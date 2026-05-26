Γαλλία: Δύο έφηβοι θεωρούνται ύποπτοι για τη δολοφονία ενός 11χρονου για εξοπλισμό ψαρέματος

Δύο έφηβοι που βαρύνονται με υποψίες πως σκότωσαν στραγγαλίζοντάς το ένα 11χρονο αγόρι στη Ρεν, στη δυτική Γαλλία, υποστηρίζουν πως ήθελαν να «πάρουν εκδίκηση» και να «πάρουν πίσω αλιευτικό εξοπλισμό αξίας μερικών δεκάδων ευρώ», δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας της Ρεν.

Η προσωρινή κράτηση των δύο υπόπτων, ενός αγοριού ηλικίας 16 ετών και ενός κοριτσιού ηλικίας 15 ετών, παρατάθηκε. Αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον δικαστηρίου, όπου ενδέχεται να απαγγελθεί σε βάρος τους η κατηγορία της «ανθρωποκτονίας ανηλίκου», έγινε γνωστό από τον εισαγγελέα Φρεντερίκ Τεγιέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το πτώμα του θύματος βρέθηκε την Κυριακή, γύρω στις 17.00, σε μια δασώδη περιοχή, στις όχθες του ποταμού Βιλέν. Ο θάνατος του 11χρονου αγοριού, του Τεό, προκλήθηκε από «στραγγαλισμό», επιβεβαίωσε η νεκροψία-νεκροτομή, όπως προσθέτει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Τις αρχές ειδοποίησε ένα ζευγάρι ντόπιων που κάλεσε την αστυνομία «αφού άκουσε τις κραυγές ενός παιδιού», είπε ο εισαγγελέας. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, με «μια πετσέτα μπάνιου γύρω από τον λαιμό του».

Οι έφηβοι είχαν πάει μαζί με τον 11χρονο για ψάρεμα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το Τεό είχε πάει στο σημείο για να ψαρέψει στον ποταμό, το απόγευμα, μαζί με τους δύο εφήβους. «Οι δύο νέοι εθεάθησαν στη συνέχεια να φεύγουν τρέχοντας», συνέχισε ο Τεγιέ, ενώ ο εξοπλισμός ψαρέματος του θύματος δεν βρέθηκε στην περιοχή.

Η έρευνα επέτρεψε την ταυτοποίηση και προσαγωγή τη Δευτέρα το πρωί του 16χρονου. Το 15χρονο κορίτσι παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα και τέθηκε υπό κράτηση το απόγευμα της Δευτέρας.

«Οι καταθέσεις τους είναι αντικρουόμενες… Την παραμονή της τραγωδίας (το Σάββατο), ψάρευαν μαζί στον Βιλέν και συνεννοήθηκαν να ξαναβρεθούν την επομένη για να ψαρέψουν», εξήγησε ο εισαγγελέας.

«Οι δύο ύποπτοι παραδέχθηκαν πως επιτέθηκαν στον 11χρονο και τον στραγγάλισαν. Κατόπιν, τράπηκαν σε φυγή αρπάζοντας τα σύνεργα ψαρέματος και τα προσωπικά αντικείμενα του Τεό, τα οποία βρέθηκαν στις οικίες τους κατά τη διάρκεια ερευνών», συμπλήρωσε.

«Υποστήριξαν πως επιτέθηκαν στον Τεό για να τον εκδικηθούν και να πάρουν πίσω δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ, που ο Τεό τους είχε πάρει».

Ο Τεό είχε πει στους γονείς του πως ο 16χρονος που είχε γνωρίσει του «είχε δώσει» αυτά τα δολώματα.