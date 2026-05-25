Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
Τα ίχνη του 73χρονου είχαν χαθεί από την Κυριακή όταν είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία - Ένας νεκρός, 10 άτομα στο νοσοκομείο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε έναν 73χρονο τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί την Κυριακή από το Βελβεντό φαίνεται ότι ανήκει η σορός του νεκρού άνδρα που βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη το πρωί της Δευτέρας.
Τα ίχνη του 73χρονου είχαν χαθεί από την Κυριακή με τον δήμο Βελβεντού να ενημερώνει για την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 73χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του.
Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 73χρονου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο που έπλεε στο νερό προς το ρέμα Λαφίστα, περίπου στις 10 το πρωί της Δευτέρας.
Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο, που βρίσκεται περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό.
- Το ελληνικό αναψυκτικό που έκανε το Τόκιο… πράσινο
- Νίκος Καχτίτσης: «Δεν μου απομένει τώρα παρά ο θάνατος»
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
- Τζόκοβιτς για την κατάκτηση της Euroleague: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
- Η Κίνα αντεπιτίθεται – Νέα αρχιτεκτονική της Huawei πλησιάζει τις επιδόσεις των Δυτικών τσιπ
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Η Dyson που ήθελες, τώρα σε super τιμή στο SHOPFLIX
- Ο απόλυτος οδηγός για να φροντίσετε τον κήπο στο εξοχικό πριν το καλοκαίρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις