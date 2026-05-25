Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο. Οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της επιτυχημένης σειράς του Netflix έχουν κάνει «απόβαση» τις τελευταίες εβδομάδες στο Νησί των Ανέμων, για τον 6ο και τελευταίο κύκλο.

Και φυσικά, Μύκονος χωρίς μια βόλτα στα στενά της χώρας και τα beach bars του νησιού δεν γίνεται.

Κάπως έτσι ο Λούκας Μπράβο και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα και να περάσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης. Οι δύο πρωταγωνιστές του Emily in Paris επέλεξαν το beach bar Paraj στην παραλία του Super Paradise για να αποσυμπιεστούν και να καθαρίσουν το μυαλό τους, μακριά από τα φώτα και τις κάμερες. Μαζί με τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό της δημοφιλούς σειράς του Netflix, οι δύο ηθοποιοί ήπιαν τα κοκτέιλ τους, συζήτησαν και πέρασαν μερικές στιγμές χαλάρωσης.

Ο 38χρονος Γάλλος Λούκας Μπράβο που υποδύεται τον γοητευτικό σεφ Gabriel κάνοντας τις καρδιές εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον κόσμο να χτυπούν δυνατά, έχει κερδίσει τον κόσμο στο νησί των Ανέμων με την ευγένεια, το χαμόγελο, την καλή διάθεση και την απλότητά του.

Το ίδιο και ο 33χρονος Άγγλος Λουσιέν Λαβίσκουντ. Ο αγαπημένος Alfie του Emily in Paris φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα την Μύκονο και την ατμόσφαιρά της. Ο Λαβίσκουντ, ο οποίος είχε επισκεφθεί και πριν από δύο χρόνια το νησί με αφορμή τα εγκαίνια καταστήματος γνωστού οίκου, είναι ζευγάρι στην ζωή με την Λατίνα ποπ σταρ Shakira.

Έξοδο στα Ματογιάννια για τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

H ηθοποιός και μοντέλο Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου βρίσκεται στην Μύκονο για να συμμετάσχει στα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris που πραγματοποιούνται στο νησί. Η πρώην παίκτρια του Survivor έκανε βραδυνή έξοδο στα Ματογιάννια και έπεσε πάνω στον ρεπόρτερ του Mykonos Live TV Νίκο Κουρούμαλο.

Οταν ρωτήθηκε για την εμπειρία της στην σειρά που έχει γίνει παγκόσμιο trend, αρκέστηκε να απαντήσει ότι περνάει καταπληκτικά στην Μύκονο όπως κάθε φορά που την επισκέπτεται και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι σε όλους.