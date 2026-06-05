newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 30o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βολιβία: Οι ΗΠΑ υπόσχονται στήριξη στον δεξιό πρόεδρο – Μαζικές κινητοποιήσεις με αίτημα την παραίτησή του
Κόσμος 05 Ιουνίου 2026, 03:30

Βολιβία: Οι ΗΠΑ υπόσχονται στήριξη στον δεξιό πρόεδρο – Μαζικές κινητοποιήσεις με αίτημα την παραίτησή του

Μαζικές κινητοποιήσεις σημειώνονται στη Βολιβία, με αίτημα την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου της χώρας, τον οποίο σπεύδουν να στηρίξουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε τηλεφωνικά χθες Πέμπτη με τον βολιβιανό κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας, στον οποίο υποσχέθηκε περισσότερη βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών που έχουν οι μαζικές κινητοποιήσεις κι οι αποκλεισμοί δρόμων, που προκαλούν ασφυξία σε μεγάλο μέρος της χώρας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Μάρκο Ρούμπιο).

Οι ΗΠΑ «εντείνουν την επείγουσα βοήθειά τους και την εφοδιαστική υποστήριξή τους στη Βολιβία», είπε ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ και τονίζει πως η Ουάσιγκτον στηρίζει «τη δημοκρατία» στο κράτος των Ανδεων.

Αγρότες, εργάτες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί απαιτούν να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας

Η αμερικανική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε την «αταλάντευτη δέσμευσή της να υποστηρίξει τη βολιβιανή δημοκρατία και την κυβέρνηση Πας στην ανοικοδόμηση της χώρας έπειτα από είκοσι χρόνια αποτυχημένων σοσιαλιστικών πολιτικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Βολιβία έχει παραλύσει για πάνω από έναν μήνα εξαιτίας μαζικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων.

Αγρότες, εργάτες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί αρχικά ζητούσαν λύσεις για την οικονομική κρίση, τη χειρότερη των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, αλλά πλέον απαιτούν να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας, σύμμαχος της Ουάσιγκτον.

Κατά την άποψη της αμερικανικής διπλωματίας, «οι παράνομοι αποκλεισμοί δρόμων έχουν σκοπό την αποσταθεροποίηση της βολιβιανής κοινωνίας».

«Aπόπειρες ανατροπής»

Στα μέσα Μαΐου, ο δεύτερος τη τάξει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ Κρίστοφερ Λαντάου έκανε λόγο για απόπειρα «ανατροπής» της «νόμιμης συνταγματικής κυβέρνησης» και πρόσθετε ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει την προσπάθεια «υποκατάστασης της συνταγματικής τάξης με την οχλοκρατία», μιλώντας για απόπειρα «πραξικοπήματος».

Από την πλευρά του ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ τόνισε χθες πως το Πεντάγωνο απορρίπτει αυτές που αποκάλεσε «απόπειρες ανατροπής» του προέδρου Πας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εννοούν να υπερασπιστούν τους δεξιούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική.

Η κυβέρνηση Πας κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο (2006-2019) Εβο Μοράλες, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που αρνείται, πως βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις.

«Eξέγερση» του λαού

Ο ενδιαφερόμενος μιλά για «εξέγερση» του λαού εναντίον μιας κυβέρνησης «εντελώς υποταγμένης» στην Ουάσιγκτον.

Υποσχόμενος πλήρη ρήξη με τις πολιτικές των σοσιαλιστών προκατόχων του για μια εικοσαετία, ο πρόεδρος Πας, στην εξουσία εδώ και έξι μήνες, προσέγγισε τις ΗΠΑ, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και την εργοδοσία, παίρνοντας αποστάσεις από τα συνδικάτα.

Εδωσε ιδίως το πράσινο φως στην αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA) να δράσει ξανά στη χώρα, όπου παράγεται κοκαΐνη.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

ΕΕ: Επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Economy
Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο
Κόσμος 05.06.26

Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο

Ο Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ, απάντησε στις δηλώσεις Τραμπ και τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του ίδιου, της οικογένειάς του, της οικογένειας Κάστρο και κουβανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ καλεί τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου
Λονδίνο 05.06.26

Ο Στάρμερ καλεί τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου

«Ο Μασκ έχει αναμειχθεί ξανά στην πολιτική μας τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να προκαλέσει διχασμό. Δεν είμαστε έτσι στη Βρετανία», δήλωσε ο Στάρμερ, μετά την ανάρτησή του για δολοφονία του Χένρι Νόβακ.

Σύνταξη
Νίγηρας: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο αφού έπαθε βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε
Νίγηρας 05.06.26

49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο

Σαράντα εννέα άνθρωποι «πέθαναν από δίψα σε μια απομονωμένη περιοχή» αφού έπαθε βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε στην έρημο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μαλί.

Σύνταξη
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ σχεδιάζει μια συμμαχία χωρών που θα αντισταθούν στην προέλαση των μεγάλων της ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.06.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ σχεδιάζει μια συμμαχία χωρών που θα αντισταθούν στην προέλαση των μεγάλων της ΑΙ

Ο Καναδάς εξαρτάται υπερβολικά πολύ από ξένους προμηθευτές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Η ΑΙ, είπε, «αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια και την οικονομία, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν να γίνουν υποτελείς ή να εξαρτώνται από τους ισχυρούς».

