Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral

Ένας misfluencer -λέξη που συνδυάζει τον influencer ε την παραπληροφόρηση- είναι ένα άτομο που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες ερμηνεύονται, θεωρούνται αξιόπιστες και οδηγούν σε δράση μέσα σε ένα δίκτυο.

Οι misfluencers τροφοδοτούν τη διάδοση της παραπληροφόρησης και fake news, καθώς θεωρούνται αξιόπιστες πηγές πληροφοριών στις οποίες προσκολλώνται τα άτομα του κοινωνικού τους δικτύου.

Οι παραδοσιακοί influencers συνήθως στοχεύουν στην προώθηση προϊόντων, τρόπων ζωής ή ιδεών με σαφή πρόθεση. Συχνά, αυτά εντάσσονται σε εμπορικά ή branding πλαίσια που προωθούν ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Οι πηγές παραπληροφόρησης, από την άλλη πλευρά, καθορίζονται συνήθως από το ίδιο το περιεχόμενο. Πρόκειται για άτομα που μοιράζονται ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, για παράδειγμα, ορισμένα άτομα στα κοινωνικά μέσα χωρίς καμία επιστημονική ή ιατρική κατάρτιση υποστήριξαν φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί.

Η ικανότητά τους να δημιουργούν σύνδεση με το κοινό κάνει επίσης το περιεχόμενό τους να φαίνεται αξιόπιστο, ακόμη και όταν δεν είναι ακριβές.

Οι «misfluencers» συχνά μιλούν από μια θέση αντιληπτής αυθεντικότητας και κοινής ταυτότητας παρά από επίσημη εμπειρογνωμοσύνη. Μπορεί να έχουν μια ισχυρή άποψη για κάτι που είναι είτε εντυπωσιακό είτε επίκαιρο εκείνη τη στιγμή – μια νέα ανακάλυψη, μια κρίση, μια πολιτική εκστρατεία, ακόμη και μια νέα τεχνολογία.

Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι Herkulaas MvE Combrink και Phelokazi Mkungeka, ερευνητές στον τομέα της κοινωνιολογίας και των ψηφιακών μέσων οι «misfluencers» ενισχύουν ιδέες ή κατασκευασμένες πραγματικότητες, τα οποία γίνονται μέρος του διαλόγου στους ψηφιακούς χώρους

Γιατί οι «misfluencers» έχουν τόση επιρροή;

Σε μια εποχή όπου η διαδικτυακή επιρροή διαμορφώνει την πραγματικότητα, το ερώτημα δεν είναι πλέον τι είναι αλήθεια, αλλά αν η αλήθεια μπορεί ακόμα να κερδίσει.

Οι σύνθετες ιδέες (όπως ένα νέο εμβόλιο) είναι γεμάτες ορολογία και έννοιες που ο απλός άνθρωπος μπορεί να μην καταλαβαίνει, γράφουν οι Combrink και Mkungeka, σε άρθρο τους στο The Conversation.

Οι «misfluencers» συχνά παίρνουν σύνθετες ιδέες και τις μετατρέπουν σε μια κατανοητή αφήγηση για τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι αποτελεσματικοί επειδή λειτουργούν στο επίπεδο του νοήματος, όχι μόνο της πληροφορίας.

Δημιουργούν μια αίσθηση συνοχής, ακόμη και όταν το υποκείμενο περιεχόμενο είναι παραπλανητικό.

Σε πολλές περιπτώσεις, η αφήγηση «φαίνεται σωστή» πριν αξιολογηθεί ως αληθινή ή ψευδής.

Οι άνθρωποι τότε τείνουν να προσκολλώνται σε αυτές τις ιδέες.

Οι misfluencers ενεργούν σκόπιμα;

Ενώ ορισμένα άτομα μπορεί να διαδίδουν σκόπιμα παραπλανητικές πληροφορίες για ιδεολογικό, οικονομικό ή κοινωνικό όφελος, άλλοι το κάνουν ακούσια.

Μπορούμε να το σκεφτούμε ως ένα είδος «σπασμένου τηλεφώνου» ή «ράδιο αρβύλα».

Ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε το αρχικό μήνυμα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου καθώς μεταφέρεται και αναδιατυπώνεται, παραλείποντας βασικές λεπτομέρειες που παραμορφώνουν το πνευματικό νόημα αρκετά ώστε να οδηγήσουν σε παραπληροφόρηση.

Τα αλγοριθμικά συστήματα περιπλέκουν περαιτέρω αυτό το φαινόμενο.

Το περιεχόμενο που δημιουργεί αλληλεπίδραση είναι πιο πιθανό να προωθηθεί από διαδικτυακούς αλγόριθμους, ανεξάρτητα από την ακρίβειά του.

Αυτό μπορεί να ανυψώσει άτομα σε θέσεις επιρροής χωρίς σκόπιμη πρόθεση.

Η κατανόηση των «misfluencers» απαιτεί επομένως να ξεπεράσουμε την ιδέα των «κακών πρωταγωνιστών» και να αναγνωρίσουμε τις συστημικές και κοινωνικές διαδικασίες που επιτρέπουν στους απλούς χρήστες να συμμετέχουν στη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών.

@yenisafakenglish South Korean social media user posted a video responding to Netanyahu’s statements about budget allocations for propaganda. Israel paid influencers to promote Zionist propaganda to conceal Gaza genocide. FARA filings indicate payments per post ranged between $6,100 and $7,300. The campaign, run by Bridges Partners LLC with assistance from Havas Media, employed 14–18 influencers between June and November. Some U.S. lawmakers condemned the practice, noting that foreign sponsorship was not disclosed. Despite attempts by Israel to pay influencers to promote its misleading narrative, thousands of social media users continue to promote truthful reporting and express solidarity with Palestine. Many influencers are risking their safety while maintaining consistent coverage of the genocide. ♬ original sound – Yeni Şafak English

Τι μπορεί να γίνει για αυτό;

Η αντιμετώπιση των misfluencers απαιτεί μια στροφή από τον έλεγχο του περιεχομένου στην επίγνωση του πλαισίου.

Η απλή αφαίρεση ή επισήμανση επιβλαβών πληροφοριών είναι συχνά ανεπαρκής, καθώς δεν αντιμετωπίζει το λόγο για τον οποίο οι πληροφορίες είναι πειστικές.

Τα άτομα πρέπει να είναι κριτικά αντί να καταναλώνουν παθητικά «πληροφορίες».

Μια ιδέα είναι να τοποθετηθεί ένας Δείκτης Κοινωνικού Άγχους και μια βαθμολογία Αξιοπιστίας στις διαδικτυακές συνομιλίες, συγκεκριμένα σε δημόσιες αίθουσες συνομιλίας και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Ένας Δείκτης Κοινωνικού Άγχους είναι ένα είδος ψηφιακού θερμομέτρου που μπορεί να επισημάνει συζητήσεις όταν το κοινωνικό άγχος φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο.

Το κοινωνικό άγχος είναι ένας δείκτης που μπορεί να μετρήσει πιθανές δηλώσεις ή συζητήσεις που ενδέχεται να εξελιχθούν σε διαδικτυακές διαμάχες, οι οποίες συνήθως επικεντρώνονται σε ευαίσθητα θέματα ή σε θέματα που μπορεί να θεωρηθούν προκλητικά. Αυτές οι συζητήσεις μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα, τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν στο διαδίκτυο.

Μια άλλη σημαντική κοινωνική έκκληση για δράση είναι η βελτίωση της ψηφιακής παιδείας.

Η ψηφιακή παιδεία πρέπει να προχωρήσει πέρα από την επαλήθευση των γεγονότων προς την ερμηνευτική συνειδητοποίηση.

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν πιο κριτικοί ως προς τις πληροφορίες που θεωρούν σωστές, επειδή οι πληροφορίες παράγονται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να επαληθευτούν.

Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε μια «πληροφοριακή επιδημία» – το τέλειο περιβάλλον για την εμφάνιση παραπληροφόρησης και την άσκηση λανθασμένης επιρροής. Οι παρεμβάσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης δυνητικά επιβλαβών αφηγήσεων και όχι στην πλήρη λογοκρισία τους.

Ο λόγος είναι ότι μπορεί να υπάρχουν εύλογες ανησυχίες στο πλαίσιο συζητήσεων που περιέχουν παραπληροφόρηση, και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, διαφορετικά η παραπληροφόρηση θα συνεχιστεί.

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η πρόκληση είναι να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της διασφάλισης της λογοδοσίας όταν επιβλαβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες διαδίδονται στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αυστηρότερη λογοκρισία.

Αντίθετα, μπορεί να περιλαμβάνει πρακτικά μέτρα, όπως η απαίτηση μεγαλύτερης διαφάνειας γύρω από το χορηγούμενο περιεχόμενο, η υποστήριξη της ανεξάρτητης επαλήθευσης γεγονότων, η βελτίωση της ψηφιακής παιδείας και η δημιουργία σαφών κανόνων για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ανταποκρίνονται στην επιβλαβή παραπληροφόρηση.

Χρειάζονται καλύτερα εργαλεία για τη μέτρηση της επιρροής και της βλάβης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται αξιόπιστους δείκτες που να δείχνουν πότε οι διαδικτυακές συζητήσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν επικίνδυνη συμπεριφορά, δυσπιστία ή σύγχυση σε μεγάλη κλίμακα.

Η ανάπτυξη αυτών των μέτρων θα απαιτήσει πολύ περισσότερη έρευνα και συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας και του τεχνολογικού τομέα.

Ο στόχος δεν είναι να σιωπήσουμε τους ανθρώπους ή να εξαλείψουμε τους «misfluencers».

Είναι να δημιουργήσουμε πιο υγιή περιβάλλοντα πληροφόρησης, όπου η επιρροή εξισορροπείται από αξιόπιστες πληροφορίες, πλαίσιο και λογοδοσία.

Σε έναν κόσμο όπου οι διαδικτυακές φωνές διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, το μέλλον μπορεί να εξαρτάται όχι μόνο από το ποιος μιλάει πιο δυνατά, αλλά και από το πώς κρίνουμε όσα ακούμε.