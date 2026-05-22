Σκαριόλο: «100% εκτός τελικού ο Γκαρούμπα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 105-90 τη Βαλένθια και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με τα προβλήματα να μην λείπουν δυστυχώς αφού ο Ουσμάν Γκαρούμπα τραυματίστηκε σοβαρά όπως φαίνεται.

Αν και στις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα έχει στη διάθεσή του τον Ισπανό σέντερ την Κυριακή (24/5), λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως ο Γκαρούμπα θα είναι 100% εκτός.

Οι πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Σέρτζιο Σκαριόλο:

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε καλή επίδοση στα ριμπάουντ, ελέγξαμε τον ρυθμό. Κόντρα στη Βαλένθια δεν μπορείς να πας στους 70 πόντους. Πρέπει να τρέξεις, να ανεβάσεις τον ρυθμό και όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, την παίρνεις».

Για τον τραυματισμό του Γκαρούμπα: «Είχαμε συνεισφορά από όλους τους παίκτες, αλλά δυστυχώς ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει…».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ωστόσο ο Σκαριόλο είπε:

«Φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε στον τελικό και ακόμα πιο χαρούμενος επειδή κερδίσαμε μία σπουδαία ομάδα. Η Βαλένθια δεν τα παράτησε ποτέ, συνέχεια επέστρεφε κάθε φορά που κάναμε κάποια σερί. Τα εύσημα σε αυτούς. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου. Είναι απίστευτο το πώς αντιδράσαμε σε κάθε μεγάλο εμπόδιο που βρέθηκε στον δρόμο μας. Είχε πλάκα, τον Ιανουάριο η έρευνα των GMs δεν μας είχε στο Top-6, στο Top-7 και πριν από αυτό το ματς δεν μας έδιναν τα εύσημα μετά από την σεζόν που είχαμε.

Είμαι ο πρώτος που σέβομαι απόλυτα την Βαλένθια, τον προπονητή της, παίζουν εξαιρετικά, αλλά ήταν πολύ περίεργο. Αυτό μας έδωσε έξτρα κίνητρο. Θα χρειαστούμε ακόμα ένα γεμάτο ντεπόζιτο για την Κυριακή. Τώρα δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τον τελικό, δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις για τον τελικό. Είναι η ώρα να είμαστε χαρούμενοι, περήφανοι. Να πανηγυρίσουμε λίγο για αυτό που καταφέραμε. Και αύριο θα στρέψουμε την προσοχή μας στο πώς θα παίξουμε απέναντι σε αυτή την τρομερή ομάδα που μας περιμένει».

Για τον Γκαρούμπα και αν τελικά θα αγωνιστεί: «Δεν ξέρω για τον Γκαρούμπα πριν τις εξετάσεις που θα κάνει. Είναι 100% εκτός του τελικού. Όταν έχεις τόσο μικρό διαθέσιμο ρόστερ, είναι δύσκολο, αλλά κάναμε πολύ καλή δουλειά σαν ομάδα».

Για το τι έμαθε από τον αγώνα: «Νομίζω τίποτα καινούργιο. Είμαστε ανθεκτική ομάδα, ενωμένη ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα, ομάδα που μπορεί να αφοσιωθεί στην προετοιμασία, να δουλέψει και να πιστέψει σε ένα πλάνο. Είναι ξεκάθαρο αφού μειονεκτούμε σε physicality πρέπει να βάλουμε σουτ. Απόψε το κάναμε. Τίποτα καινούργιο αλλά νιώθουμε πιο σίγουροι πως μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και μία καλή ομάδα μπάσκετ. Όπου οι παίκτες εμπιστεύονται, βοηθούν ο ένας τον άλλον. Φυσικά υπάρχει ένα σημείο που φτάνεις και ακόμα και στα καλύτερά σου δεν μπορείς. Δεν έγινε αυτό απόψε και για αυτό είμαστε στον τελικό. Όταν θα γίνει αυτό, θα είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια, θα δώσουμε το χέρι στον αντίπαλο και θα προχωρήσουμε στην επόμενη πρόκληση. Έτσι είναι ο αθλητισμός».

Για την ατμόσφαιρα και για το χειροκρότημα στον Γκαρούμπα από τον κόσμο: «Δεν άκουσα το χειροκρότημα, δεν το είδα. Σε πιστεύω, δεν λέω ότι δεν λες αλήθεια. Ίσως να έδωσε κίνητρο στους παίκτες μου. Πρέπει να σέβεσαι τους πάντες. Τρομερή ατμόσφαιρα, τρομερό γήπεδο. Την Κυριακή θα γίνει ακόμα ένα μεγάλο ματς με τρομερή ατμόσφαιρα. Είναι τιμή να είμαστε εδώ».

Αφού του έγινε ξεκάθαρο πως στάθηκαν στο πλευρό του και δεν τον γιούχαραν είπε: «Ααα, τότε δεν έδωσαν έξτρα κίνητρο. Ευχαριστώ στους οπαδούς του Ολυμπιακού».