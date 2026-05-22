magazin
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral
Go Fun 22 Μαΐου 2026, 18:45

Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral

Η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται συχνά ως τεχνικό πρόβλημα, κάτι που μπορούν να διορθώσουν καλύτεροι αλγόριθμοι ή αυστηρότερη εποπτεία. Ωστόσο, η έρευνα υποδεικνύει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένας misfluencer -λέξη που συνδυάζει τον influencer ε την παραπληροφόρηση- είναι ένα άτομο που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες ερμηνεύονται, θεωρούνται αξιόπιστες και οδηγούν σε δράση μέσα σε ένα δίκτυο.  

Οι misfluencers τροφοδοτούν τη διάδοση της παραπληροφόρησης και fake news, καθώς θεωρούνται αξιόπιστες πηγές πληροφοριών στις οποίες προσκολλώνται τα άτομα του κοινωνικού τους δικτύου. 

Οι παραδοσιακοί influencers συνήθως στοχεύουν στην προώθηση προϊόντων, τρόπων ζωής ή ιδεών με σαφή πρόθεση. Συχνά, αυτά εντάσσονται σε εμπορικά ή branding πλαίσια που προωθούν ένα συγκεκριμένο προϊόν. 

Οι πηγές παραπληροφόρησης, από την άλλη πλευρά, καθορίζονται συνήθως από το ίδιο το περιεχόμενο. Πρόκειται για άτομα που μοιράζονται ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. 

Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, για παράδειγμα, ορισμένα άτομα στα κοινωνικά μέσα χωρίς καμία επιστημονική ή ιατρική κατάρτιση υποστήριξαν φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί. 

Η ικανότητά τους να δημιουργούν σύνδεση με το κοινό κάνει επίσης το περιεχόμενό τους να φαίνεται αξιόπιστο, ακόμη και όταν δεν είναι ακριβές. 

Οι «misfluencers» συχνά μιλούν από μια θέση αντιληπτής αυθεντικότητας και κοινής ταυτότητας παρά από επίσημη εμπειρογνωμοσύνη. Μπορεί να έχουν μια ισχυρή άποψη για κάτι που είναι είτε εντυπωσιακό είτε επίκαιρο εκείνη τη στιγμή – μια νέα ανακάλυψη, μια κρίση, μια πολιτική εκστρατεία, ακόμη και μια νέα τεχνολογία. 

Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι Herkulaas MvE Combrink και Phelokazi Mkungeka, ερευνητές στον τομέα της κοινωνιολογίας και των ψηφιακών μέσων οι «misfluencers» ενισχύουν ιδέες ή κατασκευασμένες πραγματικότητες, τα οποία γίνονται μέρος του διαλόγου στους ψηφιακούς χώρους 

Γιατί οι «misfluencers» έχουν τόση επιρροή; 

Σε μια εποχή όπου η διαδικτυακή επιρροή διαμορφώνει την πραγματικότητα, το ερώτημα δεν είναι πλέον τι είναι αλήθεια, αλλά αν η αλήθεια μπορεί ακόμα να κερδίσει. 

 Οι σύνθετες ιδέες (όπως ένα νέο εμβόλιο) είναι γεμάτες ορολογία και έννοιες που ο απλός άνθρωπος μπορεί να μην καταλαβαίνει, γράφουν οι Combrink και Mkungeka, σε άρθρο τους στο The Conversation.

Οι «misfluencers» συχνά παίρνουν σύνθετες ιδέες και τις μετατρέπουν σε μια κατανοητή αφήγηση για τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι αποτελεσματικοί επειδή λειτουργούν στο επίπεδο του νοήματος, όχι μόνο της πληροφορίας.  

Δημιουργούν μια αίσθηση συνοχής, ακόμη και όταν το υποκείμενο περιεχόμενο είναι παραπλανητικό.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η αφήγηση «φαίνεται σωστή» πριν αξιολογηθεί ως αληθινή ή ψευδής. 

Οι άνθρωποι τότε τείνουν να προσκολλώνται σε αυτές τις ιδέες.  

YouTube thumbnail

Οι misfluencers ενεργούν σκόπιμα; 

Ενώ ορισμένα άτομα μπορεί να διαδίδουν σκόπιμα παραπλανητικές πληροφορίες για ιδεολογικό, οικονομικό ή κοινωνικό όφελος, άλλοι το κάνουν ακούσια. 

Μπορούμε να το σκεφτούμε ως ένα είδος «σπασμένου τηλεφώνου» ή «ράδιο αρβύλα». 

Ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε το αρχικό μήνυμα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου καθώς μεταφέρεται και αναδιατυπώνεται, παραλείποντας βασικές λεπτομέρειες που παραμορφώνουν το πνευματικό νόημα αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε παραπληροφόρηση. 

Τα αλγοριθμικά συστήματα περιπλέκουν περαιτέρω αυτό το φαινόμενο. 

Το περιεχόμενο που δημιουργεί αλληλεπίδραση είναι πιο πιθανό να προωθηθεί από διαδικτυακούς αλγόριθμους, ανεξάρτητα από την ακρίβειά του. 

Αυτό μπορεί να ανυψώσει άτομα σε θέσεις επιρροής χωρίς σκόπιμη πρόθεση.  

Η κατανόηση των «misfluencers» απαιτεί επομένως να ξεπεράσουμε την ιδέα των «κακών πρωταγωνιστών» και να αναγνωρίσουμε τις συστημικές και κοινωνικές διαδικασίες που επιτρέπουν στους απλούς χρήστες να συμμετέχουν στη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών. 

