Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Σουβλάκι: Ακρίβεια και… παράδοση βγάζουν την πατάτα από το τυλιχτό
Ελλάδα 26 Μαΐου 2026, 17:04

Σουβλάκι: Ακρίβεια και… παράδοση βγάζουν την πατάτα από το τυλιχτό

Οι λόγοι που οδηγούν όλο και περισσότερα καταστήματα να βγάλουν την πατάτα από τη συνταγή του πιτόγυρου, επιστρέφοντας στην παραδοσιακή συνταγή.

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Πρόκειται για το πιο εμβληματικό ελληνικό street food, το οποίο «κερδίζει» τους τουρίστες και τους επισκέπτες στη χώρα μας από την πρώτη… μπουκιά.

Ο λόγος για το τυλιχτό σουβλάκι ή αλλιώς πιτόγυρο ή όπως το αποκαλούν σε κάθε περιοχή της χώρας, που έχει μπει σε διεθνείς λίστες street food, με τους κριτικούς να το αποθεώνουν.

Ωστόσο, φαίνεται πως η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για το παραδοσιακό πιτόγυρο των τελευταίων δεκαετιών αλλάζει. Και ο λόγος είναι η πατάτα ή μάλλον καλύτερα, η απουσία της πατάτας, που χάνει σιγά σιγά τη θέση της στο κορυφαίο αυτό έδεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για δεκαετίες, η τηγανητή πατάτα στο τυλιχτό σουβλάκι αποτελούσε σχεδόν αυτονόητη επιλογή. Όμως, ολοένα και περισσότερα σύγχρονα αλλά και ιστορικά ψητοπωλεία επιλέγουν να την αφαιρέσουν, επαναφέροντας μια πιο «καθαρή» εκδοχή του σουβλακιού.

Από την καθιέρωση… στην αποχώρηση

Η παρουσία της πατάτας στο σουβλάκι δεν ήταν πάντα δεδομένη. Όπως αναφέρεται και σε σχετικές γαστρονομικές μελέτες, καθιερώθηκε κυρίως τη δεκαετία του ’80, όταν τα καταστήματα επιδίωξαν να κάνουν το τυλιχτό πιο χορταστικό και ελκυστικό, ειδικά για τη νεολαία.

Σήμερα όμως, η ίδια αυτή προσθήκη φαίνεται να αμφισβητείται. Η πατάτα, αν και προσθέτει όγκο, αλλοιώνει – σύμφωνα με πολλούς – την ισορροπία της γεύσης, απορροφώντας τα υγρά του κρέατος και «βαραίνοντας» το αποτέλεσμα, τόσο γευστικά όσο και διατροφικά.

Η ακρίβεια «βγάζει» την πατάτα από την πίτα

Πίσω από αυτή τη στροφή δεν κρύβεται μόνο η γαστρονομική φιλοσοφία, αλλά και η οικονομική πραγματικότητα.

Το αυξημένο κόστος ενέργειας καθιστά τη χρήση φριτέζας σημαντικό βάρος για τα καταστήματα, καθώς απαιτεί συνεχή λειτουργία και υψηλή κατανάλωση ρεύματος. Σε συνδυασμό με το συνολικό κόστος πρώτων υλών, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να περιορίσουν ή και να καταργήσουν την πατάτα, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα.

Την ίδια στιγμή, η τιμή του κλασικού πιτόγυρου έχει εκτοξευθεί, φτάνοντας ακόμη και τα 4 ή 5 ευρώ, γεγονός που οδηγεί αρκετούς επαγγελματίες σε πιο «λιτές» επιλογές, ώστε να συγκρατήσουν τις τιμές.

Η επιστροφή στην παλιά συνταγή

Παράλληλα, παρατηρείται μια ξεκάθαρη επιστροφή στην αυθεντική συνταγή του σουβλακιού: πίτα, ποιοτικό κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και – προαιρετικά – τζατζίκι. Χωρίς πατάτες, χωρίς περιττά «φορτώματα».

Η τάση αυτή ενισχύεται από την αναζήτηση πιο αυθεντικών και «τίμιων» γεύσεων, με έμφαση στην ποιότητα των βασικών υλικών.

Δεν είναι τυχαίο ότι ιστορικά σουβλατζίδικα που δεν ενσωμάτωσαν ποτέ την πατάτα στο τυλιχτό τους συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς, επιβεβαιώνοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα.

Αν και το «παραδοσιακό» σουβλάκι χωρίς πατάτα εμφανίζεται πιο οικονομικό, καθώς κινείται σε χαμηλότερες τιμές, η μικρότερη ποσότητα συχνά οδηγεί τον καταναλωτή στην επιλογή περισσότερων τεμαχίων, συχνά προς όφελος της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι η πατάτα – άλλοτε πρωταγωνίστρια – φαίνεται πλέον να… αποχωρεί διακριτικά από την πίτα, αφήνοντας χώρο σε μια πιο αυθεντική και οικονομικά βιώσιμη εκδοχή του αγαπημένου σουβλακιού.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου
Ελλάδα 26.05.26

Οι τοπικές αρχές στη Ζάκυνθο κάνουν έκκληση στους επισκέπτες να υπακούν στις οδηγίες και στην σήμανση που υπάρχουν στο σημείο και να μην περνούν έξω από τα κάγκελα

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
Ελλάδα 26.05.26

H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Ελλάδα 26.05.26

Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Ελλάδα 26.05.26

Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Βρέθηκε το ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα
Ελλάδα 26.05.26

Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπε καρδιολογικός υπέρηχος από τα ΤΕΠ - Εντοπίστηκε μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στο προαύλιο του νοσοκομείου

Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στο Αγρίνιο 26.05.26

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρετούν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Εκείνοι & εκείνοι 26.05.26

Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
Ελλάδα 26.05.26

H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 26.05.26

Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο
Ανθρώπινα δικαιώματα 26.05.26

Οι «θεραπείες» μεταστροφής, που αποσκοπούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, θεωρούνται βασανιστήρια. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να τις απαγορεύσει. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Άλφρεντ Χίτσκοκ 26.05.26

Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Ελλάδα 26.05.26

Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26.05.26

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

