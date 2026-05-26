Φιόγκοι, τολμηρές εμφανίσεις και παραβάσεις των κανόνων – Η τελετή λήξης στο κόκκινο χαλί των Καννών

Το Φεστιβάλ των Καννών του 2026 έληξε επίσημα -και τι μοναδικός ανεμοστρόβιλος που ήταν, ε; Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι κορυφαίοι αστέρες του Χόλιγουντ περπάτησαν στη φημισμένη Croisette στη Νότια Γαλλία για να προωθήσουν τις νέες τους ταινίες, και το κόκκινο χαλί του φεστιβάλ ήταν μια απόλυτη απόλαυση για τους θεατές.

Είτε ήταν τα φετινά μέλη της κριτικής επιτροπής που παρουσίαζαν τη μία εντυπωσιακή εμφάνιση μετά την άλλη -η Κλόι Ζάο, η Ντέμι Μουρ, η Ρουθ Νέγκα- ή οι πρωταγωνίστριες που παρευρέθηκαν στις εντυπωσιακές πρεμιέρες τους -Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ρενάτε Ρέινσβε- δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Πολλές από αυτές ήταν ειδικά σχεδιασμένες ή κατευθείαν από τις πασαρέλες, μάλιστα.

Δείτε ένα βίντεο με τις καλύτερες και τις χειρότερες εμφανίσεις

Από έντονα φουσκωτά φορέματα μέχρι ζωηρά χρώματα, το μοτίβο της εβδομάδας ήταν αναμφίβολα η απόλυτη αφοσίωση στην πολυτέλεια των Καννών. Ακόμη και οι άνδρες με τα κοστούμια δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να ανεβάσουν τον πήχη -ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ και ο Κόλμαν Ντομίνγκο πρόσθεσαν και οι δύο μια πινελιά θεατρικότητας στο σύνολο.

Και ενώ υπήρχαν πολλοί σταρ που τράβηξαν την προσοχή μας, κάποιοι κέρδισαν το αυθόρμητο χειροκρότημα.

Παρακάτω, δείτε τις διασημότητες που μετέτρεψαν το κόκκινο χαλί των Καννών σε δικό τους πεδίο δράσης για τη μόδα. Επίσης, δείτε εδώ τις εμφανίσεις της πρώτης εβδομάδας στο κόκκινο χαλί των Καννών.

Η Ρενάτε Ρέινσβε και η στιλίστριά της, Κάρλα Γουέλς, ακολουθούν μια μινιμαλιστική προσέγγιση στις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί, αλλά πάντα υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο έκπληξης. Εδώ, στην τελετή λήξης, προωθούν το παντελόνι σε στυλ ντίσκο. Το σύνολο Louis Vuitton της Ρέινσβε αποτελείται από ασημένιο παντελόνι με πούλιες, συνδυασμένο με ένα μακρύ αμάνικο τοπ που κουμπώνει στο ντεκολτέ.

Η Μόνικα Μπελούτσι αποχωρεί μετά την προβολή της ταινίας «Histoires de la Nuit» την περασμένη Παρασκευή, ντυμένη στα μαύρα.