@yenisafakenglishSouth Korean social media user posted a video responding to Netanyahu’s statements about budget allocations for propaganda. Israel paid influencers to promote Zionist propaganda to conceal Gaza genocide. FARA filings indicate payments per post ranged between $6,100 and $7,300. The campaign, run by Bridges Partners LLC with assistance from Havas Media, employed 14–18 influencers between June and November. Some U.S. lawmakers condemned the practice, noting that foreign sponsorship was not disclosed. Despite attempts by Israel to pay influencers to promote its misleading narrative, thousands of social media users continue to promote truthful reporting and express solidarity with Palestine. Many influencers are risking their safety while maintaining consistent coverage of the genocide.♬ original sound – Yeni Şafak English

Τι μπορεί να γίνει για αυτό; 

Η αντιμετώπιση των misfluencers απαιτεί μια στροφή από τον έλεγχο του περιεχομένου στην επίγνωση του πλαισίου.  

Η απλή αφαίρεση ή επισήμανση επιβλαβών πληροφοριών είναι συχνά ανεπαρκής, καθώς δεν αντιμετωπίζει το λόγο για τον οποίο οι πληροφορίες είναι πειστικές.  

Τα άτομα πρέπει να είναι κριτικά αντί να καταναλώνουν παθητικά «πληροφορίες». 

Μια ιδέα είναι να τοποθετηθεί ένας Δείκτης Κοινωνικού Άγχους και μια βαθμολογία Αξιοπιστίας στις διαδικτυακές συνομιλίες, συγκεκριμένα σε δημόσιες αίθουσες συνομιλίας και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.  

Ένας Δείκτης Κοινωνικού Άγχους είναι ένα είδος ψηφιακού θερμομέτρου που μπορεί να επισημάνει συζητήσεις όταν το κοινωνικό άγχος φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο.  

Το κοινωνικό άγχος είναι ένας δείκτης που μπορεί να μετρήσει πιθανές δηλώσεις ή συζητήσεις που ενδέχεται να εξελιχθούν σε διαδικτυακές διαμάχες, οι οποίες συνήθως επικεντρώνονται σε ευαίσθητα θέματα ή σε θέματα που μπορεί να θεωρηθούν προκλητικά. Αυτές οι συζητήσεις μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα, τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν στο διαδίκτυο. 

Μια άλλη σημαντική κοινωνική έκκληση για δράση είναι η βελτίωση της ψηφιακής παιδείας. 

Η ψηφιακή παιδεία πρέπει να προχωρήσει πέρα από την επαλήθευση των γεγονότων προς την ερμηνευτική συνειδητοποίηση.  

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν πιο κριτικοί ως προς τις πληροφορίες που θεωρούν σωστές, επειδή οι πληροφορίες παράγονται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να επαληθευτούν.  

Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε μια «πληροφοριακή επιδημία» – το τέλειο περιβάλλον για την εμφάνιση παραπληροφόρησης και την άσκηση λανθασμένης επιρροής. Οι παρεμβάσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης δυνητικά επιβλαβών αφηγήσεων και όχι στην πλήρη λογοκρισία τους.  

YouTube thumbnail

Ο λόγος είναι ότι μπορεί να υπάρχουν εύλογες ανησυχίες στο πλαίσιο συζητήσεων που περιέχουν παραπληροφόρηση, και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, διαφορετικά η παραπληροφόρηση θα συνεχιστεί. 

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η πρόκληση είναι να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της διασφάλισης της λογοδοσίας όταν επιβλαβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες διαδίδονται στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αυστηρότερη λογοκρισία.  

Αντίθετα, μπορεί να περιλαμβάνει πρακτικά μέτρα, όπως η απαίτηση μεγαλύτερης διαφάνειας γύρω από το χορηγούμενο περιεχόμενο, η υποστήριξη της ανεξάρτητης επαλήθευσης γεγονότων, η βελτίωση της ψηφιακής παιδείας και η δημιουργία σαφών κανόνων για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ανταποκρίνονται στην επιβλαβή παραπληροφόρηση. 

Χρειάζονται καλύτερα εργαλεία για τη μέτρηση της επιρροής και της βλάβης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται αξιόπιστους δείκτες που να δείχνουν πότε οι διαδικτυακές συζητήσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν επικίνδυνη συμπεριφορά, δυσπιστία ή σύγχυση σε μεγάλη κλίμακα.  

Η ανάπτυξη αυτών των μέτρων θα απαιτήσει πολύ περισσότερη έρευνα και συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας και του τεχνολογικού τομέα. 

Ο στόχος δεν είναι να σιωπήσουμε τους ανθρώπους ή να εξαλείψουμε τους «misfluencers». 

Είναι να δημιουργήσουμε πιο υγιή περιβάλλοντα πληροφόρησης, όπου η επιρροή εξισορροπείται από αξιόπιστες πληροφορίες, πλαίσιο και λογοδοσία.  

Σε έναν κόσμο όπου οι διαδικτυακές φωνές διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, το μέλλον μπορεί να εξαρτάται όχι μόνο από το ποιος μιλάει πιο δυνατά, αλλά και από το πώς κρίνουμε όσα ακούμε. 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Business
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Σύνταξη
Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά
Κρήτη 22.05.26

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Σύνταξη
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Συνέντευξη 22.05.26

Γιώτα Νέγκα - Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέες αποκαλύψεις Πενταγώνου 22.05.26

UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας – Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Κρήτη 22.05.26

Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου 49χρονου στο Ηράκλειο - Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Σύνταξη
Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον
Ιστορίες, μουσική 22.05.26

Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
Κόσμος 22.05.26

Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα», τονίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies