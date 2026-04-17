«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 23:10

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Την ώρα που ακόμα και οι υποστηρικτές του Πούτιν φοβούνται πως θα κοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και πως δημιουργείται ένα μπλακ άουτ που θα μετουσιωθεί σε αποκοπή των Ρώσων από τον υπόλοιπο κόσμο, influencers «ασκούν κριτική» στον πρόεδρο της Ρωσίας με έναν γνώριμο τρόπο για όσους γνωρίζουν την ιστορική πραγματικότητα της χώρας. Υποθέτοντας πως ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν ενημερώνεται σωστά από τους υφισταμένους του που τον φοβούνται.

«Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, ο κόσμος σε φοβάται», ανέφερε η Βικτόρια Μπόνια σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, σε μια υπερβολικά ασυνήθιστη και άμεση έκκληση προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μεταξύ μας — των απλών ανθρώπων — και εσάς υπάρχει ένα ανυπέρβλητο τείχος, και θέλω να το γκρεμίσω. Κανένας κυβερνήτης δεν θα σας το πει αυτό, επειδή σας φοβούνται», συνέχισε ατρόμητη απευθυνόμενη στον πρόεδρο η Βικτόρια Μπόνια.

Η πρώην διαγωνιζόμενη του Dom-2 (η ρωσική έκδοση του Big Brother) η οποία ζει σε συνθήκες ακραίας…. πολυτέλειας στο Μονακό και έχοντας 13 εκατ. ακόλουθους στο Instagram, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο της Ρωσίας να πιέσει τους υφισταμένους του, ώστε να ενημερωθεί για τα προβλήματα των απλών πολιτών.

Η Μπόνια, πλούσια η ίδια και παντρεμένη με τον γιο Ιρλανδού μεγιστάνα δεν είναι χαρακτηριστική περίπτωση ρωσίδας που ζει δύσκολα.

Εσωτερική διαμάχη ή έξυπνη διαχείριση της ενόχλησης των πολιτών;

Influencer και εταιρείες απευθύνονται ευθέως στον Βλαντιμίρ Πούτιν σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κάτι που θα φαίνονταν αδιανόητο τις τελευταίες δεκαετίες. Η Βικτόρια Μπόνια, απαρίθμησε πέντε προβλήματα για τα οποία, ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι δεν ενημερώνουν τον Ρώσο πρόεδρο. Το βίντεο έχει προβληθεί περισσότερες από 20 εκατ. φορές και έχει σχολιαστεί 75.000 φορές στο Instagram.

Η Μπόνια επεσήμανε προβλήματα όπως τις πλημμύρες στο Νταγκεστάν, την διαρροή πετρελαίου στην Ανάπα, τους περιορισμοί στο διαδίκτυο, την αύξηση των τιμών και μια άγνωστη ασθένεια των βοοειδών που οδήγησε σε μαζικές σφαγές πληθυσμών των κτηνοτροφικών ζώων στο Νοβοσιμπίρσκ και αποδόθηκε σε λύσσα και παστερέλλωση.

«Όχι. Δεν είναι έτσι», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ο Πούτιν είναι ο αρχηγός του κράτους και οι εξουσίες του σημαίνουν ότι ασχολείται με το ευρύτερο δυνατό φάσμα θεμάτων στην ημερήσια διάταξη». Χθες μάλιστα, η κυβέρνηση Πούτιν, αναγνώρισε την κριτική και ανέφερε πως τα προβλήματα που εντόπισε η βαθύπλουτη influencer αντιμετωπίζονται.

Το γεγονός πως και η ίδια βγαίνει κερδισμένη από την κριτική της ως υπέρμαχος του ρωσικού λαού, έχει κινήσει τις υποψίες πως επρόκειτο για διαχείριση της λαϊκής δυσαρέσκειας και προσπάθεια αναχαίτισης των αντιδράσεων. Άλλες πηγές, όπως η El Pais, το θεωρούν ως μια ειλικρινή ένδειξη διαμάχης στο εσωτερικό αντιμαχόμενων φατριών υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Μπόνια εκπροσωπεί το «ρωσικό όνειρο». Της κοπέλας που μέσα από την δημοσιότητα μέσω των ριάλιτι και των κοινωνικών δικτύων μπορεί να φτιάξει τη ζωή της.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από το Telegram και πήγαν στο mobile internet

Η εφαρμογή Telegram έχει αποκλειστεί από το κοινό της Ρωσίας εξαιτίας της άρνησης του Πάβελ Ντούροφ να δώσει πρόσβαση στην Ρωσία. Πρόκειται για μια πάγια θέση του ιδιοκτήτη της εφαρμογής, ο οποίος έχει αρνηθεί αντίστοιχα αιτήματα σε περισσότερες χώρες (όπως η Γαλλία), καθώς το κυριότερο προτέρημα της εφαρμογής είναι οι άμεσες κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μεταξύ χρηστών.

Τυχόν «πίσω πόρτα» σε μυστικές υπηρεσίες ή αρχές ασφαλείας χωρών θα κατέστρεφαν κάθε ψήγμα αξιοπιστίας της κρυπτογραφημένης εφαρμογής και θα μείωνε κατακόρυφα τους χρήστες της. Στην συνέχεια διαμαρτυρήθηκαν τράπεζες και τραπεζίτες για την διακοπή υπηρεσιών mobile internet που προκάλεσαν μείωση εσόδων στις ίδιες τις τράπεζες αλλά και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για τις διακοπές σύνδεσης στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς τες ως προληπτικά μέτρα κατά των επιθέσεων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούν ρωσικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό στόχων.

Έχοντας αποκλείσει το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το YouTube, η παρεμπόδιση πριν το κλείσιμο του Telegram, μιας εφαρμογής που χρησιμοποιούν κάθε μήνα περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ρώσοι για επικοινωνία και ειδήσεις, από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των απαγορευμένων στη Ρωσία μέσων, απομακρύνει ακόμα περισσότερο τους κατοίκους της Ρωσίας από τον υπόλοιπο κόσμο.

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι

Κόσμος
Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;

Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα » κονδύλια από ΕΕ

Ιταλία: Κινηματογραφικό «ριφιφί» με ομηρία σε τράπεζα στη Νάπολη μέρα μεσημέρι – Διέφυγαν οι δράστες
Κινηματογραφικό «ριφιφί» με ομηρία σε τράπεζα στη Νάπολη μέρα μεσημέρι - Διέφυγαν οι δράστες

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές
Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»
Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»

Ντέιβ Τσάπελ εναντίον Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – Τα «πολιτικοποιημένα αστεία»
Ο Ντέιβ Τσάπελ επικρίνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτικοποίηση των αστείων του για τα τρανς άτομα

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους
Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται
Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό
Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

