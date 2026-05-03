24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03 Μαΐου 2026, 08:00

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Πριν από 24 ώρες το in έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κων.Τζαβέλλας, όντας εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε συναινέσει υπογράφοντας τη νομότυπη παρακολούθηση 11 προσώπων, που σχεδόν ταυτόχρονα, βρέθηκαν στο στόχαστρο και του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Μάλιστα, ο σημερινός ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας, όταν κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σε μια απόρρητη συνεδρίαση, όχι μόνο υπεραμύνθηκε της απόφασης να παρακολουθούνται για λόγους «εθνικής ασφαλείας» υπουργοί όπως οι Κ. Χατζηδάκης και Γ. Μυλωνάκης (και η σύζυγός του), ο τότε Οικονομικός Εισαγγελέας Χ. Μπαρδάκης, καθώς και ο δημοσιογράφος Θ. Κουκάκης, αλλά και υποστήριξε ότι είχε πλήρη ενημέρωση και ότι όντως η «εθνική ασφάλεια» επέβαλε αυτές τις παρακολουθήσεις.

Δηλαδή, ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μιλώντας στη Βουλή επί της ουσίας είχε ρητά νομιμοποιήσει τη θεσμική παραβατικότητα του Μεγάρου Μαξίμου, που ουσιαστικά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την ΕΥΠ για να «επιτηρεί» υπουργούς, και να παρακολουθεί δικαστικούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, και δημοσιογράφους.

Και πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός αρχειοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών, αντιμετωπίζοντας τη γενική κατακραυγή για την προκλητική και αθεμελίωτη απόφαση, στην οποία κατέληξε παραβλέποντας τη στέρεη δικανική κρίση ενός Δικαστηρίου (του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου) και αρνούμενος να εξετάσει τα στοιχεία που δείχνουν τη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, όπως η κατασκοπεία, και βεβαίως να διευρύνει τον κύκλο των κατηγορουμένων, παρά τα στοιχεία σε βάρος τους, πολύ περισσότερο την έρευνα σε σχέση με τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και ιδίως του Μεγάρου Μαξίμου.

Είναι σαφές ότι το να διατηρεί τη θέση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού της χώρας ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι μέρος του θεσμικού προβλήματος σε σχέση με τις υποκλοπές και με τη στάση του υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κύρος των θεσμών του κράτους δικαίου στη χώρα, απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλας δεν είχε την ευθιξία να παραιτηθεί μετά τις αποκαλύψεις του in, που στην πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι έχει σαφή μεροληψία σε αυτή την υπόθεση και αποτρέπει τη διερεύνηση των πραγματικών ευθυνών, απλώς εξηγεί γιατί αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή βαθιά θεσμική κρίση, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον και στις έρευνες κοινής γνώμης.

Μια θεσμική κρίση, μια κρίση της δημοκρατίας, την οποία βεβαίως νομιμοποιούν και όλοι αυτοί οι διαμορφωτές κοινής γνώμης που στρουθοκαμηλίζουν συστηματικά απέναντι στην υπόθεση των υποκλοπών και τώρα επικαλούμενοι τη διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών. Οι ίδιοι που έχουν ξεχάσει τις «Μένουμε Ευρώπη» κραυγές τους και συστηματικά αμφισβητούν έναν σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό, αυτόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απλώς και μόνο γιατί αποκαλύπτει τη διαφθορά που είναι ενδημική στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, είναι γελασμένοι εάν νομίζουν ότι αυτή η καθεστωτική λογική, αυτή η συστηματική θεσμική παραβατικότητα, μπορεί να συνεχιστεί στο διηνεκές. Αντιθέτως, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί στο προσκήνιο τροφοδοτώντας την ήδη έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια και λειτουργώντας καταλυτικά για τη δημοκρατική πολιτική ανατροπή που σήμερα είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.

Τουρισμός πολυτελείας: Η επενδυτική έκρηξη, τα νέα 5άστερα και το Conrad 

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Ιράν: Ο Τραμπ να διαλέξει μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
AI 03.05.26

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα - «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague

Ο πρωθυπουργός στο Κυριακάτικο μήνυμά του δεν αναφέρεται σε κανένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες και προτιμά να κάνει... αστεία με την έναρξη των πλέι οφ της Euroleague για να «τραβήξει την προσοχή»

Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
Κρήτη 03.05.26

Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ στο Ηράκλειο

Στην υπόθεση της άγριας επίθεσης στο Ηράκλειο εμπλέκεται και ένας ανήλικος - ο οποίος τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη -, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Κόσμος 03.05.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Στην Κρήτη 03.05.26

Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο - Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι

Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
Αθλητισμός & Σπορ 03.05.26

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Λήγει 2/6 03.05.26

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Το ΔΝΤ επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας - Η αναφορά στην Ελλάδα

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

