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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε τηλεφωνικά χθες Πέμπτη με τον βολιβιανό κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας, στον οποίο υποσχέθηκε περισσότερη βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών που έχουν οι μαζικές κινητοποιήσεις κι οι αποκλεισμοί δρόμων, που προκαλούν ασφυξία σε μεγάλο μέρος της χώρας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Μάρκο Ρούμπιο).

Οι ΗΠΑ «εντείνουν την επείγουσα βοήθειά τους και την εφοδιαστική υποστήριξή τους στη Βολιβία», είπε ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ και τονίζει πως η Ουάσιγκτον στηρίζει «τη δημοκρατία» στο κράτος των Ανδεων.

Αγρότες, εργάτες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί απαιτούν να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας

Major protests continue across Bolivia as demonstrators demand the resignation of President Luis Arce, citing economic turmoil, fuel shortages, and growing frustration with his government’s handling of the country’s crisis. pic.twitter.com/FwhaxEux5s — Breaking911 (@Breaking911) June 4, 2026

Η αμερικανική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε την «αταλάντευτη δέσμευσή της να υποστηρίξει τη βολιβιανή δημοκρατία και την κυβέρνηση Πας στην ανοικοδόμηση της χώρας έπειτα από είκοσι χρόνια αποτυχημένων σοσιαλιστικών πολιτικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Βολιβία έχει παραλύσει για πάνω από έναν μήνα εξαιτίας μαζικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων.

Αγρότες, εργάτες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί αρχικά ζητούσαν λύσεις για την οικονομική κρίση, τη χειρότερη των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, αλλά πλέον απαιτούν να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας, σύμμαχος της Ουάσιγκτον.

En Bolivia, trabajadores indígenas cortan cada carretera y cada calle para tumbar al régimen de Rodrigo Paz, colocando barricadas y paralizando el pais en las más de 3 semanas de huelga general. La lucha popular y campesina de Bolivia es el ejemplo a seguir, así se para la… pic.twitter.com/OJc49Y6XaV — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 30, 2026

Κατά την άποψη της αμερικανικής διπλωματίας, «οι παράνομοι αποκλεισμοί δρόμων έχουν σκοπό την αποσταθεροποίηση της βολιβιανής κοινωνίας».

«Aπόπειρες ανατροπής»

Στα μέσα Μαΐου, ο δεύτερος τη τάξει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ Κρίστοφερ Λαντάου έκανε λόγο για απόπειρα «ανατροπής» της «νόμιμης συνταγματικής κυβέρνησης» και πρόσθετε ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει την προσπάθεια «υποκατάστασης της συνταγματικής τάξης με την οχλοκρατία», μιλώντας για απόπειρα «πραξικοπήματος».

Από την πλευρά του ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ τόνισε χθες πως το Πεντάγωνο απορρίπτει αυτές που αποκάλεσε «απόπειρες ανατροπής» του προέδρου Πας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εννοούν να υπερασπιστούν τους δεξιούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική.

🔥 EL ALTO LE MARCA LA CANCHA A RODRIGO PAZ: MASIVO CABILDO EXIGE SU RENUNCIA En la jornada 33 de movilizaciones y cortes de rutas en Bolivia, miles de personas participaron de un multitudinario cabildo abierto en la ciudad de El Alto para reclamar la inmediata renuncia del… pic.twitter.com/8OWggdsYSp — Argentina Noticias (@argennoti) June 2, 2026

Η κυβέρνηση Πας κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο (2006-2019) Εβο Μοράλες, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που αρνείται, πως βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις.

«Eξέγερση» του λαού

Ο ενδιαφερόμενος μιλά για «εξέγερση» του λαού εναντίον μιας κυβέρνησης «εντελώς υποταγμένης» στην Ουάσιγκτον.

Υποσχόμενος πλήρη ρήξη με τις πολιτικές των σοσιαλιστών προκατόχων του για μια εικοσαετία, ο πρόεδρος Πας, στην εξουσία εδώ και έξι μήνες, προσέγγισε τις ΗΠΑ, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και την εργοδοσία, παίρνοντας αποστάσεις από τα συνδικάτα.

Εδωσε ιδίως το πράσινο φως στην αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA) να δράσει ξανά στη χώρα, όπου παράγεται κοκαΐνη.

Πηγή: ΑΠΕ