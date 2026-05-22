Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 49χρονο πεζό

Ένας 49χρονος άνδρας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην επαρχιακή οδό Ν. Μουδανιών – Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Το παρέσυρε και τον σκότωσε ΙΧ όχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.20 το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου. Οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου ήταν ένας 70χρονος.

Για το δυστύχημα προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανίων.