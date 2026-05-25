Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε έναν 73χρονο τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί την Κυριακή από το Βελβεντό φαίνεται ότι ανήκει η σορός του νεκρού άνδρα που βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη το πρωί της Δευτέρας.

Τα ίχνη του 73χρονου είχαν χαθεί από την Κυριακή με τον δήμο Βελβεντού να ενημερώνει για την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 73χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 73χρονου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο που έπλεε στο νερό προς το ρέμα Λαφίστα, περίπου στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο, που βρίσκεται περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό.