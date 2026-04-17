«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Την ώρα που ακόμα και οι υποστηρικτές του Πούτιν φοβούνται πως θα κοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και πως δημιουργείται ένα μπλακ άουτ που θα μετουσιωθεί σε αποκοπή των Ρώσων από τον υπόλοιπο κόσμο, influencers «ασκούν κριτική» στον πρόεδρο της Ρωσίας με έναν γνώριμο τρόπο για όσους γνωρίζουν την ιστορική πραγματικότητα της χώρας. Υποθέτοντας πως ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν ενημερώνεται σωστά από τους υφισταμένους του που τον φοβούνται.

«Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, ο κόσμος σε φοβάται», ανέφερε η Βικτόρια Μπόνια σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, σε μια υπερβολικά ασυνήθιστη και άμεση έκκληση προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μεταξύ μας — των απλών ανθρώπων — και εσάς υπάρχει ένα ανυπέρβλητο τείχος, και θέλω να το γκρεμίσω. Κανένας κυβερνήτης δεν θα σας το πει αυτό, επειδή σας φοβούνται», συνέχισε ατρόμητη απευθυνόμενη στον πρόεδρο η Βικτόρια Μπόνια.

Η πρώην διαγωνιζόμενη του Dom-2 (η ρωσική έκδοση του Big Brother) η οποία ζει σε συνθήκες ακραίας…. πολυτέλειας στο Μονακό και έχοντας 13 εκατ. ακόλουθους στο Instagram, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο της Ρωσίας να πιέσει τους υφισταμένους του, ώστε να ενημερωθεί για τα προβλήματα των απλών πολιτών.

Εσωτερική διαμάχη ή έξυπνη διαχείριση της ενόχλησης των πολιτών;

Influencer και εταιρείες απευθύνονται ευθέως στον Βλαντιμίρ Πούτιν σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κάτι που θα φαίνονταν αδιανόητο τις τελευταίες δεκαετίες. Η Βικτόρια Μπόνια, απαρίθμησε πέντε προβλήματα για τα οποία, ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι δεν ενημερώνουν τον Ρώσο πρόεδρο. Το βίντεο έχει προβληθεί περισσότερες από 20 εκατ. φορές και έχει σχολιαστεί 75.000 φορές στο Instagram.

Η Μπόνια επεσήμανε προβλήματα όπως τις πλημμύρες στο Νταγκεστάν, την διαρροή πετρελαίου στην Ανάπα, τους περιορισμοί στο διαδίκτυο, την αύξηση των τιμών και μια άγνωστη ασθένεια των βοοειδών που οδήγησε σε μαζικές σφαγές πληθυσμών των κτηνοτροφικών ζώων στο Νοβοσιμπίρσκ και αποδόθηκε σε λύσσα και παστερέλλωση.

«Όχι. Δεν είναι έτσι», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ο Πούτιν είναι ο αρχηγός του κράτους και οι εξουσίες του σημαίνουν ότι ασχολείται με το ευρύτερο δυνατό φάσμα θεμάτων στην ημερήσια διάταξη». Χθες μάλιστα, η κυβέρνηση Πούτιν, αναγνώρισε την κριτική και ανέφερε πως τα προβλήματα που εντόπισε η βαθύπλουτη influencer αντιμετωπίζονται.

Το γεγονός πως και η ίδια βγαίνει κερδισμένη από την κριτική της ως υπέρμαχος του ρωσικού λαού, έχει κινήσει τις υποψίες πως επρόκειτο για διαχείριση της λαϊκής δυσαρέσκειας και προσπάθεια αναχαίτισης των αντιδράσεων. Άλλες πηγές, όπως η El Pais, το θεωρούν ως μια ειλικρινή ένδειξη διαμάχης στο εσωτερικό αντιμαχόμενων φατριών υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από το Telegram και πήγαν στο mobile internet

Η εφαρμογή Telegram έχει αποκλειστεί από το κοινό της Ρωσίας εξαιτίας της άρνησης του Πάβελ Ντούροφ να δώσει πρόσβαση στην Ρωσία. Πρόκειται για μια πάγια θέση του ιδιοκτήτη της εφαρμογής, ο οποίος έχει αρνηθεί αντίστοιχα αιτήματα σε περισσότερες χώρες (όπως η Γαλλία), καθώς το κυριότερο προτέρημα της εφαρμογής είναι οι άμεσες κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μεταξύ χρηστών.

Τυχόν «πίσω πόρτα» σε μυστικές υπηρεσίες ή αρχές ασφαλείας χωρών θα κατέστρεφαν κάθε ψήγμα αξιοπιστίας της κρυπτογραφημένης εφαρμογής και θα μείωνε κατακόρυφα τους χρήστες της. Στην συνέχεια διαμαρτυρήθηκαν τράπεζες και τραπεζίτες για την διακοπή υπηρεσιών mobile internet που προκάλεσαν μείωση εσόδων στις ίδιες τις τράπεζες αλλά και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για τις διακοπές σύνδεσης στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς τες ως προληπτικά μέτρα κατά των επιθέσεων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούν ρωσικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό στόχων.

Έχοντας αποκλείσει το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το YouTube, η παρεμπόδιση πριν το κλείσιμο του Telegram, μιας εφαρμογής που χρησιμοποιούν κάθε μήνα περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ρώσοι για επικοινωνία και ειδήσεις, από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των απαγορευμένων στη Ρωσία μέσων, απομακρύνει ακόμα περισσότερο τους κατοίκους της Ρωσίας από τον υπόλοιπο κόσμο.