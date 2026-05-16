Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16 Μαΐου 2026, 09:54

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με μια χωρίς προηγούμενο επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα.

Ένα ολόκληρο πολιτικό και μηντιακό σύστημα, που περιλαμβάνει το Μέγαρο Μαξίμου, υπουργούς, δημοσιογραφικά στελέχη έτοιμα να κρυφτούν πίσω από ψευδώνυμα, εδώ και μέρες μηρυκάζει στοιχεία γνωστά σε μια προσπάθεια να πείσει ότι στην περίπτωση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ πρόκειται για έναν άνθρωπο που ζει πλουσιοπάροχα με λεφτά του δημοσίου, με βάση στοιχεία δηλωμένα και γνωστά εδώ και χρόνια, και που όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις αντί να ζητήσουν συγγνώμη έσπευσαν να ξανασηκώσουν το θέμα υποστηρίζοντας ότι τίθεται ζήτημα ακόμη και παραβίασης της νομοθεσίας.

Όμως, είναι σαφές ότι δεν έχουμε να κάνουμε με καμιά παραβίαση της νομιμότητας, αλλά με μια εντυπωσιακή προσπάθεια σπίλωσης ενός πολιτικού από ένα σύστημα που σήμερα εκπροσωπεί τη θεσμική παραβατικότητα στη χώρα.

Δηλαδή με ψεύδη κατασκευάζουν μια δήθεν παρανομία και κατηγορούν τον Ανδρουλάκη, αυτοί που δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν πρώτα την ΕΥΠ και μετά το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό για να μπορούν να «κρατούν» και να εκβιάζουν υπουργούς – συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης που σήμερα πρωτοστατούν στη λασπολογία και τη συκοφαντία σε βάρος του Ανδρουλάκη-, ανώτατους αξιωματικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, και φυσικά πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αυτοί που ακόμη και όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών όχι μόνο το υποτίμησαν, όχι μόνο προχώρησαν σε παρακώλυση δικαιοσύνης αρνούμενοι να καταθέσουν μηνύσεις ή έστω να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους για έλεγχο, όχι μόνο αξιοποίησαν τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης για να αποκομίσουν τις διαβόητες διαδοχικές αρχειοθετήσεις της υπόθεσης από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά και δεν δίστασαν να επιτεθούν στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας, εμμέσως πλην σαφώς, «είσαι σίγουρος ότι θες να βγει στη φόρα η παρακολούθησή σου;». Για να μην αναφερθώ στο πώς όλοι αυτοί έχουν κυριολεκτικά ηρωοποιήσει τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έναν άνθρωπο που εξακολουθεί να μην δίνει τις απαντήσεις που μπορεί να δώσει για αυτή την υπόθεση που παραμένει ένα ανοιχτό τραύμα στη δημοκρατία μας.

Αυτοί που στη συνέχεια προσπάθησαν να μας πείσουν ότι όλα είναι ΟΚ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η χώρα βρίσκεται στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών ακριβώς επειδή τίποτα δεν ήταν ΟΚ, αλλά αντιθέτως ευρωπαϊκοί πόροι διασπαθίζονταν για προεκλογικούς σκοπούς. Αυτοί που επίμονα και συστηματικά προσπάθησαν να μπαζώσουν τις πραγματικές και μεγάλες κυβερνητικές ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών.

