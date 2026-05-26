Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Ολοκληρώθηκε σήμερα (26/5) το απόγευμα η επιχείρηση έρευνας και μεταφοράς του νεκρού Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου αναζητούνταν από την περασμένη Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις απογευματινές ώρες της 20ης Μαΐου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό αλλοδαπού, στο όρος Όλυμπος.

Μεγάλη κινητοποίηση

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας, Εθελοντές από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) και ελικόπτερα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.

Μετά από πολυήμερες έρευνες, η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή, πλησίον της θέσης «Λούκι». Τη σορό παρέλαβε το ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε απογευματινές ώρες σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου 2026.

Συγκλονιστική μαρτυρία

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Ο διαχειριστής του ορειβατικού καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», Διονύσης Πουρλιώτης, ο οποίος διενήργησε την έρευνα και βρήκε τη σορό του άτυχου νέου, εξιστόρησε τα ανατριχιαστικά γεγονότα σε συνέντευξη στο «Όλυμπιο Βήμα». Στην τοποθέτησή του περιέγραψε τις στιγμές του εντοπισμού, τις προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί για την έλλειψη εξοπλισμού, αλλά και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη η επιχείρηση.

Ο 25χρονος Ισπανός έφτασε στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στις 18 Μαΐου 2026 και το επόμενο πρωί, 19 Μαΐου, ξεκίνησε την ανάβαση στο βουνό. Παρά το γεγονός ότι ενημερώθηκε πλήρως για τις διαδρομές, ο νεαρός επέλεξε να κατευθυνθεί προς την ιδιαίτερα απαιτητική κορυφή του Μύτικα, αγνοώντας τις ρητές συμβουλές των υπευθύνων.

Όπως εξήγησε ο κ. Πουρλιώτης στο «Όλυμπιο Βήμα», ο ορειβάτης στερούνταν βασικών μέσων ασφαλείας:

Δεν διέθετε τα κατάλληλα παπούτσια για μια τόσο επικίνδυνη διαδρομή.

Δεν έφερε μαζί του τα ειδικά ορειβατικά μπαστούνια, παρά μόνο δύο απλά ξύλα.

Κινήθηκε εντελώς μόνος του, χωρίς τη βοήθεια κάποιου συνοδού.

Οι υπεύθυνοι του καταφυγίου τον είχαν συμβουλεύσει να σταματήσει τη διαδρομή του το πολύ μέχρι το σημείο «Σκάλα», όπου τελικά εθεάθη για τελευταία φορά από ένα ζευγάρι Άγγλων ορειβατών και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Μετά από τέσσερις ημέρες άκαρπων ερευνών από μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό επαγγελματιών και εθελοντών από την Πιερία και τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Πουρλιώτης πήρε την απόφαση να ερευνήσει ο ίδιος το σημείο όπου υποψιαζόταν ότι σημειώθηκε η πτώση. Το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, μαζί με έναν συνεργάτη του και χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό με καρφιά, διένυσε μια δύσκολη υψομετρική απόσταση 500-600 μέτρων ξεκινώντας από τη χαράδρα.

Η στιγμή της ανεύρεσης περιγράφεται καθηλωτική:

Μόλις η πυκνή ομίχλη καθάρισε και το τοπίο έγινε ορατό, οι ερευνητές αντίκρισαν πρώτα το μπλε σακίδιο του 25χρονου.

Λίγο πιο δίπλα εντοπίστηκε το σώμα του άτυχου νέου χωρίς τις αισθήσεις του.

Από τη στάση του σώματος έγινε αντιληπτό ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, προερχόμενος από πτώση που υπολογίζεται στα 300 με 350 μέτρα, και ότι βρισκόταν στο σημείο από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του.

Η επίσημη δήλωση εξαφάνισης είχε κατατεθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου από το ισπανικό προξενείο, το οποίο κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις οι γονείς του θύματος στην Ισπανία ανέφεραν ότι διακόπηκε κάθε επικοινωνία μαζί του.

Η πενθήμερη επιχείρηση διάσωσης ήρθε αντιμέτωπη με ακραία εμπόδια. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκαλούσαν συνεχείς καθυστερήσεις, ενώ το εξαιρετικά απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής αύξησε κατακόρυφα την επικινδυνότητα για τις ομάδες που επιχειρούσαν στο πεδίο. Ενδεικτικό της δυσκολίας του εγχειρήματος είναι το γεγονός ότι ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων και χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.