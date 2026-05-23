Γαλλία: Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε επισήμως ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Με την ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε πληροφορίες που κυκλοφορούσαν καιρό τώρα.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ είναι γραμματέας του κόμματος «Αναγέννηση» που πρόσκειται στον πρόεδρο Μακρόν. Δήλωσε ότι οι καλύτερες μέρες για τη Γαλλία είναι μπροστά της και ότι μία χώρα που είναι ενωμένη, όπως η Γαλλία, μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον.

Je suis candidat à l’élection présidentielle. Parce que je refuse d’être de ceux qui ne proposent que de gérer le déclin.

Parce que je souhaite proposer un projet d’avenir et d’espoir aux Français.

Parce que je veux que chaque génération vive mieux que celle de ses parents et… pic.twitter.com/OetViYpnoW — Gabriel Attal (@GabrielAttal) May 22, 2026



«Αγαπάω τη Γαλλία και τους Γάλλους και γι’ αυτό αποφάσισα να διεκδικήσω την προεδρία της Δημοκρατίας» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Frans | Politik | Eleksyon Ansyen Premye minis fransè a, Gabriel Attal, ki se sekretè jeneral pati Renaissance la, anonse ofisyèlman jodi vandredi 22 me 2026 la kandidati li pou eleksyon prezidansyèl 2027 la pandan yon deplasman li te fè nan rejyon Aveyron. Gabriel Attal… pic.twitter.com/MEtLASVDBw — Yaya🇭🇹 (@YayaOfisyel) May 22, 2026

Η Λεπέν επιλέγει, μάλλον, Μπαρντελά

Στο μεταξύ η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι αν στις 7 Ιουλίου η γαλλική δικαιοσύνη αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές λόγω της στέρησης των του δικαιώματος του εκλέγεσθαι τότε θα λάβει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία υπέρ του προέδρου του κόμματος Τζορντάν Μπαρντελά.

Η Λεπέν δήλωσε ότι δεν προτίθεται να γίνει πρωθυπουργός αν ο Μπαρντελά κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.