Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας κατάργησε την Τρίτη τον νόμο 1341 ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και απαγορεύει την καταστολή των πολιτών από τον στρατό, με αποτέλεσμα ο Ροντρίγκο Πας να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις και να περιστείλει θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών για να σταματήσει τις διαδηλώσεις εναντίον του από πολίτες που ζητούν την παραίτησή του.

Μέχρι στιγμής μονάχα συγκεκριμένες μονάδες του στρατού μπορούσαν να φυλάσσουν σημεία ειδικής σημασίας. Με την κατάργηση του νόμου, ο στρατός μπορεί να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Εδώ και περισσότερες από 25 ημέρες, οι πολίτες διαμαρτύρονται για μια σειρά από μέτρα λιτότητας και την κατάργηση των επιχορηγήσεων στα καύσιμα με το πρόεδρο Πας να αναφέρει πως ο στόχος του είναι «να σταθεροποιήσει τα δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Οι επιχορηγήσεις για φθηνή βενζίνη, το Gasolinazo, θεωρείται ένας τρόπος για την επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης στη χώρα και κόκκινη γραμμή των πολιτών έναντι του πολιτικού συστήματος

Όμως με το που καταργήθηκαν οι επιχορηγήσεις, οι τιμές τροφίμων και αγαθών, οι οποίες μέχρι τότε ήταν σε προσιτές τιμές για τους πολίτες, πήραν την ανιούσα. Η κατάργηση της επιχορήγησης στα καύσιμα έφερε απευθείας τεράστια άνοδο του πληθωρισμού στα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να πέσει κατακόρυφα η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Οι τελευταίοι εδώ και 27 ημέρες βρίσκονται στους δρόμους, κλείνοντας μάλιστα κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Πριν την υιοθέτηση της κατάργησης της επιχορήγησης στα καύσιμα, ο πρόεδρος Πας είχε δηλώσει πως «αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη από την κυβέρνηση, σημαίνει τάξη, δικαιοσύνη, μια αναδιανομή που είναι πραγματική, σαφής και διαφανής», ανέφερε σε διάγγελμά του προς τον λαό.

Ο στρατός στους δρόμους

Ο νόμος 1341 ρυθμίζε την εφαρμογή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Βολιβία και καθορίζει όρια και διαδικασίες ώστε ο πρόεδρος να μπορεί να κηρύξει αυτό το μέτρο μονάχα σε περιπτώσεις σοβαρών εσωτερικών συγκρούσεων, κινδύνου για την ασφάλεια του κράτους ή φυσικών καταστροφών. Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για στρατιωτικό νόμο.

Η νομοθετική συζήτηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω της κρίσης που προκάλεσαν οι αποκλεισμοί και οι κινητοποιήσεις σε διάφορα μέρη της χώρας απομακρυσμένα με τηλεδιάσκεψη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπρόεδρος Έντμαντ Λάρα κατέθεσε την Τρίτη αγωγή για συνταγματική προστασία κατά του προέδρου της Γερουσίας, Ντιέγκο Άβιλα, με στόχο να εμποδίσει την κατάργηση του νόμου 1341.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Δεύτερο Συνταγματικό Τμήμα της Λα Πας γύρω στις 4:00 μ.μ., δύο ημέρες αφότου η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο που καταργεί τη διάταξη και το παρέπεμψε στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς εξέταση.

Με πληροφορίες από τα μέσα της Βολιβίας: El Mundo, La Razon, El Diario και Los Tiempos.