Ιταλία: H κυβέρνηση παρατείνει τη μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 8 Ιουνίου
Στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιταλίας, εκτός από τα καύσιμα, συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν στις τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση στην Ιταλία παρέτεινε ακόμη δύο εβδομάδες τη μείωση των φόρων.
Η μείωση των φόρων στα καύσιμα θα ισχύσει έως και τις 8 Ιουνίου. Πρόκειται για μείωσης της τάξης των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, και 20 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.
Οι αναγκαίοι πόροι αναμένεται να προέλθουν, κυρίως, από αυξημένες εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Η ιταλική κυβέρνησης πάντως δεν απέκλεισε να αποφασίσει και νέα παράταση στη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Το ζήτημα θα αξιολογηθεί ξανά σε μια εβδομάδα.
Τα άλλα μέτρα
Στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιταλίας συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι εκπρόσωποι του κλάδου είχαν συνάντηση με την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Μετά τη συμφωνία, ανακοίνωσαν την αναστολή της απεργίας που είχαν προκηρύξει από τις 25 μέχρι τις 29 Μαΐου.