Τώρα όλοι αυτοί αποφάσισαν να στοχοποιήσουν ξανά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και δεν το κάνουν απλώς από κάποιο προεκλογικό πολιτικό υπολογισμό. Σε τελική ανάλυση, όταν επιτίθεσαι τόσο συστηματικά και τόσο χυδαία σε κάποιον, μπορεί στο τέλος το αποτέλεσμα να είναι το ακριβώς αντίθετο: να τον κάνεις στα μάτια της κοινής γνώμης να φαίνεται συμπαθής. Το κάνουν γιατί θέλουν να εκδικηθούν τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί δεν κατάπιε αδιαμαρτύρητα την σε βάρος του παρακολούθηση, ούτε έσκυψε το κεφάλι όταν τον απείλησαν ότι «θα τον κρεμάσουν στα μανταλάκια», αλλά επέμεινε να δίνει έναν μεγάλο αγώνα ενάντια στον πλήρη εξευτελισμό του κράτους δικαίου στη χώρα αλλά και να κατονομάζει ως κύριους υπευθύνους το Μέγαρο Μαξίμου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τελικά τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το κάνουν, όμως, και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκε να ακολουθήσει το «σενάριο» που είχαν προκαταβολικά φτιάξει για το ΠΑΣΟΚ αυτά τα κέντρα εξουσίας και διαπλοκής, και που δεν ήταν άλλο από το να προσφέρει την υποστήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν τα εκλογικά αποτελέσματα δεν θα του δίνουν την αυτοδυναμία που επιδιώκει. Το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης όχι μόνο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ, επαναφέροντας ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ εντός της δημοκρατικής παράταξης, αλλά και επίμονα κατοχύρωσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αρνούμενος να την παραχωρήσει (ή να τη συνδιαχειριστεί) σε όσες και όσους υποστηρίζουν τη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε τμήμα του κυβερνητικού οικοσυστήματος, είναι κάτι που δεν το συγχώρησαν ποτέ όλοι αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε απολύτως στη χώρα.

Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με την υπόθεση αυτή δεν χωρούν κοντόθωροι κομματικοί υπολογισμοί. Αυτό που απειλείται δεν είναι η εκλογική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι πλάι στη «νομιμοποίηση» της θεσμικής παραβατικότητας της σημερινής κυβέρνησης, να «κανονικοποιηθεί» η χυδαιότητα, η λασπολογία, η συκοφαντία, ο νεοαυριανισμός και η εργαλειοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για να εκτελούνται «πολιτικά συμβόλαια». Γιατί αυτές οι πρακτικές δεν αφορούν απλώς έναν πολιτικό αρχηγό, ούτε ένα κόμμα. Αφορούν το εάν θα αφήσουμε να κυριαρχήσουν στην πολιτική ζωή οι λογικές και πρακτικές του πολιτικού κουτσομπολισμού, του γενικευμένου κανιβαλισμού, της υποκατάστασης της πολιτικής αντιπαράθεσης με την αβάσιμη καταγγελιολογία και τελικά την γκαιμπελική αντίληψη του «λέγε, λέγε, στο τέλος κάτι θα μείνει». Αφορούν το εάν θέλουμε να έχουμε δημοκρατικές κυβερνήσεις με λογοδοσία, ή «καθεστώτα» χωρίς νομιμοποίηση αλλά με ολοένα και αυξανόμενη εξουσία και αυθαιρεσία.

Η προσπάθεια αυτή «δολοφονίας χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη πρέπει να πέσει στο κενό. Όχι επειδή κάποιος συμφωνεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά κανένας δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτή την ηθική κατρακύλα της πολιτικής ζωής της χώρας. Γιατί με τη δημοκρατία, δεν μπορούμε, ούτε πρέπει, να παίζουμε.

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Editorial
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Σύνταξη
Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.05.26

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Ισλαμικού Κράτους σε κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ

«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νιγηρίας

Σύνταξη
Οι "απαντήσεις" για Ποντένσε, Έσε
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Οι “απαντήσεις” για Ποντένσε, Έσε

Η τελευταία προπόνηση της σεζόν και οι «απαντήσεις» για το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τους Ποντένσε, Έσε και όχι μόνο…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
Στις ΗΠΑ 16.05.26

Μεθυσμένος οδηγός στη Νέα Υόρκη έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς - Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος στη Νέα Υόρκη είπε ότι ο οδηγός ήταν εκτός ελέγχου και στην τρελή πορεία του «πάτησε» έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Έρχεται 16.05.26

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα – Καταζητείται ο σύζυγός της
Φως στο Τούνελ 16.05.26

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Καταζητείται με διεθνές ένταλμα ο σύζυγός της

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Χριστίνας Εξαρχουλέα έχει πάρει πλέον ποινικές διαστάσεις, καθώς η Δικαιοσύνη κατέληξε ότι τη γυναίκα την δολοφόνησαν και έκρυψαν τη σορό της

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στόχος 16.05.26

Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για την αύξηση των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων, χρησιμοποιούνται η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

