «επίσημη» πολιτική, μια δυσπιστία που, όπως όλοι έχουμε καταλάβει από τις δημοσκοπήσεις, δεν περιορίζεται μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά επεκτείνεται σε όλη την αντιπολίτευση και συνολικά στο πολιτικό σύστημα.

Όμως, πάνω από όλα το πιο βασικό είναι ότι οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη να δουν έναν ακόμη σχηματισμό που ελπίζει να «κεφαλαιοποιήσει» τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. Έχουν ανάγκη να δουν έναν σχηματισμό που να εκπροσωπεί όντως την αναγκαία αλλαγή πολιτικής, για τη βελτίωση της ζωής των πολλών. Έναν σχηματισμό που να κατανοεί ότι στην πολιτική οφείλει κανείς να ακολουθεί την αρχή των τοξοβόλων: για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Συνεντεύξεις
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

inWellness
inTown
Editorial
Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Editorial 26.05.26

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα
Editorial 20.05.26

Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα

Η χώρα χρειάζεται μια πολιτική πρόταση που να δίνει διέξοδο και όχι μια απλή επένδυση στην αγανάκτηση, ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με πολιτικές κατευθύνσεις που οδηγούν σε νέο αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Editorial 19.05.26

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο

Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέρα από τη ζυγαριά: Πώς θα βρείτε το ιδανικό βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς μετρήσεις
Το «εργαλείο - κλειδί» 01.06.26

Ποιο είναι το ιδανικό βάρος για τον σκύλο και τη γάτα; - Ο κτηνιατρικός οδηγός για να μην «χάνεται η μπάλα»

Η παχυσαρκία απειλεί τα κατοικίδια. Δείτε πώς το Body Condition Score σάς βοηθά να βρείτε το ιδανικό βάρος για τον σκύλο ή τη γάτα σας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Serie A 01.06.26

Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!

Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
«Το 'χω» 01.06.26

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)
Τένις 01.06.26

Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)

Ενάμιση χρόνο μετά το τέλος της μυθικής καριέρας του στο τένις, ο Ράφα Ναδάλ «ανησύχησε» το κοινό και τους θαυμαστές του μετά την τελευταία φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media.

Σύνταξη
Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Διεθνής Οικονομία 01.06.26

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Σύνταξη
Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Απροετοίμαστοι 01.06.26

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις- Μιλούν στο in ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων
Αποκάλυψη in 01.06.26

Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά... αγνοείται. Τι απαντά στο in η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τις καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, η παραδοχή για «αντικειμενικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Σε τεντωμένο σκοινί 01.06.26

Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies