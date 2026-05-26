Σουβλάκι: Ακρίβεια και… παράδοση βγάζουν την πατάτα από το τυλιχτό

Πρόκειται για το πιο εμβληματικό ελληνικό street food, το οποίο «κερδίζει» τους τουρίστες και τους επισκέπτες στη χώρα μας από την πρώτη… μπουκιά.

Ο λόγος για το τυλιχτό σουβλάκι ή αλλιώς πιτόγυρο ή όπως το αποκαλούν σε κάθε περιοχή της χώρας, που έχει μπει σε διεθνείς λίστες street food, με τους κριτικούς να το αποθεώνουν.

Ωστόσο, φαίνεται πως η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για το παραδοσιακό πιτόγυρο των τελευταίων δεκαετιών αλλάζει. Και ο λόγος είναι η πατάτα ή μάλλον καλύτερα, η απουσία της πατάτας, που χάνει σιγά σιγά τη θέση της στο κορυφαίο αυτό έδεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για δεκαετίες, η τηγανητή πατάτα στο τυλιχτό σουβλάκι αποτελούσε σχεδόν αυτονόητη επιλογή. Όμως, ολοένα και περισσότερα σύγχρονα αλλά και ιστορικά ψητοπωλεία επιλέγουν να την αφαιρέσουν, επαναφέροντας μια πιο «καθαρή» εκδοχή του σουβλακιού.

Από την καθιέρωση… στην αποχώρηση

Η παρουσία της πατάτας στο σουβλάκι δεν ήταν πάντα δεδομένη. Όπως αναφέρεται και σε σχετικές γαστρονομικές μελέτες, καθιερώθηκε κυρίως τη δεκαετία του ’80, όταν τα καταστήματα επιδίωξαν να κάνουν το τυλιχτό πιο χορταστικό και ελκυστικό, ειδικά για τη νεολαία.

Σήμερα όμως, η ίδια αυτή προσθήκη φαίνεται να αμφισβητείται. Η πατάτα, αν και προσθέτει όγκο, αλλοιώνει – σύμφωνα με πολλούς – την ισορροπία της γεύσης, απορροφώντας τα υγρά του κρέατος και «βαραίνοντας» το αποτέλεσμα, τόσο γευστικά όσο και διατροφικά.

Η ακρίβεια «βγάζει» την πατάτα από την πίτα

Πίσω από αυτή τη στροφή δεν κρύβεται μόνο η γαστρονομική φιλοσοφία, αλλά και η οικονομική πραγματικότητα.

Το αυξημένο κόστος ενέργειας καθιστά τη χρήση φριτέζας σημαντικό βάρος για τα καταστήματα, καθώς απαιτεί συνεχή λειτουργία και υψηλή κατανάλωση ρεύματος. Σε συνδυασμό με το συνολικό κόστος πρώτων υλών, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να περιορίσουν ή και να καταργήσουν την πατάτα, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα.

Την ίδια στιγμή, η τιμή του κλασικού πιτόγυρου έχει εκτοξευθεί, φτάνοντας ακόμη και τα 4 ή 5 ευρώ, γεγονός που οδηγεί αρκετούς επαγγελματίες σε πιο «λιτές» επιλογές, ώστε να συγκρατήσουν τις τιμές.

Η επιστροφή στην παλιά συνταγή

Παράλληλα, παρατηρείται μια ξεκάθαρη επιστροφή στην αυθεντική συνταγή του σουβλακιού: πίτα, ποιοτικό κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και – προαιρετικά – τζατζίκι. Χωρίς πατάτες, χωρίς περιττά «φορτώματα».

Η τάση αυτή ενισχύεται από την αναζήτηση πιο αυθεντικών και «τίμιων» γεύσεων, με έμφαση στην ποιότητα των βασικών υλικών.

Δεν είναι τυχαίο ότι ιστορικά σουβλατζίδικα που δεν ενσωμάτωσαν ποτέ την πατάτα στο τυλιχτό τους συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς, επιβεβαιώνοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα.

Αν και το «παραδοσιακό» σουβλάκι χωρίς πατάτα εμφανίζεται πιο οικονομικό, καθώς κινείται σε χαμηλότερες τιμές, η μικρότερη ποσότητα συχνά οδηγεί τον καταναλωτή στην επιλογή περισσότερων τεμαχίων, συχνά προς όφελος της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι η πατάτα – άλλοτε πρωταγωνίστρια – φαίνεται πλέον να… αποχωρεί διακριτικά από την πίτα, αφήνοντας χώρο σε μια πιο αυθεντική και οικονομικά βιώσιμη εκδοχή του αγαπημένου σουβλακιού.