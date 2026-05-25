Τα Νέα της Αγοράς 25 Μαΐου 2026, 14:07

Η ομορφιά που κινεί τον κόσμο: Το διαχρονικό όραμα της L’Oréal Hellas σε μία πολυδιάστατη εκδήλωση στη Γαλλική Πρεσβεία

Μία διαδρομή 56 ετών που επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανία ομορφιάς στην Ελλάδα.

Σήμερα, η ομορφιά διανύει μία νέα εποχή. Δεν αφορά μόνο την εικόνα ή την αισθητική, αλλά συνδέεται όλο και περισσότερο με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο τα brands επιλέγουν να επηρεάζουν το περιβάλλον γύρω τους. Το μέλλον της beauty βιομηχανίας «χτίζεται» πάνω στην καινοτομία, τη συμπερίληψη και τη συνειδητή κατανάλωση, με εταιρείες που καλούνται να αποδείξουν πως μπορούν να συνδυάσουν την αισθητική με την ουσία. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που η ομορφιά εξακολουθεί να «κινεί τον κόσμο», διότι εξελίσσεται μαζί του, αντανακλώντας τις ανάγκες, τις αλλαγές και τις αξίες κάθε εποχής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ετήσια εκδήλωση της L’Oréal Hellas στη Γαλλική Πρεσβεία δεν ήταν απλώς μία παρουσίαση νέων launches, αλλά μία πολυδιάστατη εμπειρία αφιερωμένη στο μέλλον της ομορφιάς, μέσα από το πρίσμα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας. Δημοσιογράφοι, content creators, φοιτητές, συνεργάτες και εκπρόσωποι οργανισμών και θεσμών βρέθηκαν σε μία διοργάνωση που επιχείρησε να αποτυπώσει την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην ομορφιά, τον άνθρωπο και την κοινωνία, παρουσιάζοντας παράλληλα το όραμα και τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας.

Τους καλεσμένους καλωσόρισε η Alessandra Delfini, Country General Manager της L’Oréal Hellas, μιλώντας για τη διαδρομή 56 χρόνων της εταιρείας στην Ελλάδα, μία διαδρομή ανθεκτικότητας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Jean-Paul Agon, Chairman του L’Oréal Group. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η πρώτη προβολή του documentary movie «56 Χρόνια Ομορφιάς στην Ελλάδα», σε σκηνοθεσία του Σεραφείμ Ντούσια, όπου μέσα από μία κινηματογραφική αφήγηση, αναδείχθηκε ο βαθύς, πολυετής δεσμός της L’Oréal Hellas με διαφορετικές γενιές στην Ελλάδα από το 1970 έως σήμερα.

Alessandra Delfini, Country Manager L’Oreal Hellas

Η εκδήλωση είχε και έναν πιο βιωματικό χαρακτήρα, με τους καλεσμένους να περιηγούνται σε τρία διαφορετικά θεματικά δωμάτια, το Planet Room, το Innovation Room και το People Room. Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις, συζητήσεις και δράσεις, η L’Oréal Hellas επιχείρησε να μεταφέρει το πώς αντιλαμβάνεται το μέλλον της ομορφιάς, δηλαδή ως μία έννοια που δεν περιορίζεται στο προϊόν, αλλά επεκτείνεται στον αντίκτυπο που έχει στους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Κάθε δωμάτιο και ένας πυλώνας με ουσιαστικό αντίκτυπο

Στον πρώτο θεματικό χώρο, το Planet Room, η L’Oréal Hellas εστίασε στη στρατηγική βιωσιμότητας και στον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζει τη σχέση της beauty βιομηχανίας με το περιβάλλον. Μέσα από το παγκόσμιο πρόγραμμα μετασχηματισμού «L’Oréal for the Future», παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες που αφορούν τη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, τη σταδιακή μετάβαση σε έναν πιο «πράσινο» στόλο αυτοκινήτων, αλλά και πρακτικές κυκλικότητας σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο «Join the Refill Movement», μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να μετατρέψει το refill σε μία πιο συνειδητή καθημερινή συνήθεια, προωθώντας μία διαφορετική φιλοσοφία κατανάλωσης γύρω από τα προϊόντα ομορφιάς. Επίσης, ξεχώρισε και η πρωτοβουλία δημιουργίας αστικών Micro-Forests, με τη L’Oréal Hellas να επεκτείνει δυναμικά το πρόγραμμα σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Στο Innovation Room, η εμπειρία μεταφέρθηκε στον κόσμο της beauty tech και της επιστημονικής καινοτομίας. Με περισσότερους από 4.000 επιστήμονες παγκοσμίως και πάνω από έναν αιώνα επενδύσεων στην έρευνα, ο Όμιλος παρουσίασε νέες τεχνολογίες και launches που επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία ομορφιάς μέσα από την αποτελεσματικότητα, την εξατομίκευση και την προηγμένη επιστημονική γνώση.

Ανάμεσα στις καινοτομίες που ξεχώρισαν ήταν το νέο Anthelios UVMune 400 Anti-Dark Spots Fluid SPF50+ της La Roche-Posay, η νέα προσέγγιση του “longevity beauty” μέσα από τα προϊόντα της SkinCeuticals και της Kérastase, αλλά και το AirLight Pro της L’Oréal Professionnel, το πρώτο επαγγελματικό σεσουάρ υπέρυθρης τεχνολογίας της μάρκας. Παράλληλα, brands όπως η YSL Beauty, η Garnier και η Maybelline New York παρουσίασαν νέα launches που κινούνται ανάμεσα στην skincare και makeup καινοτομία και στη σύγχρονη καταναλωτική εμπειρία.

Το People Room αποτέλεσε τον πιο ανθρώπινο και κοινωνικά ευαισθητοποιημένο σταθμό της εμπειρίας, φέρνοντας στο επίκεντρο πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, τη συμπερίληψη, την πρόληψη της έμφυλης βίας και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μέσα από videos, προσωπικές αφηγήσεις και συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς, οι καλεσμένοι γνώρισαν δράσεις όπως το Brave Together της Maybelline New York για την ψυχική υγεία των νέων, το Stand Up της L’Oréal Paris κατά της παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους και το Abuse Is Not Love της YSL Beauty για την πρόληψη της συντροφικής βίας.

Η Διοικητική Ομάδα της L’Oreal Hellas

Ξεχωριστή θέση είχαν ακόμη οι πρωτοβουλίες της NYX Professional Makeup για την υποστήριξη της LGBTQIA+ κοινότητας, το πρόγραμμα «Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη» της L’Oréal-UNESCO, αλλά και δράσεις που σχετίζονται με τη γυναικεία υγεία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη στήριξη ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη.

Το «ταξίδι» ολοκληρώθηκε με τους παρευρισκόμενους να γίνονται μέρος μίας εμπειρίας που ανέδειξε την ουσία και τη φιλοσοφία της L’Oréal Hellas, ενός οργανισμού που εδώ και 56 χρόνια εξελίσσεται μαζί με την ελληνική κοινωνία, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένος στον βασικό του σκοπό, δηλαδή να δημιουργεί «την ομορφιά που κινεί τον κόσμο».