Σύνταξη
Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο
Κόσμος 05.06.26

Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον προσώπων και οντοτήτων της Κούβας, με τις οικογένειες του προέδρου Ντίαζ - Κανέλ και του Ραούλ Κάστρο να μπαίνουν στο «στόχαστρο» της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους
Ισραηλινές φυλακές 05.06.26

Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να επιτρέψουν στη διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχει αδιευκρίνιστα στοιχεία, λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 04.06.26

Το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχει αδιευκρίνιστα στοιχεία, λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλο του Χαμενεΐ, ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει το Ιράν να αποδεχθεί ασαφείς όρους και να αφήνει την Τεχεράνη σε αμφιβολία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.06.26

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν στον ενημερωτικό ιστότοπο ότι πιθανή αποστολή Tomahawk στη Γερμανία θα μπορούσε να θεωρηθεί κλιμάκωση από τη Μόσχα.

Σύνταξη
ΕΕ: Η άδεια διαμονής σε μία χώρα δεν αποκλείει δικαίωμα παραμονής και σε άλλη
Βάση το παιδί 04.06.26

ΕΕ: Η άδεια διαμονής σε μία χώρα δεν αποκλείει δικαίωμα παραμονής και σε άλλη

Απόφαση-σταθμός του Δικαστηρίου της EE: Η ύπαρξη άδειας διαμονής σε ένα κράτος-μέλος δεν αρκεί για να στερήσει αντίστοιχο δικαίωμα σε άλλο κράτος, όταν διακυβεύεται η συνοχή της οικογένειας.

Γιώργος Μαζιάς
Συναγερμός σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Ταξιδιωτική οδηγία καλεί σε επαγρύπνηση
Κόσμος 04.06.26

Συναγερμός σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Ταξιδιωτική οδηγία καλεί σε επαγρύπνηση

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και οι αμερικανικές πρεσβείες προειδοποιούν τους πολίτες τους να είναι σε εγρήγορση σε τουλάχιστον 15 χώρες σε ολόκληρη τη Δυτική Ασία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το ΝΑΤΟ μετατρέπει τη Βαλτική σε πεδίο επίδειξης ισχύος: 6.000 στρατιώτες σε άσκηση απέναντι στη Ρωσία
Γεωπολιτικό μέτωπο 04.06.26

Το ΝΑΤΟ μετατρέπει τη Βαλτική σε πεδίο επίδειξης ισχύος: 6.000 στρατιώτες σε άσκηση απέναντι στη Ρωσία

Οι ασκήσεις BALTOPS 2026 συγκεντρώνουν δυνάμεις από 15 χώρες της Συμμαχίας σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Το Ισραήλ ανοίγει πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την αλλαγή κυβέρνησης – «Οι φίλοι μας επιστρέφουν στην εξουσία»
Στη Λιουμπιάνα 04.06.26

Το Ισραήλ ανοίγει πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την αλλαγή κυβέρνησης – «Οι φίλοι μας επιστρέφουν στην εξουσία»

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω πως το Ισραήλ θα ανοίξει την πρώτη πρεσβεία του στη Λιουμπλιάνα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ

Σύνταξη
«Φτάνουν οι μάχες»: Ο Ζελένσκι ζητά από τον Πούτιν να συναντηθούν και να λήξουν τον πόλεμο
Ανοιχτή επιστολή 04.06.26 Upd: 22:26

«Φτάνουν οι μάχες»: Ο Ζελένσκι ζητά από τον Πούτιν να συναντηθούν και να λήξουν τον πόλεμο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε με ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν για την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Τι ζητάει και τι προτείνει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών
«Μυστική έκθεση» 04.06.26

ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας καλεί το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά». Και ζητά να του δώσει τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους.

Σύνταξη
Σοκαρισμένη η Ολλανδία από υπόθεση βιασμών τύπου Πελικό με τέσσερις συλλήψεις
Κόσμος 04.06.26

Σοκαρισμένη η Ολλανδία από υπόθεση βιασμών τύπου Πελικό με τέσσερις συλλήψεις

Οι ολλανδικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 8 άντρες ενώ μέχρι στιγμή έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα που νάρκωναν, βίαζαν και βιντεοσκοπούσαν άτομα του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντός τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΕ: To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας – Ο ρόλος της Κύπρου
Κόσμος 04.06.26

To παρασκήνιο που οδήγησε την Ουγγαρία να άρει το βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - Ο ρόλος της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τον δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες μέχρι πρότινος είχαν μπλοκαριστεί από την Ουγγαρία. Το έντονο παρασκήνιο άρσης του βέτο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο
Κόσμος 05.06.26

Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο

Ο Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ, απάντησε στις δηλώσεις Τραμπ και τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του ίδιου, της οικογένειάς του, της οικογένειας Κάστρο και κουβανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ καλεί τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου
Λονδίνο 05.06.26

Ο Στάρμερ καλεί τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου

«Ο Μασκ έχει αναμειχθεί ξανά στην πολιτική μας τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να προκαλέσει διχασμό. Δεν είμαστε έτσι στη Βρετανία», δήλωσε ο Στάρμερ, μετά την ανάρτησή του για δολοφονία του Χένρι Νόβακ.

Σύνταξη
Νίγηρας: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο αφού έπαθε βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε
Νίγηρας 05.06.26

49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο

Σαράντα εννέα άνθρωποι «πέθαναν από δίψα σε μια απομονωμένη περιοχή» αφού έπαθε βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε στην έρημο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μαλί.

Σύνταξη
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ σχεδιάζει μια συμμαχία χωρών που θα αντισταθούν στην προέλαση των μεγάλων της ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.06.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ σχεδιάζει μια συμμαχία χωρών που θα αντισταθούν στην προέλαση των μεγάλων της ΑΙ

Ο Καναδάς εξαρτάται υπερβολικά πολύ από ξένους προμηθευτές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Η ΑΙ, είπε, «αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια και την οικονομία, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν να γίνουν υποτελείς ή να εξαρτώνται από τους ισχυρούς».

Σύνταξη
Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο
Κόσμος 05.06.26

Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον προσώπων και οντοτήτων της Κούβας, με τις οικογένειες του προέδρου Ντίαζ - Κανέλ και του Ραούλ Κάστρο να μπαίνουν στο «στόχαστρο» της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους
Ισραηλινές φυλακές 05.06.26

Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να επιτρέψουν στη διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Εκτός φυλακής μέχρι την έφεση ο 42χρονος που πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με αλυσοπρίονο
Θεσσαλονίκη 04.06.26

Εκτός φυλακής μέχρι την έφεση ο 42χρονος που πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με αλυσοπρίονο

Κρίθηκε ένοχος για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Σύνταξη
Το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχει αδιευκρίνιστα στοιχεία, λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 04.06.26

Το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχει αδιευκρίνιστα στοιχεία, λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλο του Χαμενεΐ, ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει το Ιράν να αποδεχθεί ασαφείς όρους και να αφήνει την Τεχεράνη σε αμφιβολία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.06.26

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν στον ενημερωτικό ιστότοπο ότι πιθανή αποστολή Tomahawk στη Γερμανία θα μπορούσε να θεωρηθεί κλιμάκωση από τη Μόσχα.

Σύνταξη
ΕΕ: Η άδεια διαμονής σε μία χώρα δεν αποκλείει δικαίωμα παραμονής και σε άλλη
Βάση το παιδί 04.06.26

ΕΕ: Η άδεια διαμονής σε μία χώρα δεν αποκλείει δικαίωμα παραμονής και σε άλλη

Απόφαση-σταθμός του Δικαστηρίου της EE: Η ύπαρξη άδειας διαμονής σε ένα κράτος-μέλος δεν αρκεί για να στερήσει αντίστοιχο δικαίωμα σε άλλο κράτος, όταν διακυβεύεται η συνοχή της οικογένειας.

Γιώργος Μαζιάς
Συναγερμός σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Ταξιδιωτική οδηγία καλεί σε επαγρύπνηση
Κόσμος 04.06.26

Συναγερμός σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Ταξιδιωτική οδηγία καλεί σε επαγρύπνηση

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και οι αμερικανικές πρεσβείες προειδοποιούν τους πολίτες τους να είναι σε εγρήγορση σε τουλάχιστον 15 χώρες σε ολόκληρη τη Δυτική Ασία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι εξοργισμένη με τον Λευκό Οίκο – «Αυτό που κάνουν είναι βάρβαρο»
«Προπαγάνδα» 04.06.26

Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι εξοργισμένη με τον Λευκό Οίκο – «Αυτό που κάνουν είναι βάρβαρο»

Η Ολίβια Ροντρίγκο σχολίασε σε πρόσφατη συνέντευξή της το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χρησιμοποιούσε τραγούδι της για τη «διαφήμιση» των απελάσεων της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ΝΑΤΟ μετατρέπει τη Βαλτική σε πεδίο επίδειξης ισχύος: 6.000 στρατιώτες σε άσκηση απέναντι στη Ρωσία
Γεωπολιτικό μέτωπο 04.06.26

Το ΝΑΤΟ μετατρέπει τη Βαλτική σε πεδίο επίδειξης ισχύος: 6.000 στρατιώτες σε άσκηση απέναντι στη Ρωσία

Οι ασκήσεις BALTOPS 2026 συγκεντρώνουν δυνάμεις από 15 χώρες της Συμμαχίας σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Το Ισραήλ ανοίγει πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την αλλαγή κυβέρνησης – «Οι φίλοι μας επιστρέφουν στην εξουσία»
Στη Λιουμπιάνα 04.06.26

Το Ισραήλ ανοίγει πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την αλλαγή κυβέρνησης – «Οι φίλοι μας επιστρέφουν στην εξουσία»

«Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω πως το Ισραήλ θα ανοίξει την πρώτη πρεσβεία του στη Λιουμπλιάνα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